El teniente de alcalde de València de Vox vincula el machismo con personas “de determinada etnia que entran en España”

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, nombrado segundo teniente de alcalde por la alcaldesa del PP, María José Catalá, con quien selló un pacto para cogobernar el pasado mes de octubre, protagonizó este martes unas polémicas afirmaciones en el programa de debate El Faro de La 8 Mediterráneo.

El programa abordó en su tramo final las causas que están detrás de la violencia machista y las posibles soluciones teniendo en cuenta que, a pesar del incremento de los recursos públicos para combatirla, cada vez hay más casos. Junto al presentador, el periodista Lluís Motes, estaban además de Badenas por parte de Vox, la primera teniente de alcalde del PP, María José Ferrer San Segundo, y los concejales del PSPV, Borja Sanjuán, y de Compromís, Giuseppe Grezzi.

Badenas, quien ya protagonizó otra polémica semanas atrás cuando afirmó que “ser nazi no es delito”, aseguró que “el machismo sociológico es un cliché que se viene utilizando hace mucho tiempo para tratar de justificar una serie de políticas que tienen una tendencia de género determinada”.

El portavoz de la formación de extrema derecha y doctor en Derecho aseguró que “desde los años 70 se ha producido una evolución en la sociedad española, que ya no es machista” y añadió: “Es cierto que algunas personas que entran en España vienen con esa cultura machista, cultura que procede de sus propios países y de sus propias tradiciones. Algunas personas de determinada etnia o de determinado origen niegan incluso a las profesoras de los institutos que se dirijan hacia los propios estudiantes porque consideran que son distintos de ellos”.

Los ediles del PSPV y de Compromís tacharon de “barbaridad” y de “xenófobos” los comentarios de Badenas, quien negó las acusaciones y trató de rectificar sin demasiado éxito: “Eso no es xenofobia, yo no he hablado de que sean extranjeros, he dicho personas de determinada etnia que pueden ser españoles porque ya tienen la nacionalidad española”. Grezzi, le recordó que “un militar español mató a una mujer” y Badenas contestó que “razonar contra el prejuicio es imposible”. El socialista Sanjuán lamentó que en una misma intervención se mostrara “machista y racista a la vez”. La representante del PP se desmarcó de la intervención de Badenas al afirmar que “cada uno es responsable de sus afirmaciones”.

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. La portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, compartió el vídeo del polémico momento en la red social X (antes Twitter) y dijo: “El compañero de Vox de María José Catalá dice que el machismo es solo cosa de españoles ¿de etnia? e inmigrantes. Además de racista y machista, un cuñado de bar. No sé si podremos curar tus prejuicios pero si tu ignorancia. Te dejo las cifras oficiales Juan Manuel Badenas”, según las cuales más del doble de los agresores en casos de violencia machista son españoles. Gómez ha anunciado este miércoles que denunciará a Badenas por delito de odio.