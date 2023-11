El teniente de alcalde de Vox que gobierna con el PP en València: “Ser nazi no es un delito”

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, nombrado recientemente segundo teniente de alcalde por la alcaldesa del PP, María José Catalá con quien selló un pacto para cogobernar hace tres semanas ha afirmado este jueves en una entrevista en Plaza Radio que “ser nazi no es un delito”.

Preguntado sobre las palabras de Abascal en las que llamaba a la la Policía Nacional a no cumplir órdenes ilegales y sobre cómo deberían actuar los agentes ante personas con actitud violenta y simbología nazi, Badenas ha comentado que “ser nazi no es un delito, es algo que yo no sería nunca, pero se debe dejar que por el drecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera”.

El dirigente del partido de extrema derecha, doctor en Derecho, ha comentado que la Policía “debería separar a las personas que tienen una actitud violenta” y ha añadido: “Si simplemente lo que hacen es manifestar símbolos y no atentan contra nadie es como si usted quiere llevar una camiseta rosa o la quiero llevar yo de color amarillo. ¿Por qué no puedo llevar yo una camiseta de color amarillo? Otra cosa es cuál es mi actitud llevando esa camiseta, que es distinto”.

Badenas ha argumentado que “una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento o un asesino, es muy distinto, o como un racista o un xenófobo, lo que se castiga no es el pensamiento, el pensamiento no delinque como nos enseñaban en derecho penal, una persona puede ser lo que quiere, como si quiere ser marxista o leninista”.

Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar y la portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, ya ha pedido a la alcaldesa Catalá el cese de Badenas.

Gómez, ha mostrado su “indignación” tras escuchar las manifestaciones del concejal de Gobierno “quien ha asegurado que ser nazi no es un delito”, que no es un delito “una ideología y una política que mató a millones de personas en Europa y que nos llevó al peor momento de nuestra historia”.

Juanma Badenas concejal del gobierno de Català dice que “ser nazi no es un delito”



El nazismo mató a millones de personas y rompió a Europa. Pero para VOX es como llevar una camiseta rosa.



Ignorante. No puedes mantener a este señor en el gobierno ni un minuto más @mjosecatala pic.twitter.com/9npq7BgJu0 — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 9 de noviembre de 2023

“Es lamentable que, con una ignorancia tremenda, el portavoz de Vox haya comparado ser nazi con llevar una camiseta rosa. Un ignorante de este calibre no puede permanecer ni un minuto más representando a nuestra ciudad y, por eso, exijo a la señora Catalá que cese inmediatamente al señor Badenas”, ha continuado la líder de los socialistas en la ciudad.

Para Gómez, el responsable de Vox y socio de Catalá “con estas declaraciones está haciendo apología del nazismo, apología del fascismo, apología de lo que hoy está ocurriendo en nuestras calles, de esa forma de ver nuestra sociedad que hoy rodea, señala e incita el odio contra otras formaciones políticas como es el Partido Socialista. Por eso, quiero exigirle inmediatamente que cese del gobierno al señor Badenas”, ha incidido.

La portavoz socialista ha exigido a Catalá que “deje de esconderse de los medios, que dé la cara y que condene de manera contundente y firme los ataques hacia los socialistas como han hecho otros dirigentes del Partido Popular. Parece que está más cómoda con quienes promueven la violencia que defendiendo la convivencia”, ha finalizado.