El vicealcalde de Godella, del PP, se disculpa por ofrecerse a un trío con una concejala y dice que “no fue dirigido a nadie”

El vicealcalde de Godella, Vicente Estellés (PP), que hizo un comentario a una edil de otra formación en una comisión municipal proponiendo “hacer un trío”, ha abierto el pleno de la localidad de este jueves con una disculpa, aunque ha negado que fuera una ofensa personalizada.

Estellés, que le espetó a la concejala de Cuidem Godella Irene Ferré el comentario “tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío”, se disculpó manifestando que fue “un comentario fuera de lugar y desafortunado”. “Nunca debí haberlo realizado y en ningún caso fue dirigido a ningún miembro de esta corporación”, señaló para añadir que fue “inapropiado” y que “no tenía ánimo ni carácter ofensivo”.

A continuación el alcalde, José Maria Musoles, también del PP, anunció que se va a activar el protocolo de acoso sexual del ayuntamiento para aclarar las circunstancias del episodio y por la transparencia, avanzándose a la petición que le iba a realizar la concejala afectada.

Por su parte, la concejala Ferré leyó un comunicado conjunto de la oposición de Cuidem Modella, Compromís y PSPV, en el que advirtió que “este concejal [en referencia a Estellés] arrastra un largo historial de improperios, comentarios fuera de lugar, racistas y sexistas, desde que forma parte del consistorio hace unos cuantos años. Sus malas formas han sido motivo para llamarle al orden en más de una comisión y en el pleno”. El comunicado además subrayaba que “su comportamiento reprobable ha sido especialmente contra la concejala de Cuidem”.

Por todo ello, las tres formaciones aseguraron: “El comportamiento del concejal del PP no es propio de un representante público y no es digno de representar al pueblo de Godella, por lo que pedimos su dimisión inmediata y sus disculpas”. De no hacerlo, pedían que “lo cese el alcalde”.

Ferré se dirigió al alcalde: “Ustedes lo que están haciendo es amparando y protegiendo un comportamiento grosero, maleducado, agresivo, machista e indigno de un representante público”. Además advirtió: “Han pasado de negar que sucediera nada fuera de lo normal, de que nada se escuchó y nada se dijo a que, sí, algo pasó. No reconocieron el hecho de que hubiera palabras de contenido machista y sexual, de que en caso contrario hubiera quedado recogido en acta, y ahora reconocen que sí, algo se dijo, relacionado con un trío, desagradable, sí, pero no dirigido ni personalizado a ninguna persona... En fin, inverosímil y tan falso como su primera versión”.

Desde el PP la portavoz alegó que nadie oyó nada en aquel momento y que ella estaba a su lado, y que por ello no se dio parte del comentario. Añadió que, después, “hablando con él, reconoció un comentario, 'pues yo cuando acabe la comisión me voy a hacer un trío', pero no dirigido a nadie y eso no constituye una situación de acoso sexual ni mucho menos”, porque “no tiene ningún fin agresor ni ofensivo”

El alcalde, finalmente, zanjó el tema señalando que “siempre ha primado la cordialidad y la libertad de expresión, y que nunca se han permitido los ataques personales”.