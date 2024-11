Las víctimas del metro avisan del relato del PP sobre la DANA: “Manipular, crear relatos falsos... misma gestión de la tragedia”

Tras la manifestación del pasado sábado a la que asistieron 130.000 personas y que clamó contra la gestión política de Carlos Mazón, al PP valenciano no se le ocurrió otro argumento para desacreditar la multitudinaria marcha que argumentar que la había convocado “entidades catalanistas”. El propio presidente de la Generalitat está borrando mensajes en redes sociales que pueden comprometer sus constantes cambios de versión, tanto en la comida de más de tres horas como en su agenda matutina. De manipulación del poder por parte de las instituciones y cambio de la historia saben mucho en la Asociación de Víctimas del Metro 3J, quienes estuvieron más de una década remando a contracorriente contra la versión oficial hasta que consiguieron reabrir la causa y que hubiera una condena contra la Generalitat por negligencia y falta de medidas de seguridad.

Desde la red social X, el perfil oficial de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J y durante la multitudinaria manifestación del pasado sábado: “Falta de previsión, no reconocer los fallos para no asumir su responsabilidad en la muerte de tantas personas, ocultar, manipular, crear relatos falsos, ¡¡qué malos recuerdos!!... la misma forma de gestionar las tragedias”. Esta asociación de víctimas no fue nunca recibida por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ni por nadie del partido. No fue hasta una década después que Alberto Fabra tuvo el gesto de recibirlas en el Palau de la Generalitat.

Esta mañana, el mismo perfil en redes de la asociación ha recordado un funesto capítulo de la gestión del Gobierno de Camps. “Sólo falta que contraten a HMSanchís para que les prepare el guion de la versión que todos deben repetir”, denuncian. La empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) contrató en 2006 los servicios de una consultora para aleccionar a los técnicos que debían comparecer en las Cortes Valencianas tras el accidente. El objetivo era que todos defendieran sin fisuras que lo ocurrido en la línea 1 de MetroValencia donde murieron 43 personas había sido “un accidente inevitable”. La consultora HM & Sanchis fue contratada por un valor no inferior a 621.000 euros y con cargo al presupuesto público, sin que mediara concurso público.