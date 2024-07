Vox assegura que “no garanteix l’estabilitat” del Govern de Mazón, però “hi ha voluntat de negociar-ho tot”

Vox se’n va a l’oposició en les Corts Valencianes, però mantindrà la presidència de la Cambra i està disposat a arribar a acords amb el PP de Carlos Mazón, amb qui acaba de trencar en el Govern autonòmic. El portaveu de la formació d’ultradreta en el parlament valencià, José María Llanos, ha afirmat dilluns que el seu partit no pot “garantir cap estabilitat” a l’executiu del PP, que queda des de dijous en minoria en la cambra.

Amb tot, la ultradreta es mostra disposada a negociar amb un partit amb qui comparteixen ideari: “Lògicament, les estadístiques que hi ha ací: és més senzill posar-se d’acord amb el PP en les qüestions en què puguem negociar que amb el Botànic (PSPV-Compromís), amb qui, per descomptat, mantenim una línia roja política de negociació”, ha dit Llanos en declaracions als mitjans.

El parlamentari no ha volgut avançar si donaran suport als comptes que presente l’executiu, que començaran a elaborar-se passat l’estiu, però sí que ha manifestat que “hi ha voluntat de negociar-ho tot”. El portaveu insisteix que aniran mesura per mesura i les aprovaran o no en funció si estan en el programa de Vox o consideren que són beneficioses per als ciutadans. Això sí, ha admés que votaran a favor del candidat del PP en l’Agència Antifrau, perquè formava part d’“un pacte entre cavallers”.

La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, continuarà en el càrrec. Els grups de l’oposició creuen que hauria de dimitir per haver trencat l’acord de govern, cosa que el seu partit rebutja. Llanos ha emfatitzat que “ha sigut elegida per la majoria i, per descomptat, té tot el dret a continuar ací” i, si vol dimitir, serà una decisió personal. La presidenta, que no ha volgut abordar la seua continuïtat, ha assegurat: “Vox no té inclinació a les butaques, al que té inclinació és als seus principis”.