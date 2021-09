Vox intenta colar una iniciativa en les Corts Valencianes de la diputada que va abandonar el grup

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha hagut de recordar a Vox que la diputada Rebeca Serna ja no forma part del seu grup parlamentari. La formació d’extrema dreta va intentar colar en l’ordre del dia de la Comissió de Política Social i Ús de la cambra autonòmica una proposició no de llei (PNL) de Serna sobre la subvenció de l’escola matinera per a alumnes de centres d’educació infantil i primària.

La PNL està signada el 23 de juny passat per la diputada, antiga portaveu de Vox en aquesta comissió, i per la portaveu adjunta Llanos Massó (segons el reglament de la cambra un síndic o un portaveu adjunt ha de signar aquesta mena d’iniciatives).

El president del parlament ha declarat decaiguda la iniciativa i el punt corresponent d’ordre del dia de la comissió, convocada per al pròxim 21 de setembre. L’escrit recorda que Serna ha adquirit la condició de diputada no adscrita.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha sol·licitat a la mesa de les Corts Valencianes que, davant el decaïment de la PNL, s’incloga una altra iniciativa “anàloga” a l’anterior registrada dilluns mateix. La nova PNL, amb el mateix títol, figura signada únicament per Vega.

La parlamentària Rebeca Serna va abandonar el grup parlamentari de Vox i va denunciar el menyspreu que havia patit. “Bàsicament, se’m deixava de banda”, va relatar en una entrevista amb aquest diari.