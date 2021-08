Ideas preciosas para utilizar los palés de madera en tu terraza

¿Alguna vez has pasado cerca de un montón de palés de madera, gratuitos; y has tenido la tentación de construir algo con ellos? No estás solo ni sola. El palé no es, ni mucho menos, un recién llegado al mundo de las manualidades o del diy (do it yourself).

Y los motivos de su éxito entre los makers saltan a la vista: su precio es imbatible (es fácil encontrarlos gratis) y ofrecen numerosas posibilidades para transformar un espacio aburrido en un rincón más que acogedor y estiloso.

Si te mueves en un ambiente urbanita, puedes encontrar palés gratis en tiendas de alimentación (vigila que no estén sucios); también rondando por los contenedores de los negocios de menaje del hogar o de ferreterías. Y un par de días libres son estupendos para empezar un nuevo proyecto con ellos: de interior o, como hoy te contamos, para decorar tu terraza o espacio exterior.

Pero no cojas el primer palé que te encuentres. Antes de ponerles las manos encima, asegúrate de que están en un estado razonable y limpios; también conviene escoger palés cuyos clavos no estén completamente torcidos (u oxidados), ya que resultarán más complicados de desmontar.

Además, en todos los casos, conviene pasarles antes una lija (o más, fácil, una máquina lijadora), para quitar las posibles astillas. Y no descartes aplicar una capa de barniz de exterior o de pintura para un acabado más bonito. [Hace un tiempo te contamos los trucos para pintar una puerta sin llamar a un profesional.]

1. Hazte un banco o una tumbona con palés

Una de las formas más sencillas de reutilizar unos palés consiste en hacerte un banco o una tumbona. Este proyecto ni siquiera exige que lo desmontes: fabricarte un banco o sofá con palés para la terraza es tan sencillo como apilar unos cuantos palés, uno sobre otro, y terminar colocando un colchón o un cojín de exterior sobre todos ellos.

El resultado es robusto y funcional. Y te permite hacerte con unos muebles de exterior nuevos prácticamente gratis. Además, puedes pintar tus bancos hechos de palés con un producto de exterior, y del color que más te guste.

2. Construye macetas bonitas gratis

Los palés permiten hacer macetas bonitas para la terraza, completamente gratis. Algo que resulta interesante, sobre todo, si tenemos en cuenta que un macetero de madera decente y de tamaño mediado ronda los 40 euros.

Pues bien, para hacer una maceta, solo necesitas desmontar los palés, recortar las tablas de madera del tamaño que quieras y volver a clavarlas, con ayuda de tornillos grandes para madera y de unas escuadras que te permitan mantener todo en su sitio. [Aquí tienes más ideas para fabricar macetas bonitas con lo que te sobra en casa.]

3. Una mesa de exterior con palés

Si no tienes ganas de desmontar palés, puedes hacerte una mesa para la terraza de un modo similar a los bancos: basta con apilar unos cuantos y, sobre ellos, colocar un trozo de madera que tengas por casa, un cristal, o cualquier otra superficie rígida.

O prueba este otro proyecto: los palés elevados forman los lados de la mesa; y puedes recortar una o dos tablas, para darle la altura deseada a tu mueble. Encima, colocas otro palé, a modo de mesa, y lo atornillas todo con unas escuadras. Puedes dejarlo tal cual; pero te quedará más consistente si rellenas los huecos entre las tablas con los listones que quites de otro palé; para no dejar huecos y poder apoyar lo que necesites sin peligro de que vuelque.

4. Jardín vertical en la terraza

Los jardines verticales te permiten hacer espacio a tu pasión por el verde, y, de paso, poner orden en todas esas plantas que tienes en la terraza (o dentro de casa). La buena noticia: para organizarlas, y refrescar ese espacio exterior (las plantas te ayudan a bajar la temperatura de la terraza), también te sirve un palé. [En este artículo te contamos cómo montar con éxito un jardín vertical en tu casa; y qué plantas utilizar para mejorar tus posibilidades de éxito.]

Primero: puedes colgar el palé para tus plantas directamente en la pared, y utilizar sus huecos para encajar dentro macetas de su tamaño. O crearlas tú de cero en estos huecos, con tela porosa, que después llenes de tierra, ¡y plantas, claro! Así, habrás creado un soporte físico nuevo para tus plantas. O, si utilizas colgadores para macetas, puedes engancharlos a las tablas de madera de tu palé.

