Nueve bebidas clásicas de las fiestas del pueblo que no tienen alcohol pero tampoco son sanas

España es todo fiestas en agosto, desde las dedicadas a las distintas deidades católicas hasta las propias de cada pueblo, bajo el patronazgo del santo local, o bien rememorando la conquista y la reconquista por parte de las distintas culturas de la península, todo ello bañado en tracas, pasodobles -especialmente Paquito el chocolatero-, orquestas que tocan hasta el amanecer y alcohol. Mucho alcohol.

Tradición, folclor y ganas de divertirse suelen ir de la mano del trago…, aunque no para todos. Aquellos que deseen disfrutar de la fiesta pero no beber alcohol por distintos motivos, que pueden ir desde problemas de salud hasta falta de afición, el deseo de mantener una vida sana o simplemente porque no quieren que la cintura o las cartucheras se les disparen bajo el peso de varios litros de calimocho, tienen difícil qué escoger para pasar las fiesta de su pueblo con la cuadrilla.

Los dirty nine de la fiesta

Hay opciones, pero en la mayoría de los casos implican cambiar el etanol por los azúcares, que engordan igualmente, sino más. A continuación te citamos nueve bebidas que aunque no tienen alcohol, tampoco son recomendables para tu salud.

Cervezas sin: El término 'sin' no quiere decir que no tengan alcohol. Aunque tenga comparativamente mucho menos, algo tienen. La media del mercado se sitúa entre 0,5 y un grado alcohólico, tal como reveló en 2009 un estudio de la revista Consumer. Es una cantidad fácilmente metabolizable por el hígado sin mayores problemas, pero si queremos evitar completamente el alcohol, esta bebida no es indicada. Bebidas energéticas: podemos caer en la trampa de creer que una bebida energética sirve para aguantar toda la noche con la energía suficiente para bailar. Pero lo cierto es que además de cafeína nos meteremos en el cuerpo en el caso de 100 mililitros de Redbull, 10 gramos de azúcar. Si tenemos en cuenta que una lata son unos 330 mililitros y tomamos tres latas, serán 99 gramos gramos , osea 25 terrones de azúcar. Sin palabras Bebidas isotónicas: Si abusamos de ellas podemos elevar demasiado los niveles de sodio y potasio de modo innecesario. A la larga, el tener los altos niveles de sodio en sangre -que se conoce como hipernatremia- puede afectar a los riñones, provocar mareos y arritmias cardíacas. Pero es que además contienen azúcares añadidos casi en la misma cantidad que las bebidas energéticas. El Powerade, por ejemplo, contiene 28 gramos por botellín. Bebidas carbonatadas en general: Una lata de CocaCola contiene 35 gramos de azúcar. Está claro por qué hay que pasar de colas, fantas, trinas y cualquier otra cosa similar. Nada de bebidas con gas. Tónicas: Parece ideal porque sabe a gintónic, nos mantiene despiertos y es refrescante. Pero posee 28 gramos de azúcar por cada botellín. Tes industriales endulzados: El gran engaño de estas bebidas es que les salen los azúcares añadidos añadidos por las orejas. Mosto: El mosto es zumo de uvas, es decir azúcares sin la fibra vegetal. Bebidas 'light': Las bebidas 'light' tienen quizá menos azúcar, pero siguen teniendo una buena ración que no las hace aconsejables. En cuanto a las cervezas 'light' se siguen considerando bebidas alcohólicas que pueden llegar a 3,5 grados y además algunas tienen azúcares añadidos. Cócteles de zumos de fruta: Los zumos de fruta naturales, al igual que el mosto, son puro azúcar diluido.

¿Qué bebo entonces, agua de la fuente?

Pues sería lo más sano, en efecto. Lo cierto es que no es fácil encontrar alternativas en un mundo como el de la noche fiestera popular. Lo más sencillo es apostar por las infusiones variadas, ya sean estimulantes o no, aunque en los calores de agosto puede que no sean buena idea. De todos modos un te verde natural nos pude tener en marcha toda la velada y nos permite regular el nivel de azúcar que le queremos añadir, pues alguna cantidad quizá deberemos consumir si queremos aguantar hasta los bises de la orquesta.

También podemos doparnos con café americano, que en verano combina muy bien con el hielo y nos mantendrá bien despiertos además de hidratados. Opcionalmente podemos tomar cerveza 0,0, que garantiza la ausencia de alcohol y tiene unos seis gramos de azúcar procedente de la cebada, una cantidad bastante aceptable. También tenemos las bebidas carbonatadas 'zero', que usan edulcorantes artificiales. Aunque no está claro si engordan o no, en principio su poder calórico es mucho más bajo.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines