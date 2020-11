Ante todo y sobre todo, cuando vayas a elegir un vino, has de tener claro para qué lo quieres. Porque no es lo mismo uno para el aperitivo que para el postre, para un atardecer sin picar nada o para una cena contundente o una barbacoa con amigos, no. Cada ocasión requiere su sabor y tipicidad.

Vinos de supermercado de octubre: ocho valores seguros por menos de 6 euros

