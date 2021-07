10 recetas con bacalao directamente llegadas de Portugal a Palencia con amor

El mes de junio tuvimos la suerte de que Portugal se acercara a Palencia, en concreto, al II Campeonato de Pintxos y Tapas de Castilla y León, con una delegación de chefs portugueses que hizo un par de deliciosos showcooking con sus petiscos más afamados.

Por si no lo sabías, los petiscos son el equivalente a las tapas y pinchos españoles, y nos dieron una generosa muestra de sus pequeños bocados el televisivo Fabio Bernardino, Chef & CEO de Travel&flavours; João Cura Mariano y Sonia Gomes, chefs del Restaurante Almeja, de Porto; Sofia Sousa, del Restaurante Bar Do Peixe; y Ricardo Fernandes y Zita Freire, de Mosteiro do Leitao.

Ahora bien, para aprovechar su presencia, les pedimos, en exclusiva para eldiario.es, sus mejores recetas veraniegas con bacalao para que podáis cocinarlas en vuestras casas y refrescaros el estío al más puro estilo portugués. Son sencillas, así que manos a la obra.

El Chef Fábio Bernardino y Sofia Sousa, nos facilitan estas siete recetas de lo más diverso:

Solomillo de bacalao fresco y níspero

Comienza por llevar una cucharada de aceite al fuego con ajo, hoja de bálsamo de limón y déjalo reposar. Agrega dos filetes de bacalao fresco y espolvorea con la salsa mientras se cuecen.

Agrega jugo y ralladura de naranja, jugo de limón, jengibre y tres o cuatro nísperos. Saltear todo.

En una segunda sartén, sofríe un puerro con aceite de oliva y dos dientes de ajo y añade dos o tres rebanadas de pan a trozos. Agrega 100 g de espinacas y sofríe todo.

Sirve el bacalao fresco con el pan rallado.

Bacalao con crema versión del chef

Saltea una cebolla con aceite de oliva, tres dientes de ajo y laurel. Agrega 400 g de bacalao desmenuzado y revuelve todo.

Sazona con un poco de pimienta. Hornea 300 g de patatas cortadas en dados en el horno con un poco de aceite, pimentón y romero.

Para la salsa bechamel, comienza mezclando 70 g de almidón de maíz con unos 25 ml de leche fría o de bebida vegetal.

Calienta 475 ml de esa misma leche con nuez moscada y pimienta. Agrega la preparación con la maicena y lleva al fuego hasta que espese.

Mezcla parte de la bechamel en la preparación de bacalao y patata. Coloca un poco más de bechamel en el fondo de la fuente para servir.

Coloca la mezcla, agrega un poco más de bechamel, agrega 30 g de queso rallado y 50 g de pan rallado por encima y coloca en el horno para que se dore a 230ºC. Sirve con unas aceitunas encima.

Pan de bacalao y col rizada

Para hacer 10 panecillos, comienza mezclando 100 g de masa vieja, 15 g de levadura de panadería, 300 g de harina y 150 ml de agua. Mezcla y amasa bien. Déjalo subir un poco.

Picar una cebolla, mezcla 50 g de queso y 200 g de bacalao fresco remojado desmenuzado. Condimenta con pimienta, aceite de oliva y la col rizada previamente salteada.

Estira la masa, agrega el relleno y haz una bolita. Pon un poco de queso encima y unas semillas al gusto.

Coloca el pan en el horno y hornea durante 40-50 minutos a 200ºC.

Al final, déjalo enfriar un poco antes de cortarlo.

Patanisca de bacalao

Comience picando tres dientes de ajo y una cebolla blanca o roja y agregue 300 g de bacalao desmenuzado y 60 g de perejil picado. Agrega 220 g de harina y mézclalo todo.

En un bol, bate cuatro huevos y añade 50 g de aceitunas en trozos.

Revuelve todo y sazona con pimienta.

Pon el aceite a calentar bien y agrega pequeñas porciones de masa. Cuando estén bien dorados, retira y deja escurrir el exceso de grasa. También puede optar por hornear en el horno.

Bacalhau à brás

En una sartén, sofríe dos cebollas con una cucharada de aceite y un diente de ajo.

Agrega 300 g de bacalao remojado rallado, sazona con pimienta y una hoja de laurel. Déjalo reposar.

Cuando el bacalao esté cocido, añadir 200 g de patatas paja y mezcla bien.

Bate seis huevos e incorpora la mezcla.

Pica mucho perejil y mezcla. Sirve con aceitunas al gusto.

Ensalada de bacalao, garbanzos y naranja

Comienza cortando dos tomates y un pimiento verde en cuadraditos. Agrega una cebolla picada y 30 g de perejil.

Revuelve 40 g de garbanzos cocidos, 200 g de bacalao desmenuzado cocido y 30 g de aceitunas.

Para condimentar, mezcla el jugo de una naranja y un limón. Agrega una cucharada de aceite, otra de vinagre, pimentón y dos dientes de ajo picados.

Remueve todo y agrega los gajos de naranja.

Bacalhoada

Comienza por preparar el caldo aromático para cocinar el bacalao. En una sartén,

coloca agua con vinagre, 30 g de tallos de cilantro y especias al gusto.

Corta 200 g de judías verdes en tiras y dos zanahorias en rodajas y pon a cocer en el caldo aromático con dos rodajas o piezas de bacalao.

Agrega 200 g de garbanzos cocidos en un bol y un puerro crudo picado, un cebolla picada, sazona con pimiento, pimentón y cebollino. Agrega una cucharada de aceite y otra de vinagre.

Retira el bacalao y las verduras de la sartén y deja enfriar un poco.

Añade todo en el bol con la ensalada, remueve con seis tomates cherry y desmenuza el bacalao.

Termina con cilantro o perejil picado, un huevo cocido laminado y un diente de ajo crudo.

La receta de Ricardo Fernandes es muy simple a la par que rica.

Bacalao con pimientos asados

Se astilla el bacalao desmenuzado, se añaden pimientos asados, unas aceitunas, cebolla tierna y pan.

Se revuelve bien, aliñando con aceite de oliva, vinagre y chili picado y se decora con cebolletas y hojas de poleo.

João Cura Mariano y Sonia Gomes comparten estas dos recetas superfrescas:

Escabeche de Bacalao

Empieza por cocer unas piezas de bacalao fresco con agua y sal. Deja enfriar.

En una sartén, echa una taza de aceite de oliva, una cebolla grande, dos hojas de laurel y dos dientes de ajo picados, deja freír sin quemar. Añade sal y pimienta a gusto.

Pasa el bacalao por harina y fríelo en aceite bien caliente, cuando esté bien dorado, quitáselo y deja escurrir un poco la grasa.

Pon el bacalao en un recipiente grande y echa por encima el escabeche (la mezcla de aceite con vinagre, ajo, cebolla y laurel). Sirve frío.

Ensalada fría de bacalao y garbanzos

Comienza por cocer dos huevos al gusto, en una olla, cuece 300 g de bacalao y dos patatas con una hoja de laurel y sal.

Cuando el bacalao esté cocido, quita la piel y las espinas y deshazlo en lascas.

Calienta en una sartén grande media taza de aceite de oliva, añade tres dientes de ajo y deja cocinar hasta que estén dorados.

Después, quita de la fuente de calor y añade una cebolla y medio pimiento rojo picado.

Añade dos tazas de garbanzos cocidos, el bacalao y las patatas cortadas en trocitos.

Aliña con sal y pimienta al gusto, añade olivas verdes picadas y cilantro picado.

Corta los huevos y añade al preparado anterior. Servir frío.

