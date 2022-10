Diez restaurantes que no te vas a creer que son de hotel y te van a demoler los prejuicios

Cada vez más son los hoteles que apuestan no solo por ofrecer una estancia de alto nivel, sino también por incluir en sus servicios una propuesta gastronómica a la altura de sus instalaciones.

De este modo, poco a poco, se está consiguiendo que tanto los huéspedes como la clientela no hospedada abandonen los prejuicios de que los restaurantes hoteleros carecen de atractivo y de calidad.

Por eso, en estos locales se dejan atrás los menús de buffet rápidos y la cocina masiva para tentar al público con bellas decoraciones y con unas creaciones gourmet exquisitas y diferenciales que jamás creerías que ibas a encontrar dentro de un complejo hotelero.

En ellos, los diferentes chefs que están al mando de sus fogones ofrecen lo mejor de su cocina, ya sea con toques tradicionales, innovadores, internacionales o una fusión de todos ellos.

En Barcelona

Poco podrían imaginar los barceloneses y los visitantes no alojados NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón que en Tablafina se pueden degustar tan exquisitos quesos y embutidos como la sobrasada de Xesc Reina, entre otros productos seleccionados por el chef Joel Tomás con el asesoramiento de Abel Valverde y del sumiller de Santceloni David Robledo.

Te enamorarán recetas míticas como el jarrete de ternera 24h (1,2kg) al estilo Santi Santamaría, los chipirones o la lubina salvaje al vapor con tallarín de sepia, el solomillo Wellington de con foie y sus golosos postres. Sito en Rambla Catalunya, 26, Barcelona.

En Madrid

El Patio de Atocha es un acogedor restaurante dentro de la terraza cubierta y aislada del mundanal ruido del histórico edificio del Hotel CoolRooms Palacio de Atocha.

Entre su tentadora carta, destacan el puerro a la brasa con romesco, el lingote de cordero, el rape con cremoso de apio y salsa de curry o la tarta de queso cremosa, siempre con el sello del chef Eduardo Gutiérrez. Calle Atocha, 34, Madrid.

En Zaragoza

En Absinthium, Jesús Solanas sostiene una de las mejores cartas de vinos de Zaragoza. La comida da el nivel con delicias como la presa de cerdo ibérico rellena de queso fresco y encurtidos, con calabacín y vinagreta de pistacho o cualquiera de sus menús, ya sea el degustación o de temporada, que van variando al igual que la carta. Está en el primer piso del Hotel Oriente de Calle del Coso, 11, Zaragoza.

En La Rioja

Etxaurren es el mítico restaurante hotel auspiciado por Marisa Sánchez, Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Jefe de Cocina. En sus plantas superiores alberga un Relais & Chateaux con unas bellas habitaciones.

Tanto en Echaurren Tradición, El Portal (Estrellas Michelin) y en el Bistró El Cuartito, como en su Tapas Bar en el Salón de la Chimenea, triunfa ahora su hijo el chef Francis Paniego.

En una cata con los vinos premium de Beronia, maridaban estupendamente desde las croquetas y la menestra hasta la albóndiga y la manita de cerdo. Calle Padre José García, 19, Logroño.

En Mallorca

Bajo el techo del Hotel boutique Sant Jaume, con un interiorismo precioso, destaca Cantina Panzá, donde Javier Gardonio ha elaborado una nueva carta con delicias como los torreznos y la ensalada de tomate con sardinas ahumadas, una ventresca que se deshace sola y un contundente codillo para dos que se deshilacha con cuchara. ¡Y tienen vinos de Mallorca por copas! Carrer de Sant Jaume, 22, Palma, Mallorca.

También en Palma, The Merchants Palma - Steak & Grill es uno de los restaurantes del Palacio Can Marqués. Escogido como el mejor Steakhouse de lujo de España en 2021 y 2022, lógicamente, aunque tienen mariscos y otras viandas, has de probar sus carnes en formato steak tartar o en rib eye, un solomillo tierno perfecto para maridar con una extensa carta de vinos cuidadosamente escogidos. Carrer dels Apuntadors, 15, Palma, Mallorca.

En Málaga

El Nu DownTown, del Grupo Mosh, con la pericia del chef Óscar Cuevas, ha logrado que su precioso local con terraza pegada al Hard Rock Hotel Marbella destaque la fusión asiática sobre la fiesta.

Podrás gozar de sus crackers de gambas, salsa de chiles verdes, agridulce y chutney de mango y lima; del cardo coreano ahumado con katsuobushi, de las dim sum de langostinos y de pato y foie, que también protagoniza su supercanelón; el pollo tandori con salsa Jaipur, el rodaballo al wok, el pato Pekín o el desmenuzado Sam de wagyu, una locura. Como sus postres, especialmente el de pistacho con crème brûlée de té matcha. Calle las Malvas, 11, Marbella.

A pie de calle se abren las puertas de Carmen, una propuesta de “alta taberna” inspirada en estos bares andaluces donde se goza del pescado y el marisco fresco pero en versión non stop.

La ensaladilla, el tartar, la mojama y la ventresca de atún, mejor con su ensalada de tomate, la tortilla, las croquetas de puchero o su tarta de queso y la torrija (irrenunciables) son un reclamo para entrar al céntrico Only You Málaga de Calle Alameda Principal, 1, Málaga.

En Jerez

En el corazón de las bodegas de Tío Pepe y con vistas a la Catedral de Jerez se encuentra el Restaurante Pedro Nolasco del inigualable Hotel Bodega Tío Pepe. Desde el desayuno en su jardín hasta la cena, se trata de un lugar de ensueño.

Así que has de tomarte los vinos generosos de Gonzalez Byass maridados, por ejemplo, con el carabinero con aguacate y crema de maíz o el txangurro a la jerezana con pilpil, obra y arte del chef Alejandro Bazán. Plaza de la Encarnación, 1, Jerez de la Frontera.

En Palencia

En el Hotel Restaurante Estrella del Bajo Carrión destacan las verduras de la huerta, los huevos de corral o los productos autóctonos. Así lo demuestran su especialidad, las alubias blancas viudas de la vega de Saldaña, o sus carnes en brasa de carbón, como el lechazo churro de Palencia IGP o los cochinillos ibéricos de cría ecológica. Calle Mayor, 32, Villoldo, Palencia.

