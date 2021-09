Cinco portátiles por menos de 600 euros para todos los públicos

En ConsumoClaro recomendamos cinco portátiles que, sin superar los 600 euros, pueden servir para un usuario medio que busca comodidad y buen funcionamiento.

El portátil, sobre todo tras el confinamiento del pasado 2020, se ha convertido en una de las herramientas predilectas de aquellas personas que teletrabajan. Permite cambiar muy fácilmente el espacio laboral, adaptarse a cualquier situación y no exige tener un sitio entero dedicado a él -aunque es recomendable si teletrabajamos-.

Ahora que se aleja el verano y, con la vacunación contra la COVID-19 muy avanzada, puede que algunas personas estén interesadas en viajar sin tener que desconectar del todo. Y, ya sea porque en su momento prefirieron no optar por un portátil o porque el actual esté empezando a dar problemas, es posible que estén interesadas en comprar uno nuevo.

También hay que tener en cuenta el año que vivimos: el pasado 2020, por la crisis del coronavirus, muchos fabricantes alertaron de una escasez de chips y, por tanto, un retraso en las cadenas de producción. Esto ha provocado un aumento generalizado de los precios y una baja oferta, siendo habitual que algunos modelos se encuentren constantemente "agotados".

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Lenovo es una de las marcas más conocidas en lo que a portátiles respecta y suele contar con equipos muy solventes a precios competitivos. El Lenovo IdeaPad 3 es un Chromebook que por 350 euros (ver más ofertas) puede ser una buena opción.

El IdeaPad 3 es un Chromebook, es decir, es un equipo asequible en precio y muy sencillo en sus funciones. Un portátil preparado para reproducir contenidos multimedia y navegar sin problemas, pero que no va a rendir a la hora de trabajar o realizar tareas más complejas.

Con un procesador Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics 600, es una máquina poco potente, pero solvente. Además, su pantalla de 14 pulgadas y peso de 1,4 kilogramos hacen de él un portátil muy cómodo de llevar a cualquier parte.

Otra diferencia es que, al ser un Chromebook, no cuenta con Windows 10 ni Linux, sino con el sistema operativo Chrome OS. Algo que puede ser muy útil para aquellas personas que tengan todo en sus cuentas Google y las utilicen a menudo.

Lenovo IdeaPad 3

La versión "potente" del anterior portátil que realmente trae muchas ventajas. El Lenovo IdePad 3 cuesta 550 euros (ver más ofertas), una diferencia considerable respecto al anterior, pero mejora en todos los aspectos. Sobre todo para quienes buscan un portátil más completo que el primero y tienen un presupuesto más elevado.

La primera diferencia es que este IdeaPad 3 cuenta con un AMD Ryzen 5.3500 con 8 GB de RAM por lo que es un equipo que, sin ser la estrella del mercado, no temblará durante las jornadas de trabajo. Incluso, para aquellas personas que les guste echarse una partida de vez en cuando, este portátil tiene un Radeon Vega 8 que cumple con juegos sencillos.

La pantalla, de 15,6 pulgadas, tiene una resolución de 1080p y el total del portátil pesa 2,41 kilogramos. No es el más ligero, pero también es bastante más potente que el IdeaPad 3 Chromebook.

Además, cuenta con 512 GB SSD de memoria, por lo que tampoco tendremos que estar constantemente buscando almacenamiento externo. Al mismo tiempo, este modelo incluye Windows 10 S. En general, el IdeaPad 3 es un buen portátil para quien está buscando un equipo solvente de una marca de confianza y una construcción sólida.

Asus M415DA-EK337

Por 593 euros (ver más ofertas), el Asus M415DA-EK337 puede ser una mejora, ligera, respecto al anterior modelo. Cuenta con una AMD Ryzen 7-3700, un procesador algo veterano, pero que sigue cumpliendo para el usuario medio y supone una mejora respecto al IdeaPad 3.

Su pantalla es algo más pequeña, de 14 pulgadas, aunque también tiene una resolución de 1080p con un peso de 1,6 kilogramos; por lo que sirve si queremos llevarlo a cualquier parte. El mayor problema puede ser su batería, de 37 W/h, que puede ser algo escasa para algunos usuarios.

Aun así, el portátil de Asus tiene en su haber una Radeon RX Vega 10 para aquellas personas que busquen desconectar con algunos videojuegos poco exigentes o procesar alguna renderización. Además, sus 8 GB de RAM cumplen, por lo mínimo, pero cumplen.

¿Y por qué es tan barato si mejora todo respecto al IdeaPad 3? No cuenta con sistema operativo, pero ya en ConsumoClaro te contamos cómo instalarlo y ahorrarte hasta 150 euros.

HP 15-DW0035NS

HP es otra de esas clásicas marcas de portátiles que, durante años, han mostrado una gran calidad y gran precio. El HP 15-DW0035NS es un portátil hecho para trabajar sin problemas por 600 euros.

Las mayores ventajas de este HP son que cuenta con un procesador i7-8565 y 8 GB de RAM (ampliables) que, a priori, no supondrán ningún limitante a la hora de trabajar con él. Cuenta, además, con una pantalla de 15,6 pulgadas y retroiluminación WLED, lo que la hace especialmente colorida frente a las anteriores y con tecnología antirreflejo.

También hay que destacar que tiene una buena variedad de puertos: USB C 3.1, puerto Ethernet, HDMI, jack, smart Pin CA y los USB 3.1 tipo A. Estos puertos, junto a la conexión Bluetooth, hacen que sea un portátil muy cómodo de adaptar a cada situación o personalizar.

Su mayor inconveniente es su disco duro, un SSD de 256 GB que puede quedarse lleno muy rápido, y su gráfica integrada, Intel HD Graphics 620, que también puede dejar que desear.

Surface Go 2

¿Y si estamos buscando un dispositivo muy ligero, muy fácil y cómodo de llevar y para trabajar sin preocuparos de la batería? Entonces la Microsoft Surface Go 2, por 590 euros (ver más ofertas), es la mejor de las opciones.

Se trata de un 2 en 1, es decir, es una tablet con la potencia y características de un ordenador portátil. La Surface Go 2, por tanto, tiene esa ventaja: estéticamente parece una tablet, aunque en verdad es un ordenador.

Es muy ligera (544 gramos) y pequeña (10,5 pulgadas), lo que provoca que sea muy cómoda de llevar ya que, prácticamente, cabe en cualquier mochila o bolso.

Respecto al apartado técnico, la Surface Go 2 cuenta con un Intel Pentium Gold 4425Y y 8 GB de RAM en su versión barata -frente a la de 700 euros, con un Intel M3 de octava generación-. Este no es el equipo más potente del mundo, y puede quedarse corto según el uso que se le dé a la hora de trabajar, pero cumple en la mayoría de situaciones diarias (navegación, contenidos multimedia, etc.).

El gran aliciente es su autonomía: entre 7 y 10 horas de uso. Es decir, no hará falta cargar la Surface Go 2 en toda la jornada.

