Snus: los riesgos para la salud de la droga sueca que se vende por internet

Cuántos años acorta la vida el fumar y otras preguntas sobre las enfermedades ligadas al tabaquismo

Cada día tenemos más conciencia de que fumar es una actividad no solo de riesgo, sino que con certeza merma nuestra salud día a día. Pero como el tabaco, y más concretamente la nicotina que emana de él, es una droga altamente adictiva, a la fumadora o fumador le cuesta dejarlo.

Por esta adicción, muchas personas continúan durante años con un hábito que saben que les hace daño, hasta que consiguen dejarlo. La presión para obrar en este sentido es grande y al final, una mayoría lo abandona.

¿Qué pensaríamos si nos dijeran que hay una alternativa al tabaco con sabores varios, que no implica tragar humo y que tiene efectos muy similares al cigarrillo pero con menos contrapartidas para la salud? No, no estamos hablando del vapeo sino de snus, un producto 100% sueco que está prohibido en el resto de la Unión Europea desde 1989.

Cuando Suecia negoció su adhesión a la UE, impuso la condición de que la prohibición no afectara a Suecia. Y posteriormente han existido presiones para que se levante la prohibición en toda la unión, que han llevado incluso a la dimisión del antiguo Comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, John Dalli.

¿Qué es el snus?

El snus consiste en una mezcla húmeda de tabaco picado y pasteurizado con agua, sal y aromatizantes como, por ejemplo, aceite de bergamota, esencia de rosas o regaliz.

La mezcla rezuma nicotina y se introduce en la boca bien en un pellizco o en una bolsita porosa para que la saliva la infusione, extraiga la nicotina y la meta en el torrente sanguíneo. Se diferencia del rapé en que en este último el tabaco está fermentado, por lo que tiene niveles más altos de las cancerígenas nitrosaminas.

Se cree que este producto se consume en Suecia desde el siglo XVI, introducido por la realeza, que entonces tenía origen francés, ya que el producto era muy extendido en toda Europa. Pero es a partir de los años 60 del siglo pasado cuando el snus, que solo es conocido y usado ya en Suecia, se populariza como una alternativa a los cigarrillos. Hasta hoy, momento en que las estadísticas hablan de entre un 19 y un 22% de consumidores hombres de snus en el país, frente a un 10% de fumadores.

¿Qué efectos tiene el snus?

El snus tiene efectos distintos a los del tabaco. Para empezar, porque suprime la combustión y por tanto las afecciones al sistema respiratorio. Con ello se reduce la cantidad se sustancias cancerígenas de un centenar a una decena, al eliminar los subproductos de dicha combustión.

A parir de ahí, sus efectos son los propios de la nicotina: acelera el metabolismo, aumenta el estado de alerta y atención, sube la presión arterial, es saciante y quita el hambre. Y es altamente adictivo.

Precisamente los primeros efectos descritos (aceleración del metabolismo, aumento de atención y estado de alerta) lo han hecho popular entre algunos deportistas. Por ejemplo, lo suelen tomar lanzadores con arco, tiradores, jinetes y también algunos futbolistas. Por sus efectos quemagrasas y eliminadores del apetito, también es usado por culturistas y en algunas dietas.

Se sabe que lo usan algunas estrellas, como el actual Balón de Oro Karim Benzemá, jugador Del Real Madrid, que aparece en algunas fotos con la lengua azul, uno de los efectos estéticos de consumir snus.

Elevado poder adictivo

A pesar de que reduce algunos de los perjuicios que provoca el tabaco, el snus está lejos de ser inocuo, tal como explica este informe de 2008 de la Dirección de Salud y Protección al Consumidor de la Unión Europea, en el que se lo califica de dañino y se advierte de su elevado poder adictivo, en algunas circunstancias superior al del tabaco.

Las razones de este elevado poder de adicción son dos. Por un lado, el que la cantidad de nicotina puede variar extraordinariamente, pudiendo consumir en una sola dos entre 3 mg y 34 mg, lo que correspondería a varios cigarrillos de golpe, una cantidad muy aditiva y con fuertes efectos en la presión arterial y el rimo cardiaco.

Por otro lado, está el hecho de que al no presentar combustión, y no aparentar ser tan nocivo, recibe mucha menos presión social y sanitaria, además de no mostrar efectos secundarios tan notorios como la tos, la bronquitis, etc. Esto hace que se consuma con poca conciencia de sus efectos a largo plazo.

Efectos sobre la salud

Y lo cierto es que los tiene. Un estudio entre 1978 y 1992 de 300.000 trabajadores en Suecia que consumían snus a diario no mostró relación con el cáncer de pulmón ni de garganta, propios del cigarrillo. Ahora bien, sí reflejó una importante incidencia, superior a la media de la población, de cáncer de páncreas.

Otro estudio habla de una mayor incidencia de diabetes de tipo 2, aunque no se conoce por el momento cómo funciona esta asociación, se cree que la nicotina en altas dosis modifica los receptores de la insulina llevando a esta hormona al estrés y la disfuncionalidad.

En cuanto a la salud buco-dental, parece que sus efectos van más allá de la lengua azul. La Asociación Dental Danesa ha expresado su preocupación por el daño irreversible resultante en la cavidad bucal y la decoloración de los dientes.

Susanne Kleist, presidenta de de dicha asociación, declaró en un comunicado de prensa: “El snus irrita la mucosa oral y puede hacer que la encía retroceda. Una vez que la encía ha retrocedido y los dientes han estado expuestos, no se recuperará incluso si se deja de usar snus”.

Se puede conseguir por internet

Lo cierto es que a pesar de estar prohibida su venta y distribución en la UE, como no lo esta en Suecia, donde existen empresas con una gran difusión, como Swedish Match, el producto se puede adquirir en internet.

No directamente en las páginas de los fabricantes pero sí en tiendas online donde se distribuyen productos de varios fabricantes y se vende el snus en todo el ámbito UE.

