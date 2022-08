Han perdido mi maleta en el aeropuerto, ¿qué puedo hacer?

Con el verano ya arrancado hace semanas, también lo han hecho el número de vuelos y de maletas facturadas. Pero este año está siendo una temporada de retrasos y cancelaciones de vuelos, de pérdidas de equipaje, y de tiempo. Las redes sociales se han llenado de numerosas imágenes que muestran unas largas colas de maletas acumulándose en pasillos y cintas transportadoras de los aeropuertos.

Se da la curiosa imagen de vuelos llenos de pasajeros pero sin equipaje ni maletas, que no han llegado en el mismo vuelo en el que volaban sus propietarios, maletas que nadie recoge porque los pasajeros no están.

Los pasos para reclamar un equipaje perdido

En el caso de pérdida o retraso del equipaje, la compañía aérea es, por norma general, la responsable de reparar o restituir el daño causado, tal y como establece el Convenio de Montreal.

El primer paso a seguir cuando vemos que nuestra maleta no llega en la cinta transportadora es no perder la calma. Y después, cuando ya hemos confirmado que la maleta no está, es recomendable seguir estos pasos:

Rellenar el Parte de Irregularidad de Equipaje ( PIR) : debemos dirigirnos al mostrador de información o la ventanilla de la compañía con la que hemos viajado con el DNI o pasaporte y rellenar este documento, del que nos tienen que entregar una copia. En él figuran los datos del vuelo y un número de referencia, que es el que usaremos para poder buscar la maleta. Hay que guardar este documento, ya que es el que solicitará la compañía aérea cuando reclamemos. Este formulario es un requisito indispensable para que la compañía pueda tramitar la incidencia con las maletas: sin él no se puede emprender ninguna acción futura, junto con los billetes y los tiquetes del equipaje.

debemos dirigirnos al mostrador de información o la ventanilla de la compañía con la que hemos viajado con el DNI o pasaporte y rellenar este documento, del que nos tienen que entregar una copia. En él figuran los datos del vuelo y un número de referencia, que es el que usaremos para poder buscar la maleta. Hay que guardar este documento, ya que es el que solicitará la compañía aérea cuando reclamemos. Este formulario es un requisito indispensable para que la compañía pueda tramitar la incidencia con las maletas: sin él no se puede emprender ninguna acción futura, junto con los billetes y los tiquetes del equipaje. Poner una reclamación formal a la compañía : la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja presentar una reclamación antes de salir del aeropuerto para que quede constancia del incidente. Podemos ir en los mostradores de la compañía aérea o, en caso de que no tenga presencia, a su agente handling o representante en el propio aeropuerto en los mostradores habilitados.

: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja presentar una reclamación antes de salir del aeropuerto para que quede constancia del incidente. Podemos ir en los mostradores de la compañía aérea o, en caso de que no tenga presencia, a su agente handling o representante en el propio aeropuerto en los mostradores habilitados. Guardar las facturas de compra de ropa o artículos de aseo : si la pérdida de equipaje o el retraso se produce fuera de nuestro lugar de residencia, debemos guardar todos los tiquets de la compra que hemos tenido que hacer para una futura reclamación.

: si la pérdida de equipaje o el retraso se produce fuera de nuestro lugar de residencia, debemos guardar todos los tiquets de la compra que hemos tenido que hacer para una futura reclamación. Tener en cuenta los plazos : los tiempos para reclamar son muy concretos y varían en función del incidente. Así, en el caso de pérdida de equipaje, aunque no hay límite establecido, es recomendable realizar la reclamación lo antes posible, una vez transcurridos los 21 días durante los cuales la maleta no ha aparecido, o después de que la compañía haya confirmado que el equipaje está perdido.

: los tiempos para reclamar son muy concretos y varían en función del incidente. Así, en el caso de pérdida de equipaje, aunque no hay límite establecido, es recomendable realizar la reclamación lo antes posible, una vez transcurridos los 21 días durante los cuales la maleta no ha aparecido, o después de que la compañía haya confirmado que el equipaje está perdido. Reclamar una indemnización: aunque en la mayoría de los casos las maletas acostumbran a aparecer, si no es así tenemos derecho a reclamar una indemnización, que suele estar en un máximo de 1.350 euros por maleta.

Esta cantidad puede ser superior si hemos asegurado el equipaje (con una tarifa suplementaria) que hemos facturado y en el que hemos trasladado que las pertenencias tienen más valor que las indemnizaciones máximas que marca la ley.

Será necesario enviar los documentos de la incidencia a la compañía, así como un listado con todo lo que llevábamos, especificando marca, modelo y año de la compra. Con esta información, la aerolínea hace una valoración.

En los primeros cinco días de la pérdida, es el aeropuerto el que se encarga de localizar el equipaje. Tras este periodo, si no ha aparecido, es el Departamento de Objetos Perdidos de la compañía aérea el que se hace cargo de la búsqueda durante los 21 días siguientes.

Si hemos perdido las maletas tan solo iniciar las vacaciones, tenemos derecho a solicitar el “kit de pernocta”, es decir, los productos básicos necesarios de limpieza personal, así como una indemnización por demora con un bono de gastos diarios o a través de un reembolso de los recibos.

Recomendaciones para minimizar el riesgo de pérdida de equipaje

Si vamos a coger un avión durante este verano, es importante ser precavido para minimizar el riesgo de perder las maletas con una serie de consejos:

Llegar con tiempo para realizar el check-in ya que siempre es mejor ir con tiempo que llegar en el último momento.

para realizar el check-in ya que siempre es mejor ir con tiempo que llegar en el último momento. Colocar los objetos de valor y lo imprescindible en el equipaje de mano (cámara de fotos, medicamentos, documentación, dinero, gafas, móviles, cargadores, etc.). Así, si se pierden las maletas, tendremos lo imprescindible con nosotros.

(cámara de fotos, medicamentos, documentación, dinero, gafas, móviles, cargadores, etc.). Así, si se pierden las maletas, tendremos lo imprescindible con nosotros. Marcar de alguna manera , con cintas o gomas de colores, para que podamos verlas bien o escoger maletas con colores llamativos . No debemos olvidar poner dentro y fuera etiquetas con nuestros datos personales . En caso de extravío o pérdida siempre es más fácil encontrarlas.

, con cintas o gomas de colores, para que podamos verlas bien o escoger maletas con . No debemos olvidar poner dentro y fuera . En caso de extravío o pérdida siempre es más fácil encontrarlas. Precintar la maleta o poner un candado para que nadie las pueda abrir; en el caso de que alguien lo haga, podremos saberlo.

para que nadie las pueda abrir; en el caso de que alguien lo haga, podremos saberlo. Guardar siempre la pegatina que nos dan con el código que lleva la maleta.

Si viajamos con alguien, repartir el equipaje en dos maletas para que, si se pierde alguna maleta, tendremos siempre una de nuestras pertenencias en la otra.

