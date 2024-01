Domótica y hogares inteligentes: ¿qué bombillas, interruptores, enchufes y sensores son compatibles entre sí?

¿Has oído hablar del Internet de las cosas? Hace diez años, el tráfico de Internet venía de los ordenadores y teléfonos móviles que se conectaban a la red, es decir, había una persona detrás. Hoy en día, solo el 40% del tráfico de Internet es humano. El otro 60% proviene de programas, como bots de publicidad, rastreo y medida, y de 'cosas', entre las que se cuentan bombillas, interruptores, sensores, enchufes y electrodomésticos conectados a la red.

Los dispositivos conectados forman parte de lo que durante tantos años se denominó el hogar del futuro y que ahora se llama “smart home” (hogar inteligente). Por ejemplo, puedes configurar la cámara del salón para que, cuando detecte que no ha habido movimiento en más de una hora, apague las bombillas conectadas y el termostato inteligente baje la temperatura de la calefacción. También puedes subir o bajar las persianas mientras estás de vacaciones por el mundo. O bien por la mañana le dices a tu altavoz inteligente que encienda la cafetera. El inconveniente es que, si son de diferentes marcas y estándares, es muy probable que estos aparatos no sean capaces de comunicarse.

Los distintos estándares de hogar inteligente

En un mundo ideal, podrías comprar una bombilla inteligente, ponerla en la lámpara y decirle a tu altavoz inteligente (Alexa, Google Assistant o Siri) que se conecte con ella. La realidad es más complicada. Tendrás que instalar una aplicación específica en tu teléfono móvil, conectar la bombilla con la aplicación y después instalar una extensión (Skills en Alexa, Actions en Google Assistant, Shortcuts en Siri) para esa aplicación. Aun así, es posible que la bombilla no obedezca, no se pueda conectar a tu wifi, o que tu altavoz inteligente no reconozca la aplicación o el dispositivo. También puede ser que te pidan que compres un aparato más: un concentrador que actúe de intermediario entre la bombilla y tu móvil.

En la actualidad, el mercado del hogar inteligente está sumido en un salvaje oeste de sistemas y protocolos incompatibles entre sí. A En su afán por innovar (y crear jardines cerrados con clientes cautivos y más rentables), muchas marcas han creado sistemas propios que no 'hablan' con los dispositivos de otros fabricantes. Esto hace que los consumidores a menudo tengan que hacer malabarismos con aplicaciones y concentradores para controlar distintos dispositivos.

Los electrodomésticos y dispositivos inteligentes se comunican, la comunicación requiere un lenguaje, y los dispositivos domésticos inteligentes tienen sus propios estándares de lenguaje. Se dividen principalmente en cuatro tipos: red inalámbrica wifi, Bluetooth (BLE), Zigbee y Zwave.

Wifi

Casi todo el mundo sabe lo que es tener wifi en casa o encontrarla en un café o centro comercial. Los dispositivos domésticos inteligentes que utilizan wifi como estándar de lenguaje de comunicación pueden conectarse a otros dispositivos inteligentes y a aplicaciones de teléfonos móviles a través del router de casa. De este modo, tu teléfono puede controlar directamente el dispositivo sin necesidad de más aparatos. Debido a su bajo coste, este es uno de los estándares de lenguaje de comunicación más comunes. El problema es que puede que falle la conexión por las interferencias con otras redes wifi o dispositivos Bluetooth. También tiene un consumo de energía más alto que los demás, alrededor de 0,1 W por dispositivo, y si hay muchos muros entre medias puede dar problemas.

Bluetooth (BLE)

Las conexiones Bluetooth también son conocidas por todo el mundo, sobre todo gracias a los auriculares y altavoces inalámbricos. Esta misma tecnología se puede emplear para que los aparatos del hogar inteligente se comuniquen con el teléfono móvil, pero solo si estamos en casa, ya que si estamos fuera no podremos conectarnos con el dispositivo. La ventaja de Bluetooth (BLE, Bluetooth baja energía), es que su consumo de electricidad es muy bajo. El inconveniente son las interferencias con otros dispositivos wifi y Bluetooth, y el hecho de que los obstáculos, como los muros, pueden afectar a la recepción.

Zigbee

Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo. Tiene la ventaja de que cada dispositivo inteligente es un nodo que puede comunicarse con otros. Cuando uno de los nodos falla, los demás nodos de la red de malla encuentran un nuevo camino para transmitir datos dentro de la red. Cuantos más nodos, más amplia será la red de malla y mejor funcionará. Sin embargo, en los hogares inteligentes, esta red necesita una 'consola' para controlar todos los dispositivos, lo que obliga a comprar una pasarela, también llamada concentrador o puente (bridge). Una bombilla Zigbee, por ejemplo, no puede conectarse directamente con el móvil sin pasar por el concentrado. Las conocidas bombillas Philips Hue usan Zigbee (y necesitan que compres un concentrador de la marca). Los dispositivos Zigbee también son compatibles con el sistema SmartThings de Samsung.

Zwave

Zwave es similar a Zigbee, pero usa la banda de 960 MHz, que es diferente de la frecuencia de 2,4 GHz de Zigbee, wifi y Bluetooth (BLE), por lo que hay menos interferencias. En comparación con los 65.000 nodos que pueden formar una red Zigbee, Zwave sólo puede conectar 232 dispositivos domésticos, pero eso debería ser suficiente para cualquier hogar medio. Igual que Zigbee, Zwave también necesita una pasarela.

¿Qué estándar de hogar inteligente es mejor?

Los cuatro estándares de comunicación de dispositivos domésticos inteligentes mencionados anteriormente (Zigbee, Zwave, wifi y Bluetooth) tienen todos ventajas e inconvenientes. La decisión depende de los dispositivos que se vayan a usar y de cómo sea nuestra casa.

Si la casa es relativamente grande, puede tener sentido invertir en un sistema compatible con Zigbee o Zwave. La red en malla permitirá una comunicación más eficiente entre los dispositivos. Si el concentrador de la red es de un fabricante como Philips o Samsung es buena idea asegurarse de que las bombillas, sensores o cualquier otro dispositivo que compremos que no sea de esa marca es compatible, ya que hay diferentes versiones de Zigbee.

Si se trata de controlar unas pocas bombillas y enchufes, puede salir más económico optar por dispositivos que se conecten por wifi o Bluetooth (BLE) directamente con el móvil, aunque en este último caso, solo funcionará si estamos en casa. Aquí puede ser una buena idea que todas las bombillas, interruptores y sensores sean de un mismo fabricante, lo que evitará que tengamos que instalar aplicaciones diferentes para cada aparato en nuestro teléfono móvil.

A veces no tenemos más remedio que optar por un estándar y fabricante. Por ejemplo, si hemos invertido en un frigorífico inteligente de Samsung y queremos que 'hable' con otros dispositivos de la casa, tendremos que optar por productos que sean compatibles con SmartThings o Zigbee.

La promesa de Matter

Los altavoces inteligentes han impulsado el hogar inteligente porque ofrecen una capa de control que permite que trabajemos con distintos fabricantes y estándares en nuestra casa controlándolos por voz. Aún así, las incompatibilidades persisten, porque Alexa no puede hablar con Google Assistant o ni Siri controlar los dispositivos de Google o Apple, por ejemplo.

Por eso los grandes fabricantes han acordado unirse en un estándar de código abierto conocido como Matter que llegó en 2022. Forman parte de él las principales empresas de tecnología como Amazon, Apple, Google y fabricantes como Philips, Belkin, Chromecast, LG o TP-Link. La idea es que podamos comprar productos de distintos fabricantes y controlarlos con una sola aplicación de Matter.

Lamentablemente, la realidad aún no está a la altura de lo prometido hasta ahora. La configuración de algunos dispositivos da fallos, y tampoco está perfectamente resuelto utilizar redes de distintos tipos. Aún así, se espera que estos problemas se solucionen en los próximos años.