Apps para meditar y relajarse: ¿cuáles son las mejores, gratis y de pago?

Parece sencillo. Basta con sentarse o tumbarse y concentrarse en la respiración. Pero la meditación presenta dificultades para mucha gente, hasta el punto de que es habitual el comentario “esto no me funciona” o “no me relaja, al contrario, me pongo más nervioso”.

Según la Universidad de Loyola, uno de los obstáculos más comunes es la dificultad para concentrarse. Muchas personas encuentran que sus pensamientos vagan constantemente y luchan por mantener la mente enfocada. Además, el estilo de vida ajetreado de hoy hace que sea difícil encontrar tiempo para meditar, y si no se ven resultados inmediatos, es normal sentir impaciencia o frustración.

Otro aspecto desafiante es la incomodidad física que puede acompañar el estar sentado en silencio durante un largo rato, o también las expectativas poco realistas sobre lo que la meditación debería traer, esperando experimentar paz profunda o estados alterados de conciencia desde el principio. Por otro lado, la meditación no se enseña en las escuelas, y es normal no saber por dónde empezar o que uno se pregunte si lo está haciendo bien. Además, la meditación puede parecer monótona o aburrida para aquellos acostumbrados a actividades más dinámicas, y el enfrentamiento con emociones reprimidas o incómodas durante la práctica puede ser abrumador para otras personas.

Cómo pueden ayudar las apps de meditación

El uso excesivo de teléfonos inteligentes está asociado a mayores niveles de depresión y ansiedad, especialmente por el uso de aplicaciones de redes sociales. Paradójicamente, los teléfonos también traen la solución en forma de apps para relajarse, meditar y reducir el estrés, además de mejorar la calidad del sueño.

En un estudio controlado con 239 personas se observó que el uso de estas aplicaciones mejoraban los síntomas de depresión, ansiedad, fatiga, la somnolencia diurna y la excitación previa al sueño. Otro análisis con estudiantes encontró que una aplicación de atención plena reducía el estrés percibido y aumentaba la capacidad de autorregulación y la sensación de bienestar.

Estas son algunas de las apps gratuitas de meditación que podemos encontrar:

Insight Timer

Ofrece más de 100.000 meditaciones gratuitas guiadas por profesionales de todo el mundo y en muchos idiomas. Los temas varían desde la ansiedad hasta el sueño y la concentración. También cuenta con una comunidad muy activa de usuarios.

Intimind

Esta app de meditación en español está diseñada por psicólogos, y no solo es fácil de usar, sino que también se adapta a cualquier horario, lo que la convierte en una excelente herramienta para mejorar la calidad de vida a través de la meditación y el manejo del estrés. Ofrece una opción de suscripción premium que expande las características y recursos disponibles.

ElefanteZen

Es una aplicación de meditación que ofrece una variedad de recursos diseñados para ayudar a los usuarios a cultivar la atención plena y mejorar su bienestar emocional. Ofrece meditaciones guiadas, ejercicios de respiración y prácticas de mindfulness adaptadas a diferentes necesidades y niveles de experiencia. Aunque ofrece contenido gratuito, también hay una versión premium que da acceso a una gama más amplia de meditaciones.

Headspace

Esta aplicación de pago proporciona meditaciones guiadas, ejercicios de mindfulness y programas de meditación para todo tipo de situaciones, incluyendo el sueño y el manejo del estrés. Ofrece un programa gratuito y una versión de prueba, pero para acceder al resto de los contenidos hay que comprar una suscripción mensual o anual.

Calm

Famosa por sus historias para dormir, también ofrece meditaciones guiadas, música relajante y lecciones sobre habilidades de vida. Sus ventajas son la amplia gama de contenido y alta calidad de las meditaciones guiadas. Requiere suscripción tras un periodo de prueba.

Antistress

A veces las apps no tienen que proporcionarnos una meditación guiada. Igual que hacer punto o colorear mandalas tienen efectos similares a la meditación, esta aplicación ofrece una variedad de juegos y actividades interactivas, como barrer un jardín zen, modelar arcilla o pintarse las uñas. Cada actividad dentro de la app está pensada para proporcionar una forma rápida y entretenida de distraer la mente y reducir la tensión. También ofrece sonidos relajantes que simulan la naturaleza o ambientes calmados.

Consideraciones al elegir una app de meditación

¿Cómo seleccionar la app de meditación que más nos conviene? Estos son algunos de los factores que debemos tener en cuenta:

Prueba gratuita: muchas apps ofrecen periodos de prueba para que puedas experimentar su servicio antes de comprometerte a pagar.

Contenido personalizado: algunas apps permiten personalizar las sesiones según tus necesidades y preferencias, y establecer alarmas y recordatorios para adquirir el hábito de meditar.

Facilidad de uso: la interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para que la experiencia sea relajante y no estresante.

Privacidad: considera las políticas de privacidad de la app, especialmente en lo referente a cómo manejan tus datos personales y de salud.

Probar diferentes aplicaciones y ver cuál se ajusta mejor a tus necesidades personales puede ser una parte importante del proceso. Cada persona puede responder de manera diferente a las técnicas de meditación, por lo que es importante encontrar la que mejor se adapte a ti.