9 accesorios que te harán la vida más fácil para viajar en vacaciones

Un clásico de las vacaciones es llegar al aeropuerto con la duda de si la maleta que llevas excede el peso que la aerolínea en cuestión te permite facturar, no descansar durante el viaje como te gustaría, o hacer la maleta sin que esté todo ordenado.

Pero ponerle remedio a situaciones como estas es fácil si recurres a los accesorios de viaje, es decir, a aquellos artículos pensado para ayudarte a organizar y disfrutar del viaje sin preocupaciones.

Tanto si eres un habitual de este tipo de productos – pero necesitas más ideas – como si nunca has usado ninguno, continúa leyendo. A continuación, de la mano de El Corte Inglés, te ofrecemos el listado definitivo de “gadgets” de viaje que no deben faltarte. No importa cuál sea tu destino o qué transporte utilices para llegar hasta él, todos ellos te ahorrarán tiempo y te permitirán organizarte.

Si quieres más ideas y consejos para tu verano, entra aquí. Encontrarás información actualizada todas las semanas.

1. Perfecto para viajar en avión

Báscula para pesar equipajes de Beurer.

¿Por qué no ir con la maleta ya pesada al aeropuerto? Evita los típicos nervios y la incertidumbre de última hora de pensar si has excedido el peso permitido o no con una báscula para equipaje. Esta, de Beurer, te proporciona el peso exacto hasta 40 kg, por lo que es ideal para viajes en avión. Pequeña y manejable, podrás colocarla en cualquier asa. También facilita la medición, ya que cuenta con una práctica cinta métrica.

Ver aquí el producto.

2. Un dispositivo anti-pérdida

Puertos, estaciones de tren, aeropuertos… nuestro equipaje va de un sitio a otro a nuestro lado y es normal que queramos tenerlo controlado. Tanto si eres un tanto despistado, como si no, te será muy útil hacerte con este dispositivo anti-pérdida que te permitirá localizar tu maleta en caso de extravío. Funciona a través de bluetooth y es compatible tanto para IOS como para Android.

Ver aquí el producto.

3. Un adaptador universal

Adaptador universal.

¿Cuántas veces nos hemos preguntado si el enchufe de nuestros aparatos se podrán utilizar en el país al que viajamos? Lo mejor para no llevarse sorpresas es tener un adaptador universal, homolgado para cualquier país del mundo. No ocupa espacio, así que es perfecto para meterlo en la maleta siempre.

Ver aquí el producto.

4. Imprescindibles

La organización a la hora de viajar es clave. Por eso, packs de fundas como este son imprescindibles. Las tres medidas de sus bolsas, además, son muy prácticas para destinarlas a distintos usos: a guardar la ropa interior, a los utensilios de aseo, y a los de la playa, por ejemplo. Te ahorrarán tiempo, al saber en todo momento dónde tienes colocadas las cosas.

Ver aquí el producto.

5. Lleva líquidos en tu equipaje de mano

No te la juegues con los líquidos del equipaje de mano: llévalos siempre en botes transparentes de 100 ml.

¿Todavía eres de los que mira fijamente el bote de gel mientras te preguntas si pasará el control de seguridad del aeropuerto? No te la juegues y ve a lo seguro: lleva en tu neceser frascos transparentes, de 100ml, que no te darán ningún problema a la hora de embarcar.

Los puedes guardar en un neceser, también transparente, como este de Mr Wonderful.

Ver aquí el producto.

6. Identifica tu equipaje

Identifica siempre tu equipaje.

Es un pequeño detalle que nos ayudará mucho. ¿Cuántas maletas iguales o parecidas vemos cuando nos vamos de viaje? Con este tarjetero de identificación en el que incluir los datos personales y de contacto hará que estemos más tranquilos a la hora de identificar nuestro equipaje y no llevarnos por error el de otro. Además, podrás recuperar tus pertenencias en caso de extravío.

Ver aquí el producto.

7. Para un buen descanso

Cuando viajamos nos gusta ir cómodos, ya sea en coche, autobús, tren o avión. Si eres de los que todavía no te llevas de viaje una almohada hinchable, toma nota. Poder tener un descanso de calidad viajando es difícil, pero con esta almohada lo conseguirás. Anímate, no ocupa espacio, y serás la envidia de los de alrededor.

Ver aquí el producto.

Completa tu kit de descanso con una máscara con la que podrás relajarte sin notar la luz o claridad.

Ver aquí el producto.

8. Un extra de batería

Una batería portátil siempre es muy útil en vacaciones, cuando no siempre tienes acceso a un enchufe.

Tablet, ordenador, cámara de fotos, móvil… Cuando viajamos los gadgets tecnológicos que nos acompañan son innumerables. También, por lo general, solemos pasar mucho tiempo en la calle y no siempre tenemos un fácil acceso a un enchufe para recargar las baterías. ¿La solución? Llevar en el bolso o la mochila una batería portátil que nos asegure que podamos recargar nuestros dispositivos para que aguanten hasta llegar a donde te alojes.

Ver aquí el producto.

9. Momentos de entretenimiento

Durante las vacaciones, las horas de espera en aeropuerto o estaciones de tren son habituales. Son momentos en los que tenemos tiempo para leer, escuchar música, ver películas… Por eso, en tu maleta tampoco pueden faltar auriculares, bien sean de diadema o cascos, y, para los más ávidos lectores, un eReader en el que incluir tus novelas favoritas.