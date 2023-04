El hecho político más importante de este martes en EEUU estuvo en Winsconsin

El 16 de enero de 2023, POLÍTICO, un diario liberal de los Estados Unidos, publicó un artículo con el título “The most important election nobody`s ever heard of” (“La elección más importante de la que nadie ha oído nada”). Hacía referencia a la elección en Wisconsin de un juez de la Corte Suprema del Estado prevista para el martes 4 de abril. Del resultado de dicha elección dependía que en la Corte Suprema se mantuviera la mayoría conservadora que la ha dominado desde 2008 o que, por el contrario, se impusiera una mayoría liberal.

Lo que estaba en juego en dicha elección era la constitucionalidad o no del derecho al aborto en el Estado y la delimitación de las circunscripciones electorales para la elección de los representantes en la Legislatura del Estado, que en Wisconsin han favorecido de manera descarada al Partido Republicano desde 2008.

Estos dos han sido los temas centrales del debate electoral entre Janet Protasiewicz, una jueza liberal de Milwaukee County, y Daniel Kelly, un anterior juez conservador de la propia Corte Suprema de Wisconsin. La jueza liberal “hizo explícito su apoyo al derecho al aborto y calificó los mapas, que dieron en el pasado a los Republicanos un control casi supermayoritario de la Legislature (del Estado), como ”amañados“ e ”injustos“. Nadie podía llamarse a engaño.

La victoria por diez puntos de la jueza liberal era transmitida por el New York Times el miércoles 5 con el siguiente titular: “Liberal Wins Winsconsin Court Race, in Victory for Abortion Rights Backers” (“Liberal gana la carrera de la Corte de Winsconsin, en una victoria para los partidarios del derecho del aborto”), añadiendo a continuación que “Janet Protasiewicz prevaleció en una disputa por la Corte Suprema de enormes consecuencias, que probablemente revertirá la prohibición del aborto en el estado y el uso de los gerrymandered (amañados) mapas legislativos”.

Se ha tratado de la disputa electoral más cara de toda la historia americana para la designación de un juez o una jueza en una Corte Suprema, en la que se han invertido más de 40 millones de dólares, añade el NYT.

La casualidad ha querido que esta elección haya coincidido con el procesamiento de Donald Trump en Nueva York, coincidencia que le ha robado el protagonismo informativo. Pero lo más importante que ocurrió ayer en Estados Unidos sucedió en Wisconsin.

De haber sido elegido el juez David Kelly puede darse por seguro que el Estado de Wisconsin estaría perdido para los Demócratas, independientemente de cuál fuera el resultado en las elecciones presidenciales, ya que no cabe la menor duda de que la mayoría republicana en la Corte Suprema haría realidad la pretensión de Donald Trump en las pasadas elecciones en Georgia de que se derivara la decisión de los votos del Estado en el Colegio Electoral del resultado electoral a la Legislatura del Estado.

Con la votación de Wisconsin se evitó lo que podía ser una quiebra del sistema electoral de muy difícil reparación. Si ya el mantenimiento del Colegio Electoral tiene unas consecuencias perversas, con la casi seguridad de cuál sería la intervención de una Corte Suprema en un Estado importante, como es Wisconsin, el golpe a la democracia americana sería definitivo. Entre otras razones, porque podría replicarse en otros Estados.

Esto fue lo más importante que ocurrió este pasado martes. Al procesamiento de Trump le queda mucho recorrido. La elección de Wisconsin era una cuestión de vida o muerte.