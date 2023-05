Los puntos sobre las íes

Tras el 28M, Unidas Podemos ha pasado a ser un partido extraparlamentario. La proyección de los resultados del domingo pasado, dando por supuesto, en la mejor de las hipótesis, que conservara el 23 de julio el mismo porcentaje de voto que ha tenido el 28M, le permitiría tener un escaño por Madrid

Para un partido que ha formado parte del primer gobierno de coalición de la democracia española en esta misma legislatura y que ha sido, además, un gobierno sumamente fructífero, el resultado no puede dejar de ser espantoso.

¿Qué es lo que ha ocurrido para esto haya sucedido? ¿Por qué Unidas Podemos no ha sido capaz de rentabilizar electoralmente la visibilidad que le ha proporcionado su presencia en el Gobierno y el impulso de políticas progresistas de un enorme calado, que posiblemente no habrían llegado a tanto sin su presencia? Han sabido presionar al PSOE para que se moviera hacia la izquierda, algo que sé que no es fácil conseguir. ¿Por qué, entonces, han recibido un rechazo tan monumental por parte de los ciudadanos y ciudadanas en prácticamente todo el país?

¿Cómo explica la dirección de Unidas Podemos a su propia gente, a la que les queda, el porqué de lo ocurrido? ¿Piensan que sin dar una explicación convincente, a su propia gente insisto, pueden figurar en una candidatura propia o en alguna otra candidatura para las elecciones del 23 de julio? Si no son capaces de explicar a su propia gente el porqué de la hecatombe electoral, ¿con qué argumento van a justificar su idoneidad para ser incluidas en una candidatura propia o en otra candidatura desde la que solicitar la confianza de los electores?

Esta es la tragedia a la que tiene que enfrentarse la dirección de Unidas Podemos. Tras lo ocurrido el 28M, no tiene otra opción que disolverse. Los resultados electorales ponen de manifiesto un rechazo de tal magnitud que no admite rectificación posible. Y menos en el plazo de unas semanas.