El boletín del coronavirus: el plan para salir de la cuarentena, veterinarios contra pandemias y gazpacho de cerezas

📊La tendencia. Otras 301 personas han muerto por coronavirus en España, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas referidos al día anterior.



El número de nuevos contagios confirmados es el más bajo en mes y medio. La mayoría de comunidades tuvieron más altas que nuevos casos: las excepciones fueron la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla La-Mancha y Galicia. Aquí puedes ver la evolución por comunidad autónoma.



📶 El plan. Pedro Sánchez anunció este martes cómo va a rebajar poco a poco la intensidad de las medidas de confinamiento para entrar en una vida menos anormal. ¿Cuándo? Del 4 de mayo al final de junio (si la epidemia no empeora).

¿Cómo? En cuatro fases, con una duración mínima de dos semanas cada una para analizar el efecto en los contagios.

¿Dónde? La "unidad" de acción para cada persona es su provincia o su isla. Se pueden aplicar medidas distintas por territorios. Las islas canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa y la balear de Formentara empezarán el 4 de mayo en la fase 1. Los demás, en la fase 0.

¿Cómo se pasa de una fase a otra? Según los indicadores en cada territorio, que se harán públicos y dependerán de los recursos en atención primaria y camas de cuidados intensivos, la evolución de los contagios en la zona, el nivel de seguridad en los trabajos, el comercio y el transporte, y los niveles de movilidad y condiciones socioeconómicas.

¿Qué significa que la unidad sea la provincia? Puede haber medidas distintas por provincias, islas e incluso grupos de municipios. Los residentes en un lugar no pueden viajar fuera de la provincia o la isla o la unidad que se decida salvo por causa mayor justificada. Ir a una segunda residencia no es una causa justificada. 🗓 ¿Cuáles son las fases? Fase 0. Preparación . Además de las medidas de alivio del confinamiento como los paseos o el ejercicio con condiciones, también volverán algunas actividades, como las citas individuales en establecimientos para recoger comida o entrenar. En esta fase, locales y otros espacios públicos se prepararán para fomentar la distancia y la higiene.

Fase 1. Inicial. El pequeño comercio podrá reabrir con condiciones. Los restaurantes, sólo las terrazas de los restaurantes y con una limitación de aforo del 30%; los hoteles y apartamentos turísticos, con restricciones de clientes y cierre de zonas comunes, y los lugares de culto con limitación del aforo a un tercio.

Fase 2. Intermedia. Se reabrirán más actividades con limitaciones, como el espacio interior de los restaurantes con un tercio de aforo y servicio sólo en mesa y algunos centros educativos para actividades de refuerzo y guarderías para los padres que lo necesiten. También se reabrirán teatros, cines y salas de exposiciones limitando el aforo a un tercio. Se podrá visitar a familiares dentro de la misma provincia.

Fase 3. Avanzada. Sólo en esta fase se podrá viajar fuera de la propia provincia y habrá menos restricciones para todos los sectores. Se mantendrán las obligaciones higiénicas y nuevos protocolos para la separación física y seguirá la recomendación del uso de mascarillas especialmente en el transporte público.

🏁 La "nueva normalidad" supone mantener la vigilancia de la epidemia para los próximos brotes que se esperan y seguir con medidas de higiene reforzadas. Esto se mantendrá hasta que haya remedios terapéuticos y/o vacuna contra el coronavirus. 👉 Más detalles en esta pieza de nuestros reporteros Iñigo Aduriz y Ana Ordaz sobre las fases. Incluye una tabla.

👉 Sobre el pequeño comercio y la hostelería, la pieza de nuestra reportera Analía Plaza.

📃El documento del Gobierno con las fases por sectores (esto es orientativo hasta que no haya decretos con las reglas para cada sector)

📃Los detalles de los indicadores para pasar de fase a fase



🇫🇷 El plan francés. El Gobierno francés presentó en el Parlamento su plan para las próximas semanas también por regiones. Cada noche se publicará un mapa con los indicadores de contagio de cada zona y las reglas. La fecha indicativa de arranque es el 11 de mayo. En la primera fase, se reabrirán guarderías y escuelas primarias, se permitirán viajes urgentes dentro de Francia, se reabrirán los parques y las bibliotecas en las regiones donde haya menos contagios. Los restaurantes, cafés, bares, museos, cines y teatros seguirán cerrados y esto se revisará a finales de mayo. Las playas tal vez reabran en junio. La liga de fútbol queda suspendida al menos hasta el otoño.



🍬 El test de la golosina. Un periodista científico y biólogo alemán, Kai Kupferschmidt, recordaba el lunes un célebre experimento de la Universidad de Stanford en los años 70. Se ofrecía a un grupo de niños una golosina (una nube), pero con la promesa de que si aguantaban 15 minutos sin comerla, recibirían dos. La investigación seguía después a los niños en sus desarrollo. La conclusión del estudio es que los niños que habían aguantado más tiempo sin comer la nube tuvieron mejores resultados académicos años después.



El uso de la metáfora ahora es para subrayar que las autoridades regionales alemanas se están precipitando al levantar las medidas de aislamiento. El Instituto Robert Koch, la autoridad de referencia en enfermedades infecciosas, pide que los alemanes se queden en casa el máximo tiempo posible porque la tasa media de contagio está aumentando.



👉 El principal asesor de Angela Merkel, Christian Drosten, cuenta en esta entrevista que publicamos cómo se prepara para una segunda ola de contagios.



👦 El peligro para los niños. La incidencia de casos graves de coronavirus sigue siendo baja entre los menores, pero los pediatras han alertado de casos de shock repentino en niños infectados. Son muy pocos y falta información sobre la conexión con el virus, pero la alerta se está produciendo en hospitales en Reino Unido, Bélgica, Francia y también España con niños y adolescentes con súbitas afecciones cardíacas y acumulación de toxinas en varios órganos, como ha alertado la Asociación Española de Pediatría. Nuestra reportera Marta Borraz ha hablado con pediatras que nos han tranquilizado un poco por la poca frecuencia de estos casos.



🐗Veterinarios contra la pandemia. Una de las claves para prevenir la próxima epidemia es saber más de los virus que afectan a los animales y de cómo se transmiten a los humanos. Para evitar que esto vuelva a suceder, una red de universidades en Australia y otros países de la región se han unido para formar a veterinarios en busca de nuevos patógenos en animales para tratarlos antes de que sea demasiado tarde.



💪🏼 Algo bueno. Uno de los pasos esenciales para que podamos circular por la vía pública con menos riesgo de contagios es que las ciudades se adapten a la nueva situación. La ciudad que salga de esta pandemia puede ser más habitable y menos dañina para nuestra salud. Algo tan simple como que los semáforos favorezcan más a los peatones y las bicis puede ayudar. Lo cuenta el urbanista Miquel Martí en esta entrevista de Pau Rodríguez.