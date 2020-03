Guía práctica sobre el coronavirus: las preguntas y respuestas básicas sobre la pandemia

¿Cómo se contagia?

El coronavirus se transmite sobre todo a través de las gotas respiratorias que se propagan cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala. Pueden transmitirse por el contacto directo y por el aire, por eso es tan importante "mantenerse a más de un metro de distancia" de alguien con síntomas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. También se transmite a través de superficies, por eso es necesaria la higiene de las manos –con agua y jabón o con solución hidroalcohólica– y evitar tocarse la cara –ojos, boca, nariz–.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes de la COVID-19, la neumonía asociada, son "fiebre, cansancio y tos seca", describe la OMS. En algunos casos "dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea". El Ministerio de Sanidad le suma "dificultad al respirar". Los síntomas suelen ser leves y graduales y bastante indistinguibles de la gripe común, por eso hay que estar atento a otros indicios, como haber compartido espacios con alguien infectado o encontrarse o venir de una zona de riesgo. En cualquier caso y más en zona de transmisión comunitaria, si se notan, hay que evitar salir del domicilio.

¿Cuánto tiempo pasa desde que alguien es contagiado hasta que empieza a contagiar a otros la enfermedad?

Al tiempo que se tarda entre el momento en el que te contagias y comienzas a desarrollar síntomas se le llama periodo de incubación. Para COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, con una media de 5, calcula la OMS. El contagio antes de que comiencen los síntomas está documentado científicamente y existe, pero, según la Sociedad Española de Epidemiología, "lo frecuente es transmitirla en un punto más álgido, con más carga viral. Cuantas más secreciones respiratorias, más riesgo. A nivel poblacional, no nos debe preocupar en exceso el contagio asintomático".

Más problemático que el asintomático es el contagio cuando los síntomas comienzan a aparecer pero son leves. Como indica la OMS, son así "particularmente en las primeras etapas". Por tanto, el riesgo aumenta con personas que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve en algún momento de esos primeros 14 días y no se sienta lo suficientemente enfermas como para no salir de casa. El Ministerio ha recomendado por eso a toda la población española durante esta crisis que, si se inician síntomas, no se salga a la calle y se llame al centro de salud. La OMS pide lo mismo en las zonas con transmisión comunitaria.

¿Cuáles son los teléfonos de emergencia?

Si se tienen sospechas de coronavirus, no hay que acudir al centro sanitario. Hay que llamar al 112 para comunicar la situación, o a los teléfonos que ha facilitado el gobierno y las comunidades, y ellos le indicarán los pasos a seguir. Están todos en este link.

¿Cuál es la tasa de mortalidad?

El 80% de los pacientes se recupera sin tratamiento especial, el 20% resulta grave y alrededor del 2% muere, según los datos de la OMS.

¿Qué significa que estemos ante una "pandemia", según la OMS?

Significa que la OMS ha decidido un cambio de categoría para la propagación del virus y por tanto entrar en una nueva fase de gestión a nivel internacional. Hasta ayer miércoles, lo consideraban "epidemia", con focos más concretos y comunitarios. La categoría de "pandemia", con el virus más descontrolado, llega cuando el coronavirus está ya en 118 países y se han superado los 110.000 contagios. No implica que los países se hayan rendido en cuanto a la prevención y mitigación del virus, es solo un término técnico y político. Sí comporta otro tipo de medidas que se irán definiendo pero que la OMS adelantó como "más intensas y agresivas". Aquí tienes más información.

¿Quién y cuándo debe hacerse pruebas?

Deben llamar al 112 o a los números habilitados por las comunidades aquellas personas que presenten síntomas y que hayan estado en una ‘zona de riesgo’ o en contacto con alguien confirmado. Desde estos días, Sanidad ha añadido como 'zonas de riesgo' la Comunidad de Madrid y de La Rioja, y los municipios de Labastida y Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Es decir, si se vive ahí o se ha estado en los últimos días, hay que llamar al médico en cuanto se tengan síntomas, no esperar a asegurarse de haber estado cerca de alguien infectado. También toda Italia, no solo las regiones del norte, y los departamentos afectados de Francia y Alemania, además de China, Corea del Sur, Singapura, Irán y Japón. Las muestras las toma en casa un equipo médico.

¿Qué debo hacer si convivo en la misma casa con una persona contagiada?

La mayoría de las personas afectadas que presentan síntomas leves y no pertenecen a grupos vulnerables están siendo atendidas en domicilio. El Ministerio estableció un protocolo sobre ese tipo de atención dirigido a sanitarios, pero también incluye medidas de precaución para convivientes. El paciente debe permanecer aislado 14 días en una habitación individual; si tiene que ir por motivos imprescindibles a zonas comunes, debe hacerlo con mascarilla. Todos los de la casa deben lavarse las manos con frecuencia. Y los convivientes tienen que estar atentos, porque pasan a ser ‘contactos’ de un infectado: tomarse la temperatura dos veces al día y controlar si hay tos, dolor de garganta o dificultad para respirar.

¿Qué pasa con los niños?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que la suspensión de clases en zonas de riesgo tiene sentido porque se trata de espacios cerrados de convivencia muy estrecha. Solo el 2,4% de los casos en China se han confirmado en menores de 18 años, pero, explicaban fuentes de Sanidad, sí se han detectado contagios en las 'zonas de transmisión' de España niños a personas adultas y vulnerables. Es decir, los niños no suelen sufrir la enfermedad de forma grave, pero sí son transmisores.

Juan Ayllón, director del Área de Salud Pública de la Universidad de Burgos y virólogo, lo desarrolla: "En el colegio el intercambio de fluidos es continuo: los niños se pegan, se aplastan, se sorben las narices… y aunque no desarrollen gravemente la enfermedad, son transmisores entre ellos y a otros. La interacción de un niño con su familia es reiterada e intensa, cuando una enfermedad entra en una casa suele ser por él. Hay que asumir que esa medida es para proteger a los niños, pero sobre todo a los más vulnerables".

¿Puedo coger el Metro?

La Comunidad de Madrid es la zona de transmisión que comporta más población. El Gobierno regional desinfectará diariamente el Metro, que usan al día más de un millón de personas. El riesgo en esa red y en cualquier lugar se incrementa con las aglomeraciones, que imposibilitan guardar la distancia de un metro seguridad. Fernando Simón, técnico de Sanidad, decía este miércoles que el teletrabajo y la suspensión de clases ya ha tenido un "efecto colateral" que notaremos en unos días: se ha reducido la afluencia en el transporte público y con ello sus riesgos asociados.

Ante el miedo, Ayllón en todo caso recuerda: "El riesgo del Metro o del autobús son, principalmente, las zonas comunes, como las barras y asientos. Por eso se insiste tanto en la higiene de manos y cara, es en lo que hay que fijarse. Creo que ahora mismo no está justificado tener miedo a ir en Metro: los casos trazados implican contactos entre gente que convive, sanitarios, reuniones". Benito Almirante, que está atendiendo casos como jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Vall d’Hebrón, lo señala igual: "Un contacto estrecho no es cruzarte por la calle con un positivo que ni conoces. Es estar con alguien durante un rato prolongado".

¿Puedo acudir a eventos y actividades?

Algunos eventos, como conciertos o partidos de fútbol, no pueden asegurar los metros de seguridad entre asistentes, ni las condiciones de higiene. Por eso el Gobierno ha suspendido los que junten a cubierto a más de mil personas y obligado a reducir el aforo de los pequeños en zonas de transmisión comunitaria, y cerrado al público los deportivos en todo el territorio.

No hubo acciones específicas del Gobierno sobre centros como gimnasios o piscinas cubiertas. Pero el Ministerio de Cultura, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sí han clausurado centros de mayores, deportivos, museos y bibliotecas. Otros espacios privados como gimnasios han optado por cerrar de forma preventiva unilateralmente. El Ayuntamiento de Madrid, el jueves, ha pedido directamente que no se salga de casa "si no es estrictamente necesario". La máxima es la misma que para todo: acudir solo a sitios en los que se pueda garantizar la higiene y el metro de distancia de seguridad, y no salir de casa con síntomas. "El país no se paraliza, pero sí pedimos responsabilidad a sanitarios, autoridades y ciudadanos.", repite Fernando Simón estos días. Cuantos más riesgos se puedan evitar, mejor.

¿Cuáles son los grupos de más riesgo?

El lunes, el ministro Illa dio indicaciones a "personas mayores, con enfermedades crónicas, pluripatológicos o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida": han de limitar las salidas de su domicilio y evitar lugares concurridos. Esos grupos conformarían a grandes rastos la "población vulnerable".

Para lo concreto, el estudio sobre el coronavirus que publicó China hace algo menos de un mes: fallecieron el 10,5% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, el 7,3% de los que tenían diabetes, el 6% de los que tenían un cuadro de hipertensión, y el 7,3% con enfermedades crónicas. El 15% de los fallecidos tenían más de 80 años, y el 8%, entre 70 y 79. Otra investigación publicada en The Lancet esta misma semana y hecha también en China revela que los factores de riesgo asociados a una mayor posibilidad de morir por el nuevo coronavirus son: ser una persona mayor, mostrar signos de sepsis o septicemia y tener problemas de coagulación sanguínea. Falta que todos esos datos se actualicen a las condiciones de la sociedad europea, porque por ejemplo, en Asia hay más prevalencia de tabaquismo. Benito Almirante llama a ser consciente de que debemos protegernos entre todos como sociedad: "Hay millones de personas con enfermedades cardiacas o respiratorias en España".

¿Son útiles ahora las mascarillas?

La OMS solo indica como medida de prevención mantener ese metro de distancia, la higiene de manos y evitar tocarse la cara. Las mascarillas, solo para personas con tos y estornudos: "Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección" y además "solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón".

El ministerio ha sido muy claro todo el tiempo: las mascarillas solo son útiles para frenar la propagación si las utiliza alguien que es enfermo respiratorio y personal sanitario. Este martes, en Consejo de Ministros, se ha decidido centralizar el suministro de productos sanitarios, entre ellos mascarillas, para que estén disponibles para quien las necesite.

¿Cuándo habrá vacuna?

Hay muchos laboratorios y farmacéuticas en el mundo trabajando ahora mismo en una vacuna contra el coronavirus. Ocho centros españoles ganaron hace una semana fondos europeos para investigar el COVID-19. De hecho, esto es clave para uno de los objetivos: contener la epidemia en los países y 'aplanar la curva' de positivos para ganar tiempo mientras se consigue alguna solución. En cualquier caso, la vacuna no se prevé para antes de 18 meses.