Límites en la vuelta al trabajo de la construcción: el Gobierno prohíbe obras en los edificios con gente salvo reparaciones de urgencia

Las obras en edificios ya existentes o que impliquen el trasiego de trabajadores o materiales por lugares que sean transitados por otras personas "temporal o permanentemente" seguirán prohibidas a partir de este lunes.

Así lo recoge una orden ministerial publicada en la tarde de este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), adelantada por 'El BOE nuestro de cada día'. La norma justifica que la "concentración de personas en edificios en los que se están desarrollando determinadas obras de intervención" implica un incremento del riesgo de contagio por COVID-19. En consecuencia, procede "suspender" su ejecución.

Dicha restricción, no obstante, no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha interferencia y las obras a realizar puedan ser "separadas" dentro del inmueble al que afecten, así como a aquellas que tengan por finalidad realizar reparaciones urgentes de instalaciones, averías o tareas de vigilancia en el propio inmueble.