¿Qué sabemos hasta ahora sobre el papel del ibuprofeno en el tratamiento del COVID-19?

El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, alertaba el pasado sábado a través de Twitter de que tomar fármacos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona...) podría empeorar la infección por coronavirus. Aconsejaba, en su lugar, usar paracetamol para tratar la fiebre. El escueto tuit no iba acompañado de ninguna referencia médica o de otro tipo que pudiera permitir conocer en qué se basaba dicha información. A pesar de ello, multitud de medios, tanto fuera como dentro de Francia, se hicieron rápidamente eco del breve comunicado del ministro y la información se está difundiendo ampliamente por las redes sociales.

¿Qué sabemos hasta ahora sobre los efectos del ibuprofeno en el tratamiento del COVID-19? Por un lado, que circulan varios bulos por diferentes países que afirman que este medicamento tan habitual para la fiebre y el dolor leve-moderado es perjudicial para los pacientes afectados por el coronavirus. Supuestamente, profesionales sanitarios de la Universidad de Viena habían informado de que el consumo de ibuprofeno empeoraba los síntomas causados por el COVID-19. Esta afirmación ha sido desmentida por la propia Universidad de Viena.

Otro bulo sobre el ibuprofeno que también está circulando estos últimos días sostiene que el Dr. Muriel Álvarez, del Hospital de Toulouse, detectó que cuatro pacientes jóvenes graves habían tomado previamente antiinflamatorios como el ibuprofeno. El propio hospital ha confirmado que esta información es falsa.

Lo cierto es que no contamos, en estos momentos, con información clínica y pública sobre los efectos del ibuprofeno como tratamiento del COVID-19 que nos oriente sobre la razón de las declaraciones del ministro francés. No obstante, hay ciertos datos publicados hace aproximadamente un año sobre este medicamento que es recomendable conocer. En abril de 2019, la agencia francesa del medicamento (ANSM) lanzó una advertencia a médicos y pacientes debido a ciertos efectos registrados por el uso de antiinflamatorios como el ibuprofeno o el ketoprofeno.

Concretamente, constataron que estos antiinflamatorios pueden agravar ciertas infecciones como otitis, amigdalitis, rinofaringitis, infecciones pulmonares y de la piel, así como también la varicela. La ANSM solicitó, además, una investigación europea sobre estos medicamentos para aclarar sus efectos y aconsejó que se priorizara la toma de paracetamol frente al ibuprofeno en casos de fiebre o dolor (excepto el de espalda).



Es bien conocido, desde hace años, que los medicamentos de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) podrían, en algunos casos, entorpecer la recuperación frente a ciertas infecciones. Ahora bien, ¿sabemos con certeza y con estudios que esto ocurra también con la enfermedad causada por el nuevo coronavirus? No, por el momento no se encuentran estudios específicos sobre el ibuprofeno para el tratamiento del COVID-19 en la literatura médica. Tampoco ningún otro país había declarado ninguna alarma por el uso de este medicamento frente al coronavirus ni tampoco hay, hasta ahora, casos registrados de pacientes que hayan empeorado por el uso de ibuprofeno.



Un artículo publicado el 11 de marzo en la revista médica The Lancet exponía una hipótesis según la cual el ibuprofeno y otros fármacos pueden aumentar la expresión de la enzima ACE2, que es una de las proteínas con las que el coronavirus se une a las células de las vías respiratorias. La hipótesis de los autores es que una ACE2 elevada podría facilitar la infección por COVID-19. Sin embargo, no hay datos científicos por el momento para afirmar esta hipótesis como también reconocen los autores.

La importancia de la información contrastada y con referencias en un océano de desinformación y bulos por la epidemia de COVID-19

Si hay algo que tiene aún más capacidad para extenderse por el mundo que el coronavirus, esto es, sin lugar a dudas, la desinformación en torno al COVID-19. Cientos de bulos sin respaldo médico ni científico circulan con rapidez por las redes sociales: pretendidos profesionales sanitarios que afirman situaciones falsas en hospitales, supuestas curas contra el coronavirus, personas célebres que han sido falsamente diagnosticadas de COVID-19... En este océano de fake news resulta imprescindible que la información sanitaria por parte de las autoridades tenga un respaldo clínico o científico para que los profesionales sanitarios de todo el mundo puedan tomar las mejores medidas para sus pacientes.

Recomendaciones como las del ministro de Sanidad francés despiertan inquietud, al no explicar de dónde vienen ni en qué se basan. Son declaraciones que generan incertidumbre y dudas, especialmente entre los profesionales sanitarios. Por el papel crítico que tiene la información en salud, especialmente durante una epidemia, se debería cuidar más que nunca la difusión de este tipo de información.

¿Qué hacer entonces para tratar la fiebre, el dolor y otros síntomas causados por el COVID-19?

En caso de síntomas graves, como dificultad respiratoria, es imprescindible acudir a Urgencias para que los médicos valoren el tratamiento más adecuado. Afortunadamente, más del 80 % de las personas tienen síntomas leves y pueden pasar la enfermedad en casa, aislándose en la medida de lo posible, de las otras personas en el hogar. El reposo en cama y una buena hidratación son recomendaciones universales.

No hay, por el momento, tratamientos específicos con efectividad demostrada ni vacunas desarrolladas contra el COVID-19. Sí que pueden aliviarse ciertos síntomas como el dolor, la inflamación o la fiebre con medicamentos que se venden sin receta. Para el alivio de síntomas como la fiebre, el paracetamol ofrece un mejor perfil de seguridad que el ibuprofeno, pues tiene efecto analgésico y antipirético (baja la fiebre).

En general, para el tratamiento de infecciones leves de vías respiratorias bajas por COVID-19, el Ministerio de Sanidad aconseja tratar con paracetamol o ibuprofeno (que tiene efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio). Hay personas que, al ser alérgicas al paracetamol, padecer ciertas enfermedades o estar tomando medicamentos concretos, deben evitar el consumo de dicho medicamento, situación en la que el ibuprofeno ofrece mayores garantías. Es imprescindible que las personas que están bajo tratamiento, ya sea por ibuprofeno, otros AINEs o paracetamol, no alteren nunca su tratamiento sin la consulta previa a su médico, tal como ha advertido el propio Ministerio de Sanidad en un comunicado emitido este domingo ante las dudas surgidas por el uso del ibuprofeno.