La crisis del coronavirus destruyó 900.000 empleos en la última quincena de marzo y supuso la mayor subida histórica del paro

Batacazo del mercado laboral en marzo debido a la crisis del coronavirus. El paro registrado se disparó en 302.365 personas respecto al mes de febrero. Se trata del mayor aumento de desempleados en las oficinas públicas de empleo de la historia y, aun así, no reflejan del todo el descalabro que sufrió el mercado de trabajo. Las cifras de afiliación facilitadas por la Seguridad Social apuntan que el número de ocupados medios disminuyó en 243.469 personas en marzo, pero si se atiende al efecto del coronavirus la caída es muchísimo mayor. Desde el 12 al 31 de marzo, el saldo en la afiliación se desplomó en 898.822 personas.

La mayor caída de empleo de la historia en un mes

Variación de la afiliación a la Seguridad Social en el último día de cada mes respecto al anterior dato mensual

Fuente: Ministerio de Trabajo

La Seguridad Social ha desglosado más los datos en este mes de marzo, aportando más información que las cifras de datos medios para poder detectar mejor los efectos de la crisis del Covid-19. "El impacto de la pandemia del coronavirus se empieza apreciar de forma notoria a partir del día 12 de marzo, por lo que el dato de afiliación media no refleja con rigor lo ocurrido en el conjunto del mes", explica el ministerio dirigido por José Luis Escrivá. En los primeros once días del mes, el empleo aún evolucionaba sumando afiliados, "en concreto, 64.843", apunta la Seguridad Social.

Así, el número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo al final de mes se disparó a las 3.548.312 personas y el número de trabajadores se hundió el 31 de marzo hasta los 18.445.436 ocupados afiliados a la Seguridad Social. Si se compara con los afiliados respecto al último día del mes previo, no el promedio mensual, el saldo es de una pérdida de 833.979 afiliados.

Los afectados por ERTE no figuran como parados

Otro de los datos relevantes que aporta la Seguridad Social es el de los trabajados afectados por ERTE (Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo), que en las cifras oficiales no figuran como parados sino como ocupados dentro de los afiliados. Sus contratos de trabajo no están extinguidos, sino solo suspendidos, por lo que aunque las personas en estos expedientes pueden cobrar la prestación por desempleo no figuran en la estadística oficial del paro.

"Los datos de afiliación incluyen a los afectados por los (ERTE) por el COVID-19, que se cifran en 258.645 relaciones laborales", recoge la nota del Ministerio. A falta del recuento oficial de ERTE en este mes, que publica el Ministerio de Trabajo, este dato es el primero oficial al respecto que publica el Gobierno central y es muy inferior a las estimaciones que se han ido haciendo a lo largo del mes sobre las personas afectadas por ERTE, que se calculan en más de 1,6 millones.

Otro dato en el que sí se incluyen los afectados por ERTE en las estadísticas oficiales es entre los demandantes de empleo ocupados, en el que figuran también otros trabajadores que están apuntados a las oficinas públicas de empleo pese a tener un trabajo. Según este indicador, en marzo había 939.484 demandantes de empleo ocupados, 150.043 personas más que en febrero.

A la espera de las explicaciones de los ministros de Seguridad Social y Trabajo en la rueda de prensa convocada esta mañana, una de las explicaciones posibles del número de afectados por ERTE (muy inferior al esperado) puede apuntar al retraso en la gestión de estos expedientes, que han saturado las oficinas de empleo de todo el país.

Mayor destrucción de empleo temporal

Pese a que marzo suele ser favorable para el mercado laboral español, caiga o no la Semana Santa en este mes, los datos de afiliación y paro registrado de marzo ya se suponían muy malos debido a la crisis del coronavirus, que ha paralizado la actividad laboral a los mínimos esenciales, provocando ya desde mediados de mes que muchos negocios comerciales y de hostelería se vieran forzados a echar el cierre.

Como adelantaron los sindicatos CCOO y UGT, donde más se ha perdido empleo es entre aquellos trabajadores con contratos temporales. En las cifras de la Seguridad Social a partir del 12 de marzo, que publica el Ministerio para detectar el impacto del Covid-19, "destaca con gran diferencia en la caída de la afiliación en los contratos temporales, un 17,30%", subraya el ministerio. El descenso en la ocupación ligada a contratos indefinidos es "del 1,92%".

Las centrales sindicales denunciaron que, pese a que las empresas pueden incluir a los trabajadores temporales en los ERTE, muchas no lo estaban haciendo y estaban expulsando al paro a estos trabajadores.

En este último periodo del mes, la caída del empleo también ha sido mayor entre los asalariados afiliados en el Régimen General de la Seguridad Social que entre los trabajadores autónomos. "En el Régimen General, la caída ha sido de 855.081 afiliados (-5,63%), mientras que el Régimen de Autónomos, de 40.877 (-1,25%)", explica el organismo público.

Caída del empleo en las regiones más turísticas

Las cifras de afiliación desde el 12 de marzo también permiten situar en el mapa dónde está haciendo más daño el virus el términos de empleo. Las Comunidades Autónomas más afectadas tienen en principio algo en común: el gran peso del sector turístico, que teme una lenta recuperación después de la emergencia sanitaria.

Las Comunidades Autónomas que experimentan una mayor caída de la afiliación en la última quincena del mes son Andalucía (-6,64%), Canarias (-6,24%), Región de Murcia (-5,07%) y la Comunidad Valenciana (-5,75%).

Si se atiende a los sectores en este mismo plazo de tiempo, el que presenta una mayor pérdida de empleo desde el 12 de marzo es la Construcción (-17,08%). Cabe destacar que hasta el parón decretado por el Gobierno de la actividad productiva, limitándola solo a los servicios esenciales, la construcción era uno de los sectores que podía seguir funcionando durante el estado de alarma.

A continuación, le siguen en destrucción de empleo la Hostelería (-14,27%), las Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (-8,91%), la Educación (-5,24%) y los Transporte y Almacenamiento (-4,76%). En cambio, la afiliación aumenta ligeramente en las Actividades Sanitarias, que ha crecido en 7.085 afiliados.