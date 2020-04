Al menos 246.000 empresas han presentado ERTE en la crisis del coronavirus y 620.000 trabajadores afectados tienen tramitado el paro

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves las cifras de las que el Gobierno tiene constancia sobre los ERTE (expedientes de regulación de empleo temporal) en la crisis del coronavirus. Por un lado, la responsable de Trabajo ha cifrado en un mínimo de 246.335 empresas las que han presentado ERTE en las diferentes Comunidades Autónomos y un total de 620.000 trabajadores afectados por estos expedientes que ya tienen tramitada la prestación por desempleo.

La ministra ha explicado que las oficinas públicas de empleo ya han gestionado las prestaciones de desempleo de unas 620.000 personas que están afectadas por ERTE. Estas personas, aunque tienen derecho a cobrar el paro, no figuran en la estadística oficial del número de parados, que ha alcanzado a final de marzo las 3.548.312 personas.

Los trabajadores afectados por ERTE no figuran entre el número oficial de parados, que ha registrado el mayor aumento histórico del mercado laboral español, con 302.365 personas desempleadas más en un solo mes. No aparecen entre los parados porque sus contratos están suspendidos y no extinguidos. Así, estas más de 600.000 personas están contabilizadas en las estadísticas oficiales dentro de los trabajadores afiliados de alta a la Seguridad Social.

La ministra Yolanda Díaz ha destacado la "celeridad" de las oficinas públicas de empleo en la tramitación de la prestación por desempleo. Con la tramitación de "98.000 prestaciones en las últimas 24 horas", ha subrayado en varias ocasiones.

Algunas CCAA "no informan" de los ERTE

El número de empresas que han presentado ERTE aún es incierto, ha insistido la ministra de Trabajo, aunque como mínimo hay unas 250.000 empresas. En concreto, 246.335 compañías que han presentado estos expedientes temporales en las diferentes Comunidades Autónomas.

Esa cifra incluye solo los ERTE de los que tiene constancia el Gobierno, ha insistido Yolanda Díaz, que ha acusado a varias Comunidades de "no colaborar" con la información que tramitan sus servicios públicos de empleo al respecto.

A preguntas de los periodistas, la ministra especificó que las autonomías que sí están colaborando dando los datos diarios. Son: "País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León, Catalunya, la Rioja, Navarra y Asturias".

Por tanto, las cifras de ERTE no incluyen la información completa de los expedientes que se han presentado en Andalucía, Galicia, Murcia, Extremadura y Canarias, que son las Comunidades a las que, de manera indirecta, la ministra ha acusado de no colaborar con Trabajo en la notificación de estos expedientes. Las tres primeras están gobernadas por el Partido Popular, con Ciudadanos en el caso de Andalucía y Murcia) y por el PSOE en el caso de Extremadura, presidida por Guillermo Fernández Vara, y Canarias, con el socialista Ángel Víctor Torres a la cabeza.