El boletín de hoy: las opciones el 26 de abril, Boris Johnson hospitalizado y consejos de Aute

📊La tendencia. Este domingo el número personas muertas por coronavirus en España fue el más bajo desde el 26 de marzo. Siguen siendo muchos fallecidos desde el reporte del día anterior: 674. Las hospitalizaciones y las entradas en unidades de cuidados intensivos también han bajado.



Hay que tener en cuenta que los fines de semana se pueden producir retrasos en la comunicación de datos, por lo que habrá que observar la tendencia sobre todo de aquí al martes o miércoles.



Con los datos disponibles, según el instituto de Salud Carlos III, la tasa de multiplicación del virus está por debajo de 1 en España. Esto significa que de media cada infectado contagia a menos de una persona. En algunas comunidades, como Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha, todavía está ligeramente por encima. Aquí los datos del instituto. Para que una epidemia desaparezca hay que acercar la tasa a 0.



🏨 Un sistema para aislar a positivos. Pensando en la fase de transición hacia la pseudo-normalidad, el presidente del Gobierno pidió este domingo a las comunidades autónomas que hagan la lista de hoteles, polideportivos y cualquier estructura pública o privada que pueda estar disponible para aislar a las personas que tengan coronavirus y no puedan protegerse lo suficiente como para no contagiar a otros en sus casas.



Se trata de "poder facilitar a los ciudadanos que lo deseen un aislamiento", según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, según Moncloa, si se utiliza esta opción no está claro si el aislamiento sería voluntario, según cuentan aquí Irene Castro y Esther Palomera.



Pero lo primero sería tener tests para detectar el virus de manera precoz. Sanidad dice que distribuirá un millón de tests rápidos en las próximas horas entre las comunidades autónomas para residencias y hospitales. Uno de los problemas de este virus es que las personas sin síntomas no toman las medidas de aislamiento recomendadas al no saber que tienen la enfermedad y contagian a otras que pueden desarrollar síntomas muy graves.



Según el estudio de casos en Islandia, que es uno de los países que más ha estudiado a su población, la mitad de los casos positivos dijeron no haber desarrollado ningún síntoma.



😷 Cómo hacer una mascarilla casera. Las autoridades en Estados Unidos y en varios países de Europa ya han cambiado su política y recomiendan el uso de mascarillas, incluso caseras, para toda la población. En algunas regiones de Italia son obligatorias. Las caseras no protegen como las profesionales, pero en buena parte del mundo son la única opción disponible ahora y lo esencial es utilizarlas bien (no tocarla mientras se está en el exterior, quitársela y ponérsela por las gomas, lavarla o desecharla todos los días). España dice que sólo hará que las mascarillas sean obligatorias si puede garantizar su disponibilidad. Instrucciones para hacer una mascarilla en casa . Este artículo de El País está basado en la guía del centro para el control y enfermedades de Estados Unidos.

. Este artículo de El País está basado en la guía del centro para el control y enfermedades de Estados Unidos. La opción más fácil: El vídeo del cirujano general de Estados Unidos (la máxima autoridad de salud pública allí) de cómo hacer la mascarilla sin coser.

🏞 ¿Y el 26 de abril qué? El Gobierno esta semana pedirá al Congreso la prórroga del estado de alarma hasta ese día. Pero ya ha dejado claro que la cuarentena no se acabará esa fecha. ¿Y entonces?



El 26 pueden suceder dos cosas: A)Se amplían las mismas medidas de confinamiento otros 15 días.

B) Se amplía el confinamiento con algunas excepciones con la posibilidad de que los niños salgan con un progenitor o cuidador a la calle o los adultos paseen o corran solos de manera controlada y manteniendo la distancia de seguridad.

¿Y después? El levantamiento de más medidas de aislamiento, con más actividades públicas, será progresiva, puede ser regional y necesita de cuatro elementos clave en los que Sanidad está trabajando para las próximas semanas: Tests generalizados para saber quién tiene la enfermedad y quién la ha pasado ya. Tanto para aislar a los infectados como para dejar movilidad a los que puedan haber desarrollado inmunidad.

Mascarillas, aunque sean básicas, para proteger a toda la población y limitar la transmisión.

Un sistema para el control y aislamiento de personas positivas aunque no tengan síntomas.

Más material sanitario de protección y respiradores para los hospitales.

💶 Renta mínima. El Gobierno está preparando un ingreso mínimo para ayudar a quienes están en apuros durante esta crisis y que siguen sin estar cubiertos por los subsidios ya decretados. Se aprobará "pronto", según dice Pablo Iglesias en esta entrevista.



🇮🇹 Italia va mejor. La tendencia a la baja en Italia se sigue consolidando. Este domingo ha anunciado la cifra más baja de muertos en dos semanas y por segundo día consecutivo hay más camas de cuidados intensivos libres. El freno de la epidemia se está notando por fin en Lombardía, el epicentro de la enfermedad. Las autoridades estudian una reapertura gradual de la actividad a partir de mediados de mayo.



🇬🇧 Boris Johnson, hospitalizado. El primer ministro fue ingresado en un hospital anoche para hacerle “pruebas” después de 10 días de síntomas “persistentes”, según un comunicado.



Justo antes del anuncio del Gobierno, Isabel II dio un discurso, algo que sólo suele hacer en Navidad. La reina agradeció a los británicos que se queden en casa y alabó a los trabajadores de la sanidad pública y los servicios esenciales. Comparó la separación actual con la evacuación de niños en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando dio su primer discurso.



Reino Unido ha diagnosticado más 47.000 casos y tiene casi 5.000 muertos, con más de 600 en las últimas 24 horas.



💪🏼 Algo bueno. Una red de "taxis solidarios" lleva al personal médico a hacer visitas domiciliarias. Lo hacen gratis, los taxistas van protegidos y los coches pasan por una desinfección especial. Es una buena noticia por dos motivos: por el gesto de los taxistas y porque ayuda al control domiciliario más extenso, una de las claves de la contención de muertes en Alemania. Cuenta la historia nuestra reportera Laura Galaup aquí.