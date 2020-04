Agenda cultural para la cuarentena (lunes 6): un cineclub con Spielberg y un poco de jazz para empezar la semana

Paralizada toda actividad económica no esencial hasta el 9 de abril, tendremos que ir aceptando que no podremos salir libremente a la calle unos cuantos días más, por nuestro bien y el de las personas que nos rodean. Así que ahora resulta más necesario que nunca mantener el cerebro despierto, distraerse y alejar pensamientos intrusivos. Lo recomiendan los psicólogos para acatar el confinamiento sin sacrificar nuestra salud mental por el camino.

Por suerte, decenas de artistas, músicos e intérpretes proponen estos días conciertos y encuentros online, que no ponen en riesgo la salud de nadie. Iniciativas que vamos recogiendo aquí, en nuestra guía de actividades culturales y de ocio sin salir de casa.

Cine & Series

A las 19:00h la actriz Macarena García conversará con los espectadores sobre la película con la que debutó en el cine: Blancanieves, de Pablo Berger. La película la podéis ver en RTVE libremente. La charla la podréis seguir en el Instagram de la Academia.

El AFI (American Film Institute), con Steven Spielberg como principal valedor, ha puesto en marcha un cineclub online para tiempos de coronavirus. La mecánica es la siguiente: AFI elige un clásico del cine nortemaericano y facilita los enlaces de las plataformas de VOD en las que está disponible. Y además, comparten detalles, curiosidades y anécdotas de cada película, además de vídeos y contenido extra. Cualquier usuario puede entrar y participar de la conversación en redes. Ya han comentado Moulin Rouge, El mago de Oz y Con faldas y a lo loco entre otras. Entra aquí para descubrir más.

El Festival de Sitges ha puesto en marcha la iniciativa Sitges Countdown, mediante la cual estrena un corto al día para hacer más llevadera la cuarentena. Las piezas estarán disponibles en su canal de Youtube.

HBO España estrena hoy Crimen y desaparición en Atlanta. Un nuevo True Crime en formato miniserie documental de cinco episodios que cuenta entre sus realizadores con Jeff Dupre, responsable de la interesantísima Marina Abramovic: la artista está presente.

Filmin ha estrenado este fin de semana la estilizada e hipnótica Knive + Heart. Protagoniza Vanessa Paradis y dirige Yann Gonzalez, responsable de la muy interesante Les rencontres d'après minuit.

Conciertos & Recitales

El Montreux Jazz Festival ha facilitado el acceso a 50 de sus mejores conciertos de forma gratuita en streaming. Se trata de uno de los festivales de jazz más célebres del mundo, que lleva celebrándose en Suiza 1967. Si entras aquí, y utilizas el código FREEMJF1M tendrás acceso a conciertos míticos de Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina Simone, Marvin Gaye, Deep Purple y Carlos Santana entre otros.

Experimental Sound Studio, prestigiosa organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio y divulgación de nuevas sonoridades, sigue adelante con The Quarantine Concerts, en directo desde Chicago. Retransmiten en Twitch. Aunque luego se pueden ver en Youtube.

Teatro, Ópera & Espectáculos

A partir de las 19:30h (00:30 hora peninsular), podrás ver a través de la web de The Metropolitan OperaAida de Verdi, dirigida por Nicola Luisotti y protagonizada por la soprano Anna Netrebko y la mezzo-soprano Anita Rachvelishvili. También puedes ver ahora mismo Norma de Bellini, pues los títulos se mantienen durante 20 horas gratis en su web.

El colectivo artístico Fango ha estrenado en abierto su espectáculo F.O.M.O.. La obra, siglas de Fear of Missing Out, no es tanto una pieza de teatro como un espacio artístico vivo en el que los interpretes enfrentan múltiples cuestiones e interrogantes de su vida diaria. Puedes ver la obra aquí, y consultar otros recursos de Fango aquí.

Lecturas

El Grupo Anaya —responsable de editorial es como Alianza, Cátedra o Algaida entre otras—, ha iniciado la campaña #abrelapuertaalalectura con decenas de actividades y proyectos para estos días. Por lo pronto, ofrecen un 50% de descuento en 100 ebooks de su fondo. Puedes encontrar desde novedades como La última juerga de J.A. Mañas, a quien entrevistamos aquí, hasta clásicos contemporáneos como Rascacielos de Ballard. Descubre más títulos aquí.

Desde la editorial y productoranos invitan a apoyar a editoriales y librerías independientes "comprando esos libros que querremos leer cuando todo esto acabe". Os invitamos a darse un paseo por el catálogo online de Consonni del que destacamos Mujer al borde del tiempo de Marge Piercy, Seguir con el problema de Donna J. Haraway y, por supuesto, Ojos y capital de la siempre imprescindible Remedios Zafra.

La editorial Astiberri sigue ofreciendo novedades en formato digital. Estos días ha añadido a su catálogo Divas de diván y Troll Corporation de Carmen Pacheco y Laura Pacheco y Cuaderno de tormentas de David Rubín. Puedes consultar aquí el catálogo completo.

Roca editorial ha puesto casi treinta de sus títulos a 0€ en las principales plataformas de libros electrónicos durante el confinamiento. Podéis descubrirlos aquí. Aunque también animan a visitar el resto del catálogo de ebooks de la editorial.

La editorial Anagrama ha facilitado la descarga gratuita de algunos de sus títulos. Entre ellos puedes encontrar Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enriquez, que con Nuestra parte de noche ganó el Premio Herralde 2019, o Un buen detective no se casa jamás de Marta Sanz, a quien entrevistamos aquí.

Otras actividades

Las artistas zaragozanas, Laura G. Alloza y Vera Galindo, han creado la iniciativa Nos vemos en los balcones. Se trata de un proyecto nacido en Instagram mediante el cual invitan a diseñar entre todxs el edificio más grande del mundo.... aunque digital. Puedes participar ilustrando o fotografiando el balcón de enfrente de tu hogar y compartirlo, generando así un diálogo constante con las ilustraciones de otras personas confinadas. Entra aquí y descubre más.