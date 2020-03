Artículos anteriores de José María Peña Sánchez de Rivera en eldiario.es

Disponer de medicamentos específicos frente al agente causante de una enfermedad es la clave del éxito en la patología infecciosa. La terminología para estos fármacos es simple: prefijo "anti", del griego ἀντί anti, "opuesto", seguida del término del grupo de microorganismos a los que van dirigidos. Así se habla de antivíricos, antifúngicos, antibacterianos, etc...

El termino antibiótico (anti-"seres vivos") no sería pues, etimológicamente, incorrecto pues englobaría a todos los anteriores. Sin embargo la tradición médica lo ha reservado exclusivamente para los fármacos con actividad antibacteriana. Por ello siempre oirán decir a los médicos que los antibióticos son inútiles en las enfermedades producidas por virus.

Comienzo afirmando tajantemente que solo contagian las personas infectadas.

Esta afirmación, vertida en clase, en la Facultad, provocaría jocosos comentarios y algún alumno hubiera acabado planteado mi candidatura a la obviedad del mes. Me justificaría aludiendo al revuelo que ha ocasionado, en alguna prensa, las noticias de positividad del test en ¿dos? perros en ¿Hong Kong? Y a la sugerencia de un papel de los animales de compañía en la diseminación del coronavirus. No, no contagian, así de claro y tajante. Y no merece la pena perder más tiempo en este asunto.

Comentamos en el artículo anterior el contagio directo, pasemos hoy al indirecto. Por cierto, la mayoría de los investigadores consideran a este segundo mecanismo el de mayor peligro desde la perspectiva epidemiológica.

Ya sabemos que los enfermos expulsan al exterior el coronavirus en forma de gotas respiratorias. No se quedan flotando en el aire sino que se depositan rápidamente en las superficies del entorno. El problema es que el virus puede permanecer viable durante tiempo en ellas. Se han publicado varios rigurosos trabajos, que demuestran que el tiempo de supervivencia (y por ende de contagiosidad) oscila entre pocas horas a varios días. La duración de la contagiosidad depende mucho del tipo de material. Es más larga en acero inoxidable, plásticos, cerámica y madera, y menor en otros materiales como cartón, guantes de látex y monedas de cobre. La persistencia en la ropa parece ser la más breve. La temperatura también es importante. Así, en el metal, la supervivencia media cae de 28 días a 4º a 4 días a 40º.

