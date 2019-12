Ana de Armas se queda "sin palabras" por su nominación a los Globos de Oro

La actriz Ana de Armas, de nacionalidad cubana y española, aseguró este lunes que "no tiene palabras" para describir lo que siente por su nominación a los Globos de Oro como mejor actriz protagonista de comedia o musical.

"Denme un minuto, gente. ¡Aún sigo sin palabras! ¡¡¡Esto es una locura!!! ¡¡aaaah!!", escribió la actriz -en inglés- en su perfil oficial de Twitter a los pocos minutos de anunciarse su candidatura por su interpretación en "Knives Out", del cineasta Rian Johnson.

De Armas competirá por el galardón contra Awkwafina ("The Farewell"), Cate Blanchet ("Where'd You Go, Bernadette"), Beanie Feldstein ("Booksmart") y Emma Thompson ("Late Night"), las actrices de comedia seleccionadas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) para la 77 edición de sus premios.

Precisamente, la intérprete habló recientemente con Efe en una entrevista por el estreno de esta cinta, sobre la que aseguró que antes "no creía que fuese una actriz cómica".

"El guion me pareció totalmente original: tan redondito, tan bien amarrado y sin que falte un eslabón de la cadena. Está todo tan bien pensado que en manos de Rian pensé que no había fallo", dijo sobre la película, candidata también a mejor comedia.

La actriz ha logrado esta primera nominación con su primer papel cómico desde que aterrizó en Hollywood, tras triunfar en la televisión española con series como "El Internado".

"No creía que fuese una actriz cómica (risas). Y eso me ponía un poco nerviosa porque el tono de la película es tan específico...", reconoció.

"Marta es el personaje más normal, entre comillas, de toda la historia. (...) -opinó sobre su papel-. Me preocupaba darle toda esa verdad, que era importante para que la audiencia apostara por ella desde el primer momento. Y, a la vez, no estar fuera de tono: estar equilibrada con el resto de actores y tener esa comedia un poco histriónica".

La actriz también abordó los motivos por los que ha rechazado algunos papeles de mujeres latinas, que caen en los "estereotipos".

"No es que rechace hacer de latina. Soy cubana, orgullosa de ser cubana, y haré de latina toda la vida porque es lo que represento. Lo que rechazo son los papeles de latina que no tienen nada que aportar y que destacan características que no son necesariamente lo que representa a la comunidad latina", indicó.

"No todos somos prostitutas, ladrones o criadas. Son papeles muy limitados y eso es lo que yo rechazo: cuando el personaje no tiene nada positivo, que pinte otra imagen de nosotros. Y Marta lo tiene. Es el único personaje que tiene unos valores que no tiene el resto de la familia, por mucho dinero o poder que tengan", añadió.