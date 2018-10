Mark Knopfler iniciará en Barcelona su gira "Down The Road Wherever"

Mark Knopfler iniciará su gira "Down The Road Wherever" en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 25 de abril y después actuará en la plaza de toros de Valencia, el WiZink Center de Madrid, la plaza de toros de Córdoba, el Coliseum de A Coruña y el Navarra Arena en Pamplona, según Doctor Music.

Knopfler, exlíder de Dire Straits y uno de los guitarristas más aclamados de la actualidad, lanzará su noveno álbum de estudio el próximo 16 de noviembre e iniciará en Barcelona una gira europea, que finalizará en Verona (Italia) en julio, antes de dar el salto a EEUU.

Tras el concierto en Barcelona del 25 de abril, Knopfler actuará al día siguiente en Valencia, el 28 de abril en Madrid, el 29 en Córdoba, el 3 de mayo en A Coruña y el 5 de mayo en Pamplona.

"Mis canciones están hechas para ser tocadas en vivo. Me encanta todo el proceso, escribirlas solo y luego grabarlas con la banda, pero sin duda la mejor parte es tocarlas en directo para el público. Disfruto de esa experiencia, viajar de ciudad en ciudad e interactuar con todo el mundo es un placer absoluto. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento", ha dicho el artista en un comunicado.

Knopfler se presentará en esta gira con una banda ampliada de diez integrantes, la mayoría de los cuales han estado trabajando con él durante más de dos décadas: Guy Fletcher (teclados); Richard Bennett (guitarra); Jim Cox (piano); Mike McGoldrick (flauta); John McCusker (violín y cistro); Glenn Worf (bajo); Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería).

Las nuevas incorporaciones serán Graeme Blebins (saxofón) y Tom Walsh (trompeta), según ha informado hoy Doctor Music, que ha añadido que Knopfler y su banda tocarán las nuevas canciones, combinadas con algunos de los temas más conocidos de su extraordinario catálogo y alguna sorpresa recuperada de los rincones más remotos de su repertorio.

El nuevo álbum en solitario del artista, que editará con su propio sello, British Grove, contiene 14 temas, de los que ya se ha dado a conocer uno de ellos: "Good On You Son".

Mark Knopfler ha vendido más de 120 millones de álbumes entre su época en Dire Straits y su carrera como solista, y muchas de sus canciones se han convertido en estándares, como "Money For Nothing", "Sultans Of Swing", "Romeo & Juliet" y 'Walk Of Life'.

Mark Knopfler ha editado ocho álbumes en solitario hasta la fecha, además de grabar "Neck And Neck" con el gran guitarrista Chet Atkins y de colaborar con Emmylou Harris en "All The Roadrunning".

Ha creado bandas sonoras para "Local Hero", "The Princess Bride" y "Altamira", además de producir discos para Bob Dylan y Randy Newman, entre otros.

Knopfler fue nombrado Caballero comendador del Imperio Británico en 1999 y recibió el prestigioso Lifetime Achievement Award en los Premios Ivor Novellos de 2012.