Roger Waters defiende en Chile el "boicot" a Israel para la "liberación Palestina"

El músico británico Roger Waters defendió hoy el "boicot" a Israel para "detener la ocupación de Palestina y devolver a sus ciudadanos sus derechos" en una conferencia que realizó en Chile antes de ofrecer este miércoles un concierto en la capital del país austral.

Waters, fundador de Pink Floyd, se encuentra en medio de su gira "Us + Them" por Latinoamérica, en la que además de ofrecer conciertos está divulgando sus opiniones, que van desde las críticas hacia el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, hasta la defensa de la "liberación de Palestina".

El músico aprovechó su visita al país austral, que acoge a casi medio millón de palestinos, la mayor comunidad fuera del territorio árabe, para reivindicar que es miembro del BSD (Boicot, Desinversiones y Sanciones), un movimiento que trata de aumentar la presión económica y política contra Israel para lograr una serie de objetivos.

En la conversación que mantuvo con el periodista chileno Rafael Cavada en el Centro Cultural Matucana 100, Waters explicó que el propósito de este movimiento es acabar con "la ocupación y la colonización de los territorios palestinos".

Agregó también "reconocer el derecho de retorno" de los palestinos que se encuentran en el exterior y hacer efectiva la igualdad de derechos de todos los ciudadanos".

El cantante también aprovechó para defenderse de las acusaciones que ha recibido de "antisemita" y afirmó que "en absoluto" lo es y que "todo aquel que crítica a Israel es tachado de antisemita".

Waters explicó que su implicación con Palestina nació en 2005 cuando estaba previsto que diera un concierto en Tel Aviv que al final canceló y donde pudo conocer de cerca la "realidad" del pueblo palestino.

A partir de ese momento, empezó con una lucha que ahora difunde a través del BDS "para dar la luz, y explicar al mundo lo que está ocurriendo".

El ex miembro de la banda de rock Pink Floyd, también se mostró contundente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro de quienes afirmó que "están acabando con el mundo por una cuestión monetaria".

Waters, que este miércoles actuará en el Estadio Nacional de la capital chilena, ha ido divulgando su activismo en los países latinoamericanos que ha visitado este mes de noviembre, y ha sido declarado "invitado ilustre" en Uruguay y reconocido por su "labor humanitaria" en Argentina.

Roger Waters (Surrey, 1943) se dio a conocer a mediados de los años 1960 como uno de los fundadores de Pink Floyd y fue su principal motor tras la marcha de Syd Barret en 1968.

Según los últimos recuentos oficiales, la célebre banda de rock progresivo habría vendido unos 250 millones de copias en todo el mundo gracias a álbumes emblemáticos como "The dark side of the moon" (1973) o "The wall" (1979).