La actriz Sally Field asiste al funeral privado de Burt Reynolds

Familiares y amigos del fallecido actor Burt Reynolds, incluida la actriz Sally Field, que fue su novia durante varios años, se congregaron hoy en una iglesia de West Palm Beach (Florida, EEUU) para honrar su memoria, informaron medios locales.

El canal de noticias Local 10 mostró en su página web varias imágenes de los asistentes a la "celebración de la vida de Burt Reynolds", como se denominó este funeral privado celebrado en la Family Church de la localidad floridana.

En una de esas imágenes se ve de lejos a Field, quien, según la web especializada Radar, entró a la iglesia de manera discreta por una puerta lateral.

La familia de Reynolds, que murió en un hospital de Jupiter (Florida) el pasado 6 de septiembre a los 82 años, pidió a los invitados a la ceremonia que no llevaran flores y que en su lugar hicieran donaciones a la Comisión de Cine y Televisión de West Palm Beach para nutrir el fondo de becas que lleva el nombre del actor.

Aunque recientemente dijo en una entrevista que no había hablado con Reynolds en 30 años, Field, de 71 años, acudió hoy al funeral por el hombre que en 2015 dijo de ella en una entrevista que había sido "el amor de su vida".

La actriz acaba de publicar un libro biográfico, "In Pieces", en el que no soslaya su relación con el actor.

Afincado en el sur de Florida desde hacía años, Reynolds, con más de seis décadas de trayectoria en cine y televisión, puso en marcha el Burt Reynolds Institute for Film & Theatre, en North Palm Beach, donde daba clases de actuación.

A pesar de su problemas de salud, se mantuvo activo hasta el final de su vida.

Según dijo su sobrina Nancy Lee Hess el día de su muerte, Reynolds "esperaba ansioso" ser parte de la próxima película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", en donde iba a compartir cartel con otras estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Margot Robbie.

Sus momentos de mayor gloria en la gran pantalla fueron entre fines de la década de los años 70 y los comienzos de la de los 80, periodo en el que estrenó "Los caraduras" ("The Smokey and the bandit"), su primer éxito de taquilla y que protagonizó con Sally Field, con la que tuvo un publicitado romance.

"Mi tío no solo fue un icono del cine, fue un hombre generoso, apasionado y sensible que estaba dedicado a su familia, amigos, seguidores y estudiantes de actuación", agregó la sobrina.

Los restos mortales de Reynolds fueron incinerados en un crematorio de Fort Lauderdale.