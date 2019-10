UGT apuesta por la vía del diálogo para encontrar una solución en Cataluña

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este viernes por que se establezca un proceso de diálogo, dentro de las directrices que marca la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, para encontrar una solución política que ponga fin a la actual situación.

Álvarez, que ha participado en Asturias en dos concentraciones ante las centrales térmicas de Soto de la Barca y Lada, ha precisado que hay que esperar a que "se apacigüe el actual difícil momento que se vive en Cataluña para iniciar este proceso por la vía del diálogo".

A su juicio, "en pleno siglo XXI, un país democrático, plenamente integrado en la Unión Europea, ha de buscar una solución sentado en una mesa de negociación" y ha indicado que esta "situación compleja no es nueva, es tan larga como la historia de España", aunque en los últimos días ha alcanzado una "virulencia no conocida" tras la sentencia del Tribunal Supremo.

"Hay que acabar con esta guerra de nacionalismos y ponerse a trabajar para encontrar una vía de conciliación razonable dentro de la Constitución y el Estatuto catalán", ha subrayado Álvarez, que ha recalcado que el diálogo y la negociación es la vía necesaria para resolver esta situación, "les guste o no a algunos dirigentes políticos".

Por último, Álvarez ha dicho que no le gusta que llamen huelga general al paro convocado en Cataluña, ya que no lo han requerido las centrales sindicales y no tiene un origen laboral.