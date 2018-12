Yael Stone, de 'Orange is the New Black', denuncia a Geoffrey Rush: "Puso un espejo en la ducha para verme desnuda"

La actriz Yael Stone, conocida por su papel en Orange is the New Black, ha sumado su testimonio a las acusaciones de acoso sexual contra el veterano Geoffey Rush. En un reportaje del New York Times titulado El precio de contar una historia de #MeToo en Australia, la intérprete ha contado que el protagonista de El discurso del rey y Piratas del Caribe se comportó de manera inapropiada durante una obra de teatro en la que trabajaron entre 2010 y 2011.

Durante la producción Diario de un demente, el ganador del Oscar supuestamente le tocó la espalda de forma "no deseada" y "muy sensual", colocó un espejo en la parte superior de las duchas para observarla, le mandó mensajes eróticos e incluso llegó a bailar desnudo frente a ella mientras compartían vestuario.

"Recuerdo que miré hacia arriba para ver que había un pequeño espejo de afeitar sobre la parte superior del cubículo de las duchas y lo estaba usando para mirar hacia abajo a mi cuerpo desnudo", describe la actriz, que en ese momento tenía 25 años. "Creo que lo hacía con una intención lúdica, pero el efecto fue que sentí que no había ningún lugar en el que me sintiese segura y sin ser observada", cuenta.

En referencia al inapropiado baile, dice que Rush "salió de la ducha con la toalla en la mano y desnudo y comenzó a bailar delante de mí con su pene fuera". También ha confesado que no se sentía segura para denunciar a la compañía ni para contárselo a nadie: "¿Qué iban a hacer? ¿Despedir a Geoffrey y quedarse conmigo?".

Yael Stone como Lorna Morello en 'Orange is the New Black'

Rush afirma que está "fuera de contexto"

En un comunicado remitido al mismo periódico, Geoffrey Rush asegura que las acusaciones de Stone son "incorrectas y en algunos casos completamente sacadas de contexto".

"Sin embargo, es obvio que Yael se molestó a veces por el entusiasmo ardiente con el suelo trabajar. Lamento profunda y sinceramente si le causé angustia, lo que ciertamente nunca fue mi intención", continúa el actor, de 67 años.

Además, Rush se ha justificado aludiendo a que ambos han mantenido el contacto desde su colaboración en Diario de un demente: "Hace ocho años comenzamos un viaje como compañeros y, a lo largo de este tiempo, hemos compartido correspondencia que mostraba un respecto y admiración mutuos".

A principios de este año, el australiano demandó a la compañía Nationwide News, propietaria del Daily Telegraph y filial de News Corp Australia, y al periodista Jonathan Moran por un artículo que le acusaba de "conducta inapropiada" con otra actriz, publicado el 30 de noviembre de 2017.

La presunta víctima, la actriz australiana Eryn-Jean Norvill que protagonizó con él la obra King Lear en la Compañía de Teatro de Sidney entre noviembre de 2015 y enero de 2016, indicó que durante un ensayo Rush hizo gestos lascivos sobre su cuerpo.

Durante el juicio celebrado en noviembre, el actor negó las acusaciones y señaló que la supuesta difamación había afectado fuertemente a su vida y a sus ingresos, que descendieron, según él, de un millón de dólares a alrededor de 31.000 dólares.