La Academia de Cine trabaja en un protocolo antiacoso para la gala de los Goya

La Academia de Cine está trabajando en un protocolo antiacoso para la próxima gala de los Goya, que tendrá lugar el sábado 11 de febrero en Sevilla, tras lo ocurrido en la fiesta posterior a los Premios Feroz, según ha adelantado El País y también ha confirmado Europa Press. Los detalles se darán a conocer la semana que viene.

Bob Pop dice haber sido acosado también por el productor detenido en los Feroz: "Hasta ahora pensábamos que esto era normal"

El pasado 29 de enero el productor Javier Pérez Santana fue detenido como presunto autor de agresiones sexuales tras la denuncia de una actriz. También se investiga a un segundo hombre por su posible participación.

Santana, en libertad provisional, profirió también insultos tránsfobos a la actriz que le denunció, según el atestado policial al que tuvo acceso El Periódico de Aragón. Según consta en la investigación policial, además de tocarle los pechos a la denunciante, le dijo: “Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano”. Lo hizo en repetidas ocasiones y delante de seis testigos, antes de que el personal de seguridad de la sala donde se celebraba la fiesta le separara. Posteriormente fue arrestado por la Policía Local.

Tras conocerse esta denuncia, otras personas han relatado diferentes situaciones de acoso sufridas por parte del productor Javier Pérez Santana. Uno de esos testimonios es el del director y guionista David Moragas, responsable de títulos como A Stormy Night (2020), recabado por El País. “Intentó besarme en dos ocasiones, agarrándome de la cabeza con fuerza, estando yo completamente desprevenido”, ha declarado a El País en referencia a un incidente ocurrido en la fiesta de celebración de los últimos premios Gaudí en una discoteca de Barcelona.

El escritor y director Marc Ferrer también ha publicado su propio testimonio en su perfil de Instagram. Ferrer asegura que ha coincidido “un par de veces” con Pérez Santana en ambientes festivos, “en los que él ejerce un poder al ser productor”, y que “las dos veces se puso muy pesado con que quería follar conmigo, y a pesar de que yo le daba negativas insistía”.

Las alegaciones se unen al testimonio ofrecido por el escritor y periodista Bob Pop en la Cadena SER: “Vino tres veces a intentar comerme la boca, mientras yo intentaba esquivarle como podía”. El escritor reconoció que identificó a Santana al ver las informaciones de la primera denuncia, la que había interpuesto una actriz cuando todavía se encontraban en la fiesta celebrada en el Espacio Ebro.

“Si lo he contado es porque no me siento cómodo callándome y creo que es importante que esto trascienda”, escribió este martes Ferrer. “Todos sabemos en qué mundo vivimos y cómo se dijo en la gala de los Feroz, el secreto mayor guardado de la industria del cine español son sus acosadores, pero aquí nadie habla”.

Ferrer incide en que no ha denunciado la situación ante las autoridades “ni me he sentido agredido sexualmente”, según el texto publicado en su cuenta de Instagram. “Y me parece muy bien que si a alguien le meten mano pueda denunciarlo con la nueva ley como agresión sexual”.