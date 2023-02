La víctima de la presunta agresión sexual en la gala de los Feroz declaró a la Policía haber recibido insultos tránsfobos

Javier Pérez Santana, el productor detenido y puesto en libertad provisional tras la denuncia por una agresión sexual en la fiesta posterior a la gala de los premios Feroz, profirió también insultos tránsfobos a la actriz que le denunció, según el atestado policial al que ha tenido acceso El Periódico de Aragón.

Bob Pop dice haber sido acosado también por el productor detenido en los Feroz: "Hasta ahora pensábamos que esto era normal"

Según consta en la investigación policial, además de tocarle los pechos a la actriz, le dijo: “Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano”. Lo hizo en repetidas ocasiones y delante de seis testigos, antes de que el personal de seguridad de la sala donde se celebraba la fiesta le separara de la denunciante. Posteriormente fue arrestado por la Policía Local.

Según señala El Periódico de Aragón que aparece recogido en el informe policial, las agresiones se fueron sucediendo a lo largo de la noche, primero verbales y luego físicas. Comenzaron a las 2:30 cuando dos hombres se acercaron a la denunciante para alabar su trabajo. Uno de ellos era el citado productor. La conversación fue breve y ella se despidió al poco “dado el estado y la actitud en la que se encontraban, estas personas pudieran estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente”. En ese momento, según relata la denunciante, Pérez Santana le dijo: “Eres muy mala, no me quieres nada”, ella contestó: “Cómo te voy a querer si no te conozco” y los hombres le respondieron: “Eres muy mala, nosotros queríamos que formaras parte de esta familia, pero ahora te vamos a dejar fuera”.

Más tarde se volvió a encontrar con ellos y los hombres usaron “los mismos pretextos”. Tuvieron un tercer cruce, donde se produjo la agresión. Según el informe, el productor de cine se acercó “de manera sorpresiva” a la actriz y le “agarró” un pecho. Cuando ella comentó el incidente con otras personas, estas le dijeron que el productor y otro hombre, cuyo nombre no se ha revelado, “estaban realizando tocamientos en zonas pudendas de los ahí presentes sin el consentimiento de estos”. Uno de los seis testigos dijo a la Policía que Pérez Santana le había dado un “lametón en el cuello”.

Declaración del denunciado

El Periódico de Aragón también ha tenido acceso a la declaración de Javier Pérez Santana ante la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza. Ante los investigadores negó que se acercara a la actriz para alabarla: “Sé que ha hecho algún pequeño papel como actriz, pero desconozco su trabajo por lo que no he podido alabar su trabajo”. Además, dijo que el tocamiento no podía ser cierto: “A mí una mujer no me atrae sexualmente, soy homosexual”, declaró, añadiendo que no podía haberla insultado por ser una mujer trans porque él “no se expresa de tal forma”. No obstante, en su declaración ante la jueza de guardia, declaró no acordarse de nada porque “había bebido mucho”, resaltando que había hecho películas defendiendo al colectivo trans. De hecho, la cinta producida por él por la que había sido nominado a los Feroz, Mi vacío y yo, dirigida por Adrián Silvestre, aborda la transexualidad.

La misma noche, hubo otra denuncia por agresión sexual que una persona diferente interpuso hacia otra persona cuyo nombre no se ha hecho público. Según el medio citado, el joven que puso la denuncia dijo que un director de cine se le había acercado “de manera intimidante, llegando a aproximarse a escasos centímetros de sus labios”, teniendo que apartarse, algo que sucedió “en repetidas ocasiones”. Unas agresiones que le resultaron “agobiantes, incómodas e intimidatorias; y que las realizó con más asistentes”, según su declaración a la que tuvo acceso el medio.

Al día siguiente de los premios, Bob Pop explicó en la Cadena Ser que, aunque no interpuso una denuncia, consideró que había sido acosado por Javier Pérez Santana: “Vino tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía”, dijo. Poco después, aparecieron nuevos testimonios de acosos presuntamente sucedidos en otras ocasiones anteriores.