El músico Seun Kuti sale de la cárcel tras la agresión a un policía en Nigeria

Uno de los artistas estrella del afrobeat en Nigeria, Seun Kuti, hijo de Fela Kuti, ha salido este miércoles de prisión tras haber estado detenido allí durante dos semanas a causa de un altercado con la policía nigeriana. Kuti fue arrestado tras supuestamente haber agredido a un policía en Lagos el pasado 15 de mayo, lo que impidió que se celebrara el concierto que tenía previsto en el Mallorca Live Festival el pasado día 20, en la isla balear.

Según han publicado varios músicos en apoyo al cantante y fuentes cercanas a Kuti han asegurado a elDiario.es, el altercado comenzó con un accidente de tráfico con un coche de policía en Lagos en el que la hija del músico resultó herida. A partir de ahí, se produjo una discusión con el policía, que según esas fuentes cercanas al músico estaba “aparentemente borracho”.

Según su entorno, el músico ha sido liberado tras falta de pruebas para retenerlo más tiempo. Según ha publicado su amigo y colaborador, el rapero estadounidense Talib Kweli en sus redes sociales, “el policía se disculpó con Seun Kuti, pero lo arrestaron y esposaron nada más presentarse en comisaría y pidieron 21 días para Kuti alegando que había dejado en coma al policía”, escribe. Fuentes cercanas al artista nigeriano así lo confirman.

Según informaciones de agencias, el inspector general de Policía de Nigeria, Usman Alkali Baba, aseguró tras su detención que “no se tolerarán los actos de desprecio o menosprecio de los símbolos de autoridad, y que los autores de delitos tan espantosos serán llevados ante la justicia”. El mismo inspector ordenó que se llevaría a cabo una investigación “rápida y completa sobre las causas remotas o inmediatas de la agresión”.

Las mismas fuentes cercanas a Seun Kuti critican la actuación policial y un registro de la casa de Kuti sin “motivo aparente”. “Parece que la policía ha usado todo su poder para vengarse de Seun quien siempre ha denunciado los abusos”, opina Kweli en su post de Instagram.

En una entrevista reciente con elDiario.es, Kuti denunció que en su país estaba “silenciado” por sus ideas políticas y advertía que el Gobierno de su país es “superopresor”.

Preguntados por este periódico, el equipo de management y Seun Kuti han preferido no hacer declaraciones al respecto y zanjan su respuesta a través de un comunicado; aseguran que “hay un caso legal en curso y la opinión pública puede formarse leyendo las noticias”. “Estoy deseando volver a Europa y Reino Unido para abrazar de nuevo a mis fans y llevarles, a través del afrobeat, el mensaje de que la gente sigue sufriendo injusticias”, ha declarado únicamente Kuti al respecto.

“Quieren evitar que Kuti salga de Nigeria y diga lo que está pasando”, opina Kweli. Otros artistas internacionalmente conocidos, como Robert Glasper o VicMensa han mostrado también su apoyo en redes sociales bajo el hashtag #freeseunkuti.

Sus conciertos en España

El tour de Seun Kuti, con varias fechas por España, debería haber comenzado en la fecha del incidente. Desde una de sus promotoras de conciertos en España, Rootsound, aseguran a este periódico que el artista mantiene en pie sus próximas citas en España: en Ibiza (8 de junio), Barcelona (14 de junio), Madrid (15 de junio) y Granada (16 de junio).

Su equipo de comunicación también ha asegurado a elDiario.es que el resto de conciertos de su gira europea, un total de 33 entre Europa y Reino Unido junto a la formación Egypt 80, creada por su padre en 1983, tendrán lugar. Aunque Kuti ha estado nominado a un Grammy, declaraba a elDiario.es que no quería estar en el mainstream: “No quiero salir en la MTV o que me escuchen porque crean que soy guay. Quiero que la gente acepte mi música porque les habla directamente y me escuchan. Me gustaría crear conciencia social y servir para empoderar a la gente”, explicó.