Un álbum póstumo del rapero DMX saldrá a la venta el 28 de mayo

Nueva York, 10 may (EFE).- Varias personas cercanas al rapero DMX, fallecido hace poco más de un mes tras sufrir un infarto, anunciaron este lunes la publicación de un nuevo álbum el próximo 28 de mayo, que había completado poco antes de su muerte.

El amigo y productor del artista Swizz Beatz aseguró en un comunicado que el disco, titulado "Exodus", está formado íntegramente por canciones nuevas, y será lanzado por Ruff Ryders y Def Jam Recordings, una compañía discográfica que publicó algunos de sus mayores éxitos y con quien había firmado un nuevo contrato en 2019.

"Mi hermano X era una de las almas más puras y más extraordinarias que he conocido nunca", dijo Swizz en un comunicado.

"X no podía esperar a que sus fans de todo el mundo escucharan este álbum y mostrar cuánto valoraba a todas y cada una de las personas que le había apoyado de manera incondicional", agregó.

Según el anuncio, varias de las canciones giran en torno a la redención en "Exodus", el primer disco que lanzaba DMX con Def Jam desde hacía 18 años, puesto que el último fue "Grand Champ" en 2003.

Sólo una semana antes de su muerte, se lanzó un nuevo single, "Been to War", en el que DMX colaboró con Swizz y con French Montana, aunque se desconoce si esa canción forma parte de "Exodus".

El artista, de 50 años, cuyo nombre real era Earl Simmons, murió el pasado 9 de abril en un hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, donde fue ingresado la noche del 2 de abril tras sufrir un infarto.

DMX, que tenía 15 hijos, creció en el barrio neoyorquino de Yonkers y durante años tuvo problemas con las drogas.

Su carrera musical se desarrolló en los años 90 y también a principios de los 2000, época en la que vendió millones de copias de sus cinoc primeros discos, que debutaron en el número 1 del Billboard, un récord para ese tiempo.

Entre sus sencillos más conocidos figuran éxitos como 'X' Gon Give it To Ya', con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en 2003, 'Party Up (Up in Here)' y 'Where the Hood At'.