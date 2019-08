Desaparece misteriosamente el icónico mural de Banksy sobre el Brexit

El mural de Banksy en el que el artista ironizaba el Brexit y la posible salida de la Unión Europea del Reino Unido ha desaparecido del edificio en el que había sido pintado en Dover, el puerto que conecta Inglaterra con Calais en Francia.

Dover y sus blancos acantilados, vistos por muchas personas que llegan y parten desde Gran Bretaña cada año, ha sido uno de los escenarios frecuentes en la cobertura mediática del Brexit. La pintura estaba en la fachada del edificio desde el año 2017 y en ella se podía ver a un trabajador golpeando con un martillo una de las estrellas amarillas que forman la bandera de la Unión Europea, en lo que ha sido interpretado como un posicionamiento en contra de la salida de la Unión Europea del artista.

Varios residentes de la zona han relatado a la CNN cómo se erigieron andamios de varios niveles junto al mural y al día siguiente desapareció la obra, desconociéndose si fue trasladado o pintado. Esto impactó a los lugareños, quienes a través de redes sociales compartieron su indignación con la decisión. "No he oído hablar de otro pueblo, pueblo o ciudad que haya pintado sobre un Banksy. ¡Dios mío, Dover, qué estás haciendo!", compartió en su tablón de Facebook Zara White, autóctona de la zona.

On behalf of the people of #Dover, I would like to deplore the obliteration of our #Banksy. Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT