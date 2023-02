Leonora Carrington, la artista del surrealismo marcada por una violación grupal de carlistas en Madrid

En 1940, Leonora Carrington llega a España huyendo del peligro de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas francesas han detenido dos veces a su pareja, Max Ernst, con quien convive en una casa restaurada por los dos en Saint-Martin-d’Ardeche. Como es alemán, la Tercera República Francesa lo considera un potencial enemigo extranjero. La ocupación alemana en Francia también le pone en peligro a ella, británica, y a una pareja de amigos que cuando huyen de París pasan antes por su casa para decirle que debe marcharse cuanto antes. Madrid será su destino.

“Acepté sobre todo porque, en mi evolución, España representaba para mí el Descubrimiento”. Lo escribe en su libro Memorias de abajo, que funciona como la complementariedad perfecta a toda su obra artística. La jovencísima Leonora de 23 años llevaba consigo el pasaporte de Max Ernst para conseguirle un visado. Pero lejos de descubrir la libertad, lo que Carrington se encuentra es la crudeza de la España franquista. Un día, en un café, cuatro oficiales requetés la miran, se levantan de la mesa, se la llevan y la meten a empujones en un coche que le conduce hasta una casa alejada de la ciudad, de la que solo recuerda una habitación llena de ornamentos chinos. “Me arrojaron sobre una cama, y después de arrancarme las ropas me violaron el uno después del otro”.

Cuando se cansaron de que opusiera tanta resistencia, dejaron que se levantase. Le vaciaron el bolso, le empaparon la cabeza con un frasco de colonia y la abandonaron en el parque del Retiro. El relato más compartido parecía apuntar a que fueron las secuelas de la guerra, las persecuciones, la represión y el segundo encarcelamiento de Ernst lo que llevó a la artista a una crisis nerviosa que le hizo internar en el sanatorio de Santander, episodio que se volvió absolutamente traumático y que cambió su vida y su obra para siempre. Pero en la cartela de la exposición en la Fundación Mapfre (Madrid), en el libro que escribió en la época y en la voz de uno de los comisarios de la exposición, Carlos Martín, la violación de los carlistas se descubre como un posible detonante del delirio que la estigmatizó y que la llevó hacia el maltrato físico y mental de los médicos de la época.

La revelación

Revelación es el nombre de la exposición comisariada por Carlos Martín, Tere Arcq y Stefan van Raay en colaboración con el ARKEN Museum Of Modern Art de Dinamarca. Rara vez se había expuesto a Carrington en España. Ahora llegan a Madrid 188 obras que estaban “dispersas por el mundo”, dicen sus comisarios en la presentación, y que recoge pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, tapices y documentos.

La palabra ‘revelación’ se la encontró Carrington en una etiqueta de su maleta cuando metía sus cosas dentro para huir de Francia. Pero ahora, la revelación es mucho mayor. “Carrington sufrió en España el desarraigo, la violencia sexual, la enfermedad mental, el exilio, la desmemoria, y sin embargo supo hacer de todo ello materia para su trabajo. Se adaptó al grupo surrealista y reconvirtió el discurso a su antojo” dice Martín. “Tener una exposición en España significa devolverle un territorio donde vivió una de las experiencias más transformadoras de su vida”. Podrá visitarse a partir del 11 de febrero.

Al entrar en la sala de la Fundación Mapfre, Leonora Carrington espera apoyada en lo que parece una viga de madera, o quizás el marco de un cuadro, o simplemente una pieza que aguanta el peso de algo invisible a los ojos de quien la mira. No todo en ella es accesible. Se queda ahí, a las puertas, en una mirada paciente que se despoja de la vergüenza, de la modestia y, a veces, del secreto. Esa mirada está, en realidad, dentro de una fotografía inmensa en blanco y negro pegada a la pared de la antesala a la exposición de su obra, pero es como si al observarla se desplegara entera hacia fuera y recorriera todas las cosas importantes de la vida. Uno se vuelve cómplice de su existencia.

Aquella casa de campo de Saint-Martin-d’Ardeche que fue testigo, casi en ruinas, de las paletas impregnadas de colores, del olor del acrílico, de las conversaciones y el pensamiento, de los mundos imaginarios, los seres extraños, las vidas paralelas y las realidades por demostrar, quedó entregada al silencio. Los años de amor pertenecen, desde entonces, a los otros: los desconocidos que la habitan, los que pasean cerca, los que buscan la historia, los que acuden ahora a una exposición. En la muestra hay una foto de Leonora desnuda fumando un cigarro, con las manos de Ernst sobre sus pechos. Tiene los ojos cerrados. En otras, las esculturas en relieve que tallaron juntos y que siguen hoy en las paredes de la fachada intacta. También hay una foto en la que él duerme al sol bajo la rama de un árbol de la casa. Hay cosas inmunes al tiempo.

Cronología de una vida

Las primeras obras de la exposición son también las primeras acuarelas de Carrington. Las pintó en Florencia durante una estancia cuando comenzó a estudiar arte, después de haber sido expulsada de varias escuelas católicas por su rebeldía y su carácter “ineducable”. Hay sobre todo azules y naranjas, hay mujeres, hay brujas, hay hadas, hay una claridad que no volverá a encontrarse en ella nunca más. La Carrington más joven pinta todavía desde la fantasía de un mundo posible. Influenciada por la cultura celta que le inculca su madre irlandesa y las lecturas de mundos encantados y del género gótico, nace esta primera serie a la que titula Sisters of the moon. “Hermanas de la luna”.

En el verano de 1936, Carrington visita en Londres una muestra de los pintores surrealistas. Queda impactada. Su pintura cambió, desde entonces, para siempre. También su vida cuando días después conoció a Max Ernst en una cena y se enamoraron casi de inmediato, hasta el punto de fugarse juntos ante la persecución del padre de Carrington, al que no volvió a ver nunca más. Con el tiempo, la artista perdió completamente la relación con su familia. Y esto también quedaría dentro de su obra.

Se obsesionó con los caballos. Por los rasgos humanos que podía depositar en estos animales —es algo que caracterizará siempre su obra— y, al mismo tiempo, por el rechazo que le suponían por ser un símbolo de estatus social y de la nobleza. La familia aparecerá más veces en la obra de Carrington. En contraposición a su primera pintura Hermanas de la luna, la artista surrealista pinta, pasado el tiempo, Ni hermanos ni hermanas tengo.

El sanatorio en Santander

El brote psicótico que Leonora sufre en España desencadena en que su padre ordene, desde lejos, su ingreso a un sanatorio para pacientes de las clases altas europeas en Santander. La violencia a la que le someten los médicos durante los siete meses de internamiento es brutal. Se despierta atada a una cama y desde entonces le inyectan cardiazol, un medicamento capaz de anular su voluntad y provocarle ataques epilépticos. Leonora vive una pesadilla.

Durante su internamiento, la artista solo pintó dos cuadros. Uno de ellos, Down Below, acabó dedicado en su trasera a la persona que le facilitó su huida de Europa para siempre y con el que, además, viviría también una historia sentimental. “Santander. Para ti, Renato, en nombre de la magia, el verde, que es mi color”. Cuando tiempo después Carrington se interesó fuertemente por la alquimia, llegó a dibujar un “conjuro para hacer que vuelva Renato”, en un tiempo en el que se encontraba en Nueva York y desprendía, a través de las fotografías que sacó Hermann Landshoff, una soledad innegable. En su libro de memorias, escribió: “Yo no tenía ni idea [...] de la necesidad de tener a otros conmigo, a fin de podernos alimentar mutuamente con nuestros conocimientos y constituir así un Todo”.

En Down Below, Carrington se identifica con el mundo en guerra visto “como un cuerpo enfermo”, explican en el catálogo de la fundación, y “con diversos personajes imaginarios, seres andróginos que parecen entablar en los jardines exteriores del sanatorio una extraña conversación interior, la de todas las voces que habitan dentro de ella”. Animales humanizados, máscaras —que también significarán mucho en la obra de la artista—, el paisaje sumido en la oscuridad, una triste negatividad hacia la vida. La obra es una sublime representación del estado vital de Carrington, pero también el espejo de lo que suponía la enfermedad mental para las mujeres de la época.

En Santander pintó, sobre todo, muchos dibujos. Entre ellos hay un mapa que muestra con lucidez el entorno que acompañó a Carrington y que le sirvió “para fijar en la memoria el lugar que ha habitado contra su voluntad”, explican desde la fundación. “Tiene que ver el interés de Carrington de definir su experiencia como un territorio”. Se deja ver su insistente interés hacia los lugares mágicos, hacia la astrología y hacia mundos que todavía ve posibles.

El doctor Luis Morales

El otro cuadro que pintó en el sanatorio se lo regaló al doctor Luis Morales, con el que mantuvo siempre una relación ambigua. Carlos Martín, el comisario de la exposición, explica en una conversación con elDiario.es que “hay algo de Síndrome de Estocolmo”: “En las memorias cuenta que, un día, el doctor entró a su habitación y le metió el dedo en la boca, y desde entonces se sintió fuertemente atraída por él. Es su enemigo, pero también lo ve como una protección”.

El cuadro de Morales, bajo el título Villa Pilar, nunca ha visto la luz. La familia del médico tampoco ha querido mostrarlo para esta exposición: temen ensuciar la imagen de su antepasado. Morales escribió, en aquella época, un libro de psicología cargado de machismo titulado Cómo son y cómo piensan las mujeres, del que Martín dice, bromeando, que expone “cerrado porque es mejor no abrirlo”.

Con los años, aunque una parte de la ciudad de Santander le guardó siempre el respeto, otra parte lo trató “como un lunático”. En realidad, igual que Carrington, el doctor Morales se interesó por otros mundos posibles. “Estuvo implicado como medio psiquiatra en las apariciones marianas de Garabandal, y también se interesó en medios esotéricos”, cuenta Martín. “En la España de los ochenta, fue una figura de otro tiempo”.

Pasados los años, el doctor Morales llegó a pedir perdón. “Es algo que le honra”, dice el comisario, que asegura que en los años 40 muchos médicos utilizaron este tipo de métodos creyendo que eran buenos y, sin embargo, pocos llegaron a rectificar. Luis Morales dijo un día: “Tendría que devolver el dinero a todos mis pacientes”.