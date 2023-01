2023 no es solo Picasso y Sorolla: las exposiciones que no hay que perderse

Joaquín Sorolla y Pablo Ruiz Picasso son los dos grandes nombres propios del calendario expositivo de 2023, en el que se celebra el centenario del fallecimiento del primero y los 50 años de la desaparición del segundo, pero hay más.

¿Entregó el Ministerio de Cultura una medalla al mérito a la hermana equivocada?

Más

Por ejemplo, este año se celebra el centenario de Hermen Anglada Camarasa o de Lucian Freud. Juan Muñoz, Oskar Kokoschka o Ibon Aranberi también reclaman atención.

'Lucien Freud' en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid (del 14 de febrero al 18 de junio)

Con motivo del centenario del nacimiento del pintor británico Lucian Freud, llega a Madrid una retrospectiva dedicada a su figura y su obra que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza realiza junto a la National Gallery de Londres. Dividida en secciones cronológicas, el recorrido parte desde sus primeras obras, figurativas en un momento de predominancia de la abstracción, y continúa con su predilección por los retratos y los personajes de su entorno, su estudio como protagonista de su obra y la representación del cuerpo.

'Bouchra Khalili. Entre círculos y constelaciones' en el MACBA de Barcelona (del 16 de febrero al 21 de mayo)

La artista marroquí residente en Berlín ofrecerá una muestra de sus proyectos de los últimos diez años incluyendo películas, vídeos, instalaciones, fotografías y material documental. Abarca también el estreno europeo de la videoinstalación The Circle (2023) sobre los grupos de teatro de los movimientos obreros árabes de los 70. La exploración de las luchas anticoloniales y el poscolonialismo es central en su trabajo.

'Juan Muñoz. Todo lo que veo me sobrevivirá' (del 16 febrero al 11 junio 2023) en Sala Alcalá 31 y 'Juan Muñoz' (15 de junio al 7 de enero de 2024) en el CA2M, ambas en Madrid

Dos exposiciones conmemoran los 70 años del nacimiento del artista de notoriedad internacional con una carrera fulgurante desde su primera exposición en 1984 hasta su prematuro fallecimiento, a los 48 años de edad.

La primera muestra, Todo lo que veo me sobrevivirá, se dedica a su producción en la década de los 90. La segunda, Juan Muñoz, continúa recorriendo su primera década de trayectoria.

'La creación abierta y sus enemigos: Asger Jorn en situación' en el IVAM de Valencia (del 16 de febrero al 18 de junio)

El artista danés Asger Jorn (1914-1973) fue miembro fundador de movimientos de vanguardia como Cobra y la Internacional Situacionista y el IVAM va a presentar una visión amplia de su obra que va más allá de la pintura. Además de su propio trabajo, la muestra incluye obras encargadas a la artista danesa Anna Sofie Mathiasen y al Instituto Escandinavo de Vandalismo Comparado (SICV) fundado por el propio Jorn, entre otros, al abandonar la Internacional Situacionista.

'Archivo Anglada Camarasa' (del 2 de febrero al 7 de mayo de 2023) en el Museu Nacional d’Art de Catalunya

Beatriz Anglada y Sílvia Pizarro, hija y nieta, respectivamente, del pintor Hermen Anglada Camarasa (Barcelona, 1871- Pollença, 1959) han donado su archivo documental al MNAC, por lo que el museo prepara una exposición que aúna tanto obra como documentos, aprovechando el 150 aniversario del nacimiento del artista.

'Oskar Kokoschka' en el Museo Guggenheim Bilbao (17 de marzo - 3 de septiembre)

Uno de los autores que los nazis denominaron creador de ‘arte degenerado’ será objeto de una gran retrospectiva producida junto al Musée d’Art Moderne de París. La obra de Oskar Kokoschka comienza en la Viena anterior a la Primera Guerra Mundial experimentando con el color y, a partir de ahí, adopta unas líneas angulosas que hacen a sus cuerpos particulares. Vivió en la República Checa durante el ascenso del nazismo, desplegando un gran compromiso político.

'Roni Horn' en el Centro Botín (del 1 de abril al 10 de septiembre)

La artista disciplinar y conceptual ha concebido una exposición para el Centro Botín, pensando en la arquitectura, la luz y el flujo de visitantes del espacio. Se mostrará una nueva serie de 10 esculturas de vidrio.

'Sade. La libertad o el mal' en el CCCB de Barcelona (del 10 de mayo al 15 de octubre)

La muestra explorará las implicaciones estéticas, políticas y filosóficas del escritor libertino en la cultura contemporánea.

'Angela Melitopoulos. Cine(so)matrix' en el Museo Reina Sofía (del 13 de junio al 18 de septiembre)

La más ambiciosa retrospectiva dedicada a la artista alemana hasta la fecha, mostrando proyectos en que Melitopoulos se sirve de vídeos e instalaciones para reflexionar, entre otros aspectos, sobre la memoria y la formación de la conciencia histórica colectiva

'TVBOY. The Invasion' en el Museu del Disseny de Barcelona (del 5 de julio al 10 de septiembre)

El Disseny Hub de Barcelona organiza esta exposición de arte urbano de TVBOY con 70 obras del artista, que incluirán pinturas originales sobre tela, instalaciones y fotografías de street art sobre el amor, el poder, los héroes y la historia del arte.

'Llámalo de otra manera Something Else Press, Inc. (1963-1974)' en el Museo Reina Sofía (del 26 de septiembre al 22 de enero de 2024)

La legendaria editorial Something Else Press, creada en 1963 en Nueva York por el artista y editor Dick Higgins (uno de los fundadores de Fluxus), estuvo activa hasta 1973, generando proyectos creativos y llevando contenidos no convencionales al gran público. La exposición reunirá el archivo más completo en torno a ella.

'Ben Shahn' en el Museo Reina Sofía (del 3 de octubre al 26 de febrero de 2024)

Retrospectiva que repasará la trayectoria del artista, pintor, ilustrador, artista gráfico, fotógrafo y escritor americano nacido en Lituania, una de las principales figuras del realismo americano originado en la Gran Depresión y la pobreza generada por la crisis de 1929.

'Ibon Aranberri' en el Museo Reina Sofía (del 17 de octubre al 22 de enero de 2024)

Antología del artista vasco Ibon Aranberri que reúne una selección de proyectos que han marcado su trayectoria desde los años 90 hasta la actualidad, incluyendo obras iniciales poco conocidas.

Año Sorolla

2023 también será importante para Joaquín Sorolla, pues se cumple el centenario de su fallecimiento. Ya ha empezado mostrando cómo fue el camino que llevó al pintor valenciano a convertirse en el artista español de mayor éxito del fin de siglo XIX en Sorolla. Orígenes (del 20 de diciembre 2022 al 19 de marzo de 2023) en el Museo Sorolla de Madrid, que engloba del año 1878 a 1884, justo antes de su estancia en Roma tras aprobar las oposiciones de la Diputación de Valencia. Del 30 de marzo al 11 de junio, la exposición se podrá visitar en el Museo de Bellas Artes de Valencia. También allí, Colección Masaveu. Sorolla (del 29 de junio al 1 de octubre de 2023) expondrá la totalidad de sus obras pertenecientes a la Colección Masaveu: 46 pinturas de una extraordinaria calidad, que darán a conocer el universo de uno de los artistas más destacados de la historia del arte del siglo XIX.

También en el Museo Sorolla, Joaquín Sorolla-Manuel Vicent trazará una aproximación a través de la mirada del escritor valenciano Manuel Vicent (inauguración en abril). Como contribución al centenario, el Museo del Prado reúne en una sala todos los retratos que tiene de su autoría, y estarán expuestos hasta el 18 de junio.

Año Picasso

Continúa la celebración internacional de Picasso. Pablo Picasso 1906. La gran transformación (del 14 de noviembre al 4 de marzo de 2024) es la exposición planeada por el Museo Reina Sofía, centrada en la obra que realizó en 1906, un año en el que experimenta su gran transformación. En el Thyssen, Lo sagrado y lo profano (del 4 de octubre de 2023 al 14 de enero de 2024) sobre su reinterpretación de obras del pasado. O La voluntat de Picasso. Les ceràmiques que van inspirar l'artista (del 21 de junio al 17 de septiembre) en el Museu del Disseny de Barcelona. Consulta aquí todas las exposiciones que conmemoran al pintor malagueño.