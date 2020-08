Cuando cantas Lady Gaga y también sin saberlo una canción húngara de 1904

Cualquiera con la suficiente edad como para recordar canciones como 'Informer' de Snow (1992) o 'Rhythm of The Night' de Corona (1993) sabe que han sido recientemente remezcladas por Daddy Yankee en 'Con Calma' (2019) o por Black Eyed Peas y J Balvin en 'Ritmo' (2019). Tomar trozos de canciones previamente publicadas, tunearlas y actualizarlas es una práctica muy extendida dentro de la industria musical.

El pasado mes de mayo un desconocido TikToker comenzó a hacer recopilaciones de canciones bajo la premisa de “Canciones conocidas que probablemente no sabías que están sampleadas”. Sampleada/o es el término que se usa para describir canciones que utilizan trozos de otras; proviene de la palabra ‘sample’ que literalmente significa muestra, pero que describe a una unidad musical que se repite en bucle para formar parte de una canción.

El Tiktoker se llama James Violet, un joven músico independiente que trabaja en un almacén y trata de hacerse camino en la industria (de hecho participó en el concurso de La Voz el año pasado) y que ahora ha visto un filón en esta app en la que ya acumula 100.000 seguidores. Hasta la fecha, lleva un total de 24 vídeos en Tiktok bajo la misma lógica: en cada uno publica tres canciones conocidas y sus respectivas fuentes musicales de donde tomaron algún fragmento.

En su listado recoge un sampleo sorprendente.

El icónico tema de 'Alejandro' (2010) de Lady Gaga samplea 'Czardas' (1904) de Vittorio Monti. El tema es una zarda folclórica húngara originalmente compuesta para violín, mandolina o piano. En 'Alejandro', se puede escuchar la pieza íntegra al inicio y en resto de la canción hay algunas notas que se han trasladado al arreglo pop de la misma, aunque no literalmente.

En este vídeo, minuto 1.04.

Y la canción

Lo curioso de esta pieza de principio del siglo XX es que ha sido utilizada en otros múltiples contextos. En 1951, fue usada en la película de Bollywood 'Awaara'. Louis C.K. lo usó como introducción del capítulo 6 de la segunda temporada de 'Louie'. También se usa como parte de los sonidos por defecto de la app 'Piano Tiles 2'. O fue parte de la película 'Seder-Masochism' (2018) de la historietista y activista Nina Paley.

Curiosamente, es la misma Paley la que años atrás publicara 'Copying is not theft' en el que precisamente se defiende la idea de que copiar, imitar y remezclar, siempre que se haga bajo una cierta ética de mencionar la fuente original, forma parte de los procesos de creación colectiva y una parte fundamental del funcionamiento de la cultura: “Robar una cosa deja a otro sin ella, copiar es hacer algo más. Si copio lo tuyo, tú también lo tienes, uno para mí y otro para ti”, dice la canción y su correspondiente animación.

La historia del sampleo está plagada de casos legales en los que hay reclamaciones, acusaciones y todo tipo de litigios para determinar si un uso ha sido legal o no. Al margen de estas cuestiones, lo cierto es que hay ocasiones en las que solo la edad, la experiencia y un gusto musical variado puede garantizar reconocer ciertos paralelismos. Ocurre en este caso: el clásico de Broadway 'My favorite things' (escrita por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II puede ser un básico de muchos... que la reconozcan por haber sido cantada por Julie Andrews en 'Sonrisas y Lágrimas' (1965. A su vez comparte estructura musical con '7 Rings' de Ariana Grande (2019) ¿Cuántos de los amantes de este clásico conocerán el tema de Ariana Grande? O al revés, ¿cuántos de los amantes de Ariana Grande sabrán que samplea un tema de los años 50?

Hay ocasiones en las que el sampleo está realmente integrado y puede no notarse en una primera escucha, incluso para quienes reconozcan la conexión. Ocurre por ejemplo en 'Panini' (2019) de Lil Nas, que toma la estructura de 'In Bloom' (1991) de Nirvana. Hay otros casos donde el sampleo consiste en tomar un trozo literal de una canción antigua para actualizarla: muchos lo consideran un sacrilegio con respecto a la obra original, otros pensarán que lo que consigue es elevarla y mejorarla: para la mayoría probablemente pase desapercibido.

El tema 'I like it like that' (2018) de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin acumula 1.200 millones de visitas en Youtube. Tal y como apunta el periodista cultural cubano Alfonso Quiñones, “el origen de ese tema 'I like it', se debe a la composición de Tony Pabon y Manny Rodríguez, y que fue grabado cuando ni Cardi B, ni Bad Benny ni J Balvin eran siquiera piropos: en 1966, por Pete Rodríguez, llamado El rey del Boogaloo”. Así fue como el 'I like it Like that' sesentero esperó 50 años para ser número uno.

Esta práctica es muy común en casi todos los estilos y a lo largo de este mes veremos más canciones que samplean a otras en una serie que iniciamos hoy. En ocasiones incluso hay canciones que de hecho samplean utilizando más de una fuente. Por ejemplo, en 'Praise You' (1998) de Fatboy Slim hay fragmentos de hasta 5 canciones diferentes. Y lo más maravilloso es que luego, una canción que es sampleada, a su vez sirve de otras posteriores. Borges decía que cada escritor crea sus propios precursores. En música, cada canción suele formar parte de una cadena donde se pueden rastrear el antes y el después, lo anterior y lo posterior, el pasado y el futuro.