Ofrecen prácticas para trabajar de "auxiliar" en los Goya sin remunerar

La escuela de negocios y centro de formación ISEMCO ha ofertado prácticas para auxiliares de organización sin remuneración en la próxima gala de los Goya.

Se trata de una convocatoria dirigida a alumnos que cursen estudios relacionados con Comunicación, Organización y Protocolo. El objetivo de las prácticas es ofrecer a los "alumnos interesados en colaborar" -tal como reza la convocatoria-, trabajo relacionado con la 33 edición de los Premios Goya, que se celebrarán en el Fibes Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, el próximo sábado 2 de febrero.

Entre las líneas de trabajo contempladas en dicha convocatoria, difundida en redes sociales por un alumno del centro San Isidoro -adscrito a la Universidad Pablo de Olavide-, se incluyen la recepción de llegada de los invitados, el apoyo en la logística de los distintos hoteles, la gestión de acceso por categorías, movimiento de invitados y sitting, apoyo en el área de prensa, asistencia a VIPs, gestión de acceso e incluso guardarropa.

No obstante, se trata de líneas que los alumnos deberán desempeñar sin percibir ningún tipo de remuneración a cambio. Es más, según la convocatoria, "no se incluye alojamiento ni transporte", que en el día 2 de febrero será "a jornada completa".

La semana pasada, llegó a mi correo y al de mis compañeros de facultad lo siguiente. Se trata de unas prácticas que se establecen con @Academiadecine para que sean los alumnos del centro los que realicen las siguientes labores. 👇 pic.twitter.com/Yp1r9Yznnp — doble P (@pedropablodr) 23 de enero de 2019

Desde el Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas han querido puntualizar, con respecto a la noticia publicada en La voz del Sur y a la polémica generada en redes que "en ningún caso es la Academia la que oferta" esas prácticas no remuneradas. Existe, no obstante, "un convenio con ISEMCO de colaboración educativa, fruto del cual, los alumnos realizan prácticas curriculares -que por ley no son remuneradas- y puntuales en algunos eventos", explican sobre la oferta cuya convocatoria ha tenido acceso este medio.

La Academia de Cine tiene convenios con distintos centros para la formación. En el caso de esta gala, según ellos "se dará la oportunidad a estudiantes para que puedan observar, junto a los responsables de distintas áreas, cómo se ejecuta la organización de este acto", e insisten en ese matiz: "los alumnos van como observadores junto a profesionales del sector".

De esta manera, "a lo largo de la jornada de la ceremonia de entrega de los Premios Goya habrá quienes puedan observar cómo se monta el dispositivo previo, otros cómo se pone en marcha el inicio del acto y otros el desarrollo del directo, junto a quienes lo hacen posible", siempre, "cubiertos por un seguro académico, conforme a la normativa vigente y sin desempeñar puestos estructurales de trabajo o que requieran de cualificación que todavía no han adquirido como estudiantes".

Desde la Academia comunican que "no se contempla una remuneración económica para la realización de estas prácticas, ya que se limitan a observación y acompañamiento de profesionales en sus posibles y distintas líneas de trabajo –que no es lo mismo que funciones- en las que podrán estar aprendiendo de un profesional".

Más ofertas polémicas en los Goya

Esta no ha sido la única polémica de entre las surgidas en torno a la organización de esta edición de los premios Goya. Este lunes saltaba liébre por un post de un profesional de la industria que afirmaba que le habían ofrecido coordinar un grupo de bailarines a cambio de visibilidad. Sin percibir sueldo alguno.

Visto por la red: pic.twitter.com/swoTHAaI1B — Mi hoa Lee (@mihoalee) 24 de enero de 2019

Sobre esta segunda polémica, la Academia no ha querido realizar declaraciones al respecto.