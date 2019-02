Los Chunguitos 'se quedan' con Rosalía, que dispara las visualizaciones de su canción

No es la primera vez que Rosalía se apropia de galas enteras con apenas tres minutos de actuación. Lo hizo en la de los MTV, en los Grammy y, por último, en la ceremonia de los Goya 2019. Las dos anteriores al menos celebraban la música, pero no hubo un discurso ni un monólogo que fuese capaz de eclipsar su versión de Me quedo contigo en la fiesta del cine español.

Con un millón y medio de reproducciones en YouTube, la interpretación del clásico de Los Chunguitos ya es lo más visto de la gala junto al discurso de Jesús Vidal como mejor actor revelación. Según datos de la televisión pública, la versión es número uno en tendencias y el rotundo éxito ha abrumado a la artista catalana. Incluso los hermanos Salazar se han sumado a alabanzas.

"A partir de ahora nos quedamos también contigo, Rosalía", han escrito en redes Los Chunguitos, compartiendo la actuación de la artista e invitándole a "cantarla juntos". Además del agradecimiento sincero, el grupo gitano está de suerte por otros motivos. Como explica el abogado especializado en propiedad intelectual, Luis Almeida, "los músicos que entienden de derechos de autor están deseando ser versionados por Rosalía. Con cada versión se garantizan cobrar de por vida, y más allá durante 70 años".

Si bien el autor de la canción, Enrique Salazar, falleció en 1982, Almeida informa en su Twitter que los derechos de autor de sus herederos prescriben en 2062. Lo mismo ocurre con las reproducciones en YouTube del tema original, que tras las 22:37 de la noche de los Goya alcanzó los 10 millones, casi medio más respecto al viernes.

Unas horas antes, Rosalía explicaba la razón por la que eligió Me quedo contigo cuando la Academia le dio la oportunidad de interpretar una canción de Goya. "La elegí porque es un clásico y siempre me ha parecido preciosa. Esta canción sale en una película increíble de Carlos Saura ( Deprisa, deprisa)", ha escrito la joven.

"Me motivó mucho versionarla a voces y le pedí a mi amigo Bernat Vivancos un arreglo de voces tan bonito como el que pudisteis escuchar. Lo interpretamos el Cor Jove de l’Orfeó Català y mi compañero Pablo Díaz Reixa. Gracias por haber recibido esta versión con tanto amor. Me emocioné muchísimo cantando para todxs vosotrxs y a todxs los que me ayudáis en estas aventuras", continuaba.

Sin embargo, no todo han sido elogios. Desde el colectivo de Gitanas Feministas, muy críticas con la cante, han dicho que Rosalía "la ha despojado de su carácter original, la ha desgitanizado. Y eso a España le gusta". Ha sido un año convulso para la artista por las acusaciones de apropiación cultural desde el lanzamiento de Malamente y de su disco El mal querer, aunque ella siempre ha defendido que "el flamenco no tiene propiedad".

Una opinión que comparte la fracción femenina de los Salazar, Azúcar Moreno, que también han felicitado a Rosalía por su "homenaje a la familia". Ella ha contestado emocionada a sus referentes de la infancia, cuyos temas bailaba "de pequeña con mis primas y mi hermana".