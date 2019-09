Demi Moore cuenta que fue violada a los 15 años y que su madre aceptó a cambio 500 dólares

El pasado martes, la actriz Demi Moore presentó sus memorias, Inside Out, que salen a la venta en Estados Unidos y en las que narra los hechos que han marcado tanto su vida como la de su familia.

Uno de los aspectos más impactantes, revelado esta semana por la propia intérprete el programa Good Morning America, es en el que cuenta que un hombre la violó cuando tenía 15 años.

"Llego a casa una noche y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento. Fue una violación, y una traición devastadora revelada por una pregunta cruel del hombre: "¿Cómo te sientes al ser prostituida por tu madre a cambio de 500 dólares?"", cuenta Moore sobre el abuso sexual. Según la actriz, la madre solía llevarla con ella a los bares, donde el hombre se pudo haber fijado en ellas.

Preguntada sobre si creyó las palabras del hombre, afirmó: "En lo más profundo de mi corazón, no. No creo que fuera una transacción directa, aunque ella le dio permiso y me puso en una situación peligrosa".

Otro de los duros episodios que Moore relata sobre su madre es cuando intentó suicidarse cuando ella tenía 12 años. La actriz tuvo que intervenir para salvarle la vida. "Recuerdo que usaba mis dedos, mis pequeños de niña, para tratar de sacar las pastillas que mi madre trató de tragarse", escribe.

La actriz también aporta detalles sobre la supuesta relación tóxica con Ashton Kutcher, con quien estuvo casada entre 2005 y 2011. Entre otras cosas, asegura que en momento de debilidad accedió a participar en tríos sexuales para "reavivar" la relación , pero luego descubrió que fue un error: salió a la luz que Kutcher le había sido infiel con una joven de 21 años. "Debido a que habíamos traído a un tercero a nuestra relación las líneas se habían difuminado y, hasta cierto punto, justificó lo que había hecho", dice en la biografía.