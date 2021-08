Almodóvar responde a la polémica del cartel de su nueva película: "Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón"

El pasado lunes 9 de agosto la productora El Deseo dio a conocer el póster de Madres paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar. La imagen mostraba un pecho en blanco y negro con un pezón lactante en la forma de un ojo y una gota de leche que era, al mismo tiempo, una lágrima. El cartel empezó rápidamente a circular por redes sociales, hasta que Instagram lo eliminó de algunas cuentas.

"Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de Madres paralelas, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios", afirma el realizador Pedro Almodóvar en un comunicado. "Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente".

Palabras de agradecimiento de P.Almodóvar ante la acogida del teaser póster de # MadresParalelas. pic.twitter.com/rsoxgKsvUU — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) August 12, 2021

"Ayer me borraron la publicación. Hoy me ha llegado una alerta de que me podrían suspender la cuenta", explicaba a elDiario.es Javier Jaén, diseñador del póster. Ni Penélope Cruz ni Aitana Sánchez-Gijón, protagonistas del filme, tuvieron problemas al difundir el cartel. A Milena Smit, en cambio, le borraron la primera publicación y la segunda se mantiene, al menos por ahora.

En teoría, según las normas comunitarias de Instagram, se permiten las imágenes de pezones "en el contexto de la lactancia, un parto o los momentos posteriores, situaciones relacionadas con la salud o como acto de protesta".

De ahí que un portavoz de Facebook afirmase el miércoles 11 a este periódico que "inicialmente eliminamos varias publicaciones de esta imagen por romper nuestras reglas contra la desnudez. Sin embargo, hacemos excepciones para permitir la desnudez en determinadas circunstancias, como cuando existe un contexto artístico claro. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que han compartido el póster de la película de Almodóvar en Instagram. Lamentamos mucho la confusión causada".

Sobre la cuestión, Almodóvar dice que "es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer". Y añade: "Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas".