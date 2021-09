De Ari Folman a Julia Ducournau: el cine fantástico más premiado se podrá ver en Sitges 2021

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya completa su programación para la 54ª edición con el anuncio de la Palma de Oro de Cannes 2021: Titane, de Julia Ducournau. Un título que se une a la ya anunciada película de inauguración, Mona Lisa and the Blood Moon, de la cineasta Ana Lily Amirpour. Será la primera vez que el festival se abra con una película dirigida por una mujer.

Ducournau ya estuvo en este festival con su anterior filme, Crudo, que fue reconocido con tres premios del certamen. Su nueva propuesta habla del reencuentro de un padre con su hija desaparecido diez años atrás, después de una serie de crímenes inexplicados. Está protagonizada por Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Laïs Salameh y Bertrand Bonello, y es una de las películas más esperadas del año.

Ana Lily Amirpour también estuvo con Una chica vuelve a casa sola de noche y The Bad Batch, y en esta ocasión presenta una película protagonizada por Jeon Jong-seo, en el papel de una joven con habilidades extrañas que escapa de un centro para enfermos mentales.

El Festival, que tendrá lugar del 7 al 17 de octubre, también acogerá el estreno mundial de Veneciafrenia, última película del español Álex de la Iglesia, con la que inaugura el sello The Fear Collection, una iniciativa que pretende dar voz a directores de género para producir largometrajes originales y que tendrá también su presentación oficial en Sitges. En Veneciafrenia, Álex de la Iglesia cuenta en el reparto con Armando de Razza, Ingrid García Jonsson y Silvia Alonso, que luchan para salvar sus vidas en una inquietante Venecia.

Ari Folman, Tommy Wirkola o Ben Wheatley completan el plantel

La última película de Ari Folman, laureado autor de Vals con Bashir y The Congress, presentará su nueva película, la adaptación animada Where is Anna Frank?, que reinterpreta el legado de uno de los textos más influyentes de la historia. Le acompañará en la programación el cineasta Bean Wheatly, responsable de películas como High-Rise o Free Fire, que presentará In the Earth, rodada en plena crisis del Covid.

El noruego Tommy Wirkola, autor de las películas de Zombis nazis, Hansel y Gretel: Cazadores de brujas y Siete Hermanas, vuelve a Sitges con The Trip. Una comedia negra sobre Lars y Lisa (Noomi Rapace y Aksel Hennie), un matrimonio en crisis que decide escapar un fin de semana a una cabaña en el bosque y buscar una oportunidad para empezar de cero.

También se podrán ver diferentes bifurcaciones temáticas y focos de expresión del género fantástico y el terror. Así, habrá nuevas formas y mitologías derivadas de lo popular y de raíz folk (The Medium, Luzifer, Y todos arderán) o visiones de lo maternal como pesadilla (Son, Lamb, El páramo) mientras la invocación del pasado o de lo cotidiano provocará la descomposición del círculo familiar o íntimo (Violation, She Will, Inexorable, Coming Home in the Dark, Silent Night, Nitram, La abuela, Tres, Visitante).

También el fantástico optará por la representación casi vanguardista (los mundos oníricos de The Blazing World, Mad God, Prisoners of the Ghostland o After Blue) incluso basándose en el lenguaje de una animación que sirve al futuro (Belle) como interpreta en clave contemporánea los horrores del pasado () o utilizando los lenguajes de la representación contemporáneos como invocadores del horror (Censor, Demonic). Y no faltará la reflexión en clave de fantástico militante y fascinante sobre un pasado revisitado desde el imaginario (Freaks Out, Last Night in Soho), o del futuro desde la distopía creativa (Tides) o realista (Limbo).

Animación y clásicos

En la sección paralela Anima't, se podrá ver desde el espíritu del heavy metal de Ralph Bakshi en The Spine of the Night, la diversidad geográfica (Esluna: The Crown of Babylon, Bob Cuspe: Nós Nâo Gostamos de Gente, Welcome to Siegheilkirchen), la ciencia ficción de Absolute Denial, sin olvidar la presencia esencial del anime (Pompo the Cinephile, Poupelle of Chimney Town, The Deer King) y la recuperación de una pieza japonesa concluida por fin, como la delirante Junk Head.

En Sitges Classics, la retrospectiva llamada "La bestia interior", que ilustra el leitmotiv del Festival, contará con recuperaciones como la argentina Nazareno Cruz y el lobo o La bête, obra maestra de Borowzyck, así como clásicos del cine fantástico español tan dispares como El bosque del lobo, de Pedro Olea, o El retorno del hombre lobo, de Jacinto Molina, incluyendo clásicos como The Howling, de Joe Dante, y la decisiva An American Werewolf in London, de John Landis.

También se podrá ver el necesario rescate de una de las grandes obras maestras del cine español, El extraño viaje, aportación de Sitges al centenario de Fernando Fernán Gómez, un hombre de cine total del cual todavía tiene que descubrirse su vocación imaginaria. Y no podía faltar el homenaje al cuarto de siglo de El día de la bestia, en una copia restaurada en 4K.