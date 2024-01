El cine español no supera las cifras de 2022 pese al pelotazo de ‘Ocho apellidos marroquís’

Hace un mes parecía imposible. Superar las cifras del cine español de 2022 era algo parecido a una utopía, pero de repente, el último mes se soñó con la gesta. El sueño vino de la mano de Ocho apellidos marroquís. Muchos dudaban si el filme tendría el tirón para conectar con la audiencia. Si la estrategia de marketing de Mediaset, poniendo el nombre de su franquicia más exitosa a una película que no tenía nada que ver con ella iba, iba a funcionar. ¡Vaya si lo ha hecho! En un mes el largometraje de Álvaro Fernández Armero ha sumado 8,2 millones de euros a viernes 29 de diciembre según los datos ofrecidos por Comscore, la consultora que mide la taquilla en España.

La gesta ha servido para morir en la orilla, porque a pesar del gran desempeño el último mes del año, las cifras totales se quedarán ligeramente por debajo de las logradas en 2022, cuando se consiguieron 82,8 millones de euros. A día 25 de diciembre, los datos del Ministerio de Cultura apuntaban a 78,2 millones de euros, pero la última semana, tal como comenta Pau Brunet, analista de taquilla, desde su cuenta de X; se llegó a más de 80 millones.

Todo por el éxito de Ocho apellidos marroquís –que finalmente habría logrado alcanzar los 9 millones en los días que quedaban de año– y La navidad en sus manos. Una cifra que no tiene en cuenta a La sociedad de la nieve. Netflix no ha ofrecido los datos de recaudación del filme de Bayona, pero muchos estiman que se encuentra en torno a los 1,7 millones de euros, por lo que, según Pau Brunet, la cifra final de 2023 podría llegar a los 82 millones, menos de un millón de euros por debajo del curso anterior.

Las cifras del cine español están lejos de los 95 millones de euros de 2019, también de la histórica cifra de 100 millones que durante años (de 2014 a 2018) se superó, pero es mejor que aquel dato de 2013 que supuso el más bajo de las últimas décadas. Entonces se lograron solo 70 millones de euros. Por tanto, la cifra del cine español, sin ser negativa, está lejos de ser un logro y lo que muestra es que el cine español necesita más motores que tiren de la taquilla. En 2023 han sido, principalmente, dos películas las que han logrado estos registros. Campeonex, que con 11,88 millones de euros ha sido la película más taquillera; y Ocho apellidos marroquís, que acaba el año con 9 millones y con piernas para rozar los 11.

Tras estos dos pelotazos se encuentra Vacaciones de verano, con 7,4 millones; Momias, con 5,95 millones; y Vaya vacaciones, con 4,8 millones. Casi todas comedias, lo que subraya que las cadenas privadas apuestan por el mismo género. La cuota de pantalla del cine español se ha quedado en un 16,4%. El dato es peor que el de 2022, cuando la cuota fue de 22%. Eso viene provocado por el aumento de asistencia a las salas de cine a nivel global. Es decir, este año ha ido más gente a las salas, pero menos a ver cine español. En 2023 los cines sumaron 487,5 millones de euros (a fecha del 29 de diciembre). Un número que es un 26% superior al de 2022; pero todavía 16 puntos por debajo de la media de asistencia previa a la pandemia. Es el cine español quien, todavía, sigue lejos de las cifras prepandémicas.

El dominio de 'Barbie'

El mejor estreno del año fue, como no podía ser de otra forma, Barbie. El filme de Greta Gerwig se convirtió en un fenómeno de masas y solo en España superó los 33 millones de euros y los cinco millones de espectadores. Detrás de ella se encuentra Super Mario Bros: La película, con 27,5 millones de euros; Avatar 2 (que se estreno en diciembre de 2022), con 25,4 millones y Oppenheimer, con 20,7 millones.

El fenómeno Barbenheimer fue lo mejor que le ocurrió a las salas en 2023. Aquel fin de semana del 21 de julio se logró el mejor del año, con 11,8 millones de euros recaudados en solo 3 días. Esa semana fueron al cine más de 3,8 millones de espectadoras, la cifra de asistencia a cines más alta registrada en una semana desde 2019.

Además, este verano, gracias a esos dos largometrajes, ha sido el segundo mejor en recaudación y el tercero mejor en espectadores de los últimos 10 años. Si uno observa los rankings de las películas más vistas, solo una película española se colaría en el top ten global. Campeonex, con sus casi 12 millones de euros es la octava película más vista de todo el año por encima de títulos como Indiana Jones y el dial del destino.

En EEUU las sensaciones son parecidas. La gente está volviendo a las salas de cine, pero las cifras totales están lejos de las de los años antes de la Covid. En 2023 se han superado los 9.000 millones de dólares de recaudación, y toda la industria ha recibido la noticia con alegría ya que las previsiones eran mucho más pesimistas. De nuevo, el fenómeno Barbenheimer y películas como Mario Bros han hecho posible este resultado. A eso sumen que filmes como Wonka han excedido las expectativas este último mes.

Todo en un año en el que los superhéroes no funcionaron (los batacazos de Flash, The Marvels y Aquaman 2 todavía duelen) como se esperaba, algo que hizo que Hollywood pensara que no se llegaría a esa meta. El miedo a que la huelga afectara a los resultados de taquilla por los retrasos en producciones como Dune 2 y por la ausencia de promoción con estrellas hizo que nadie confiara en lograr esos 9.000 millones. Son una gran mejoría respecto a los 7.400 logrados en 2022, pero están lejos de los 11.400 de 2019. Habría que retroceder hasta 2009 para encontrar un año en el que no se superaran los 10.000 millones finales. Al cine le queda mucho por recuperar.