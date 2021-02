'Mank' lidera las nominaciones en unos Globos de Oro dominados por Netflix

La temporada de premios en Hollywood arranca este miércoles, en la madrugada de Los Ángeles con el anuncio de las películas y series de televisión nominadas a los Globos de Oro en una de sus ediciones más abiertas e impredecibles por la pandemia de coronavirus.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ya anunció que Jane Fonda recibirá el premio honorífico Cecil B. deMille en una 78ª edición en la que un grupo de unos noventa periodistas, acostumbrados a viajes, premieres, fiestas y entrevistas, deberán escoger lo mejor del año desde el sofá de su casa. También se ha alterado el calendario (normalmente los nominados se anuncian a principios de diciembre), la gala del 28 de febrero (en un formato completamente virtual) y, por supuesto, las películas a votar (con los cines cerrados e infinidad de estrenos suspendidos).

Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson han sido los encargados de presentar los candidatos a la estatuilla en las diferentes categorías. Sin más, pasamos a recopilar las nominaciones en el campo del cine.

Mejor película dramática

El padre

Mank

Nomadland

Una joven prometedora

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película de comedia o musical

Borat película film secuela

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor director

David Fincher (Mank)

Chloe Zhao (Nomadland)

Regina King (Una noche en Miami)

Emerald Fennell (Una joven prometedora)

Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago)

Mejor película de animación

The Croods: A New Age

Onward

Más allá de la Luna

Soul

Wolfwalkers

Mejor película en lengua no inglesa

Another Round

La Llorona

La vida por delante

Minari

Two of Us

Mejor guion

Una joven prometedora

Mank

El juicio de los 7 de Chicago

El padre

Nomadland

Mejor actor (Drama)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (La madre del blues)

Anthony Hopkins (El padre)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Mejor actriz (Drama)

Viola Davis (La madre del blues)

Andra Day (The United States vs Billie Holiday)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Una joven prometedora)

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

Mejor actor (Comedia o musical)

Sacha Baron Cohen (Borat, película film secuela)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Dev Patel (La increíble historia de David Copperfield)

Andy Samberg (Palm Springs)

James Corden (The Prom)

Mejor actriz (Comedia o musical)

Maria Bakalova (Borat, film secuela)

Kate Hudson (Music)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Rosamund Pike (I Care A Lot)

Anya Taylor-Joy (Emma)

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas y el mesías negro)

Jared Leto (The Little Things)

Bill Murray (On the Rocks)

Leslie Odom, Jr. (Una noche en Miami)

Mejor actriz de reparto

Jodie Foster (The Mauritanian)

Olivia Colman (El padre)

Glenn Close (Hillbilly, una elegía rural)

Amanda Seyfried (Mank)

Helena Zengel (Noticias del gran mundo)

Mejor canción

Fight for you (Judas y el mesías negro)

Hear My Voice (El juicio de los 7 de Chicago)

Io Si Seen (La vida por delante)

Speak Now (Una noche en Miami)

Tigress & Tweed (The United States vs. Billie Holliday)

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat (Cielo de medianoche)

Ludwig Göransson (Tenet)

James Newton Howard (Noticias del gran mundo)

Trent Reznor, Atticus Ross (Mank)

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Soul)