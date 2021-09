Jessica Chastain y Marion Cotillard entre las estrellas de un Festival de San Sebastián con más público "gracias a las vacunas"

A pocos días del inicio de la 69 edición del Festival de San Sebastián, el equipo del festival y su director José Luis Rebordinos han presentado oficialmente el certamen en una rueda de prensa en la que han anunciado las celebridades que estarán presentes en el festival.

El Festival de Cine de San Sebastián defiende la presunción de inocencia de Johnny Depp ante las críticas por su Premio Donostia

Saber más

Esta edición del festival, que se celebrará del viernes 17 al sábado 25 de septiembre en Donostia, contará con la presencia de actores y actrices como Javier Bardem, Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Johnny Depp, Emmanuelle Devos, Dolores Fonzi, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Vincent Lindon, Noémie Merlant, Clarke Peters, Raphael, Simon Rex, Stanley Tucci o María Valverde.

Durante la presentación, Rebordinos ha insistido en que el festival será seguro en términos sanitarios, pues se repetirán "las medidas adoptadas el año pasado con la diferencia de que seremos más". En esta edición Donostia Zinemaldia quiere crecer y volver a alcanzar las cifras de asistencia y presencia de años antes de la pandemia. "Habrá más presencias de las películas de la 69 edición y habrá más personas acreditadas, gracias también a las vacunas y a la evolución de la situación sanitaria", ha asegurado el director del festival.

#69SSIFF 🗣️ @jlrebordinos "Repetiremos las medidas adoptadas el año pasado con la diferencia de que seremos más: habrá más presencias de las películas de la 69 edición y habrá más personas acreditadas, gracias también a las vacunas y a la evolución de la situación sanitaria” pic.twitter.com/r5fvCMSiBn — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) September 3, 2021

Asimismo, algunos de los directores más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a San Sebastián para presentar sus películas, como los cineastas de la Sección Oficial Laurent Cantet (Arthur Rambo), Lucile Hadzihalilovic (Earwig) o Claire Simon (I Want to Talk about Duras).

De las películas seleccionadas en Perlak, se desplazarán a San Sebastián la ganadora de la Palma de Oro, Julia Ducournau (con Titane), el director de Carol, Todd Haynes, que presentará el documental The Velvet Underground y el director de The Florida Project, Sean Baker, que hará lo propio con Red Rocket.

Pese a los problemas de movilidad derivados de la pandemia, habrá también representación asiática como el director japonés Ryusuke Hamaguchi, que participa en Perlak por partida doble: Guzen to Sozo / Wheel of Fortune and Fantasy (La ruleta de la fortuna y la fantasía) y Drive My Car.

San Sebastián recibirá también la visita de reconocidos cineastas, seleccionados en la sección Zabaltegi-Tabakalera como Gaspar Noé (Vortex) y también la de jóvenes directoras que sobresalen con su primera o segunda película como Alina Grigore (Blue Moon), o Laura Wandel (Playground), que recibió el Premio Fipresci de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y que impartirá una clase magistral en Nest.

El festival ha aprovechado la cita con los medios para anunciar que el último día, 25 de septiembre, proyectarán una película sorpresa. Otros años, títulos como la polémica Joker de Todd Phillips se pudieron ver así en el festival.